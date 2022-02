Gia Lai: 552 trường hợp khám cấp cứu do tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết

(GLO)- Theo Sở Y tế Gia Lai, tổng số bệnh nhân đến khám-chữa bệnh trong kỳ nghỉ Tết (từ ngày 29-1 đến sáng 6-2) là 3.564 người, nhiều nhất là khám cấp cứu do tai nạn giao thông với 552 trường hợp. Trong đó, có 2.040 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú.

Trong những ngày nghỉ Tết, các đơn vị y tế đã thực hiện 257 ca phẫu thuật (loại 3 trở lên). Có 18 ca tử vong (12 trường hợp nội viện và 6 trường hợp ngoại viện). So với năm 2021, các chỉ số đều giảm, tuy nhiên, do có 10 Bệnh viện và Trung tâm Y tế chuyển đổi công năng thành Bệnh viện điều trị Covid-19 nên hạn chế trong việc thu dung, điều trị bệnh nhân tại các địa phương trên.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh. Ảnh: Như Nguyện

Trong số các trường hợp khám-chữa bệnh, cấp cứu dịp Tết, số khám cấp cứu do tai nạn giao thông là 552 trường hợp, tăng 83 trường hợp so với năm 2021. Số bệnh nhân cần nhập viện giảm và số bệnh nhân tử vong do tai nạn giao thông giảm, chỉ ghi nhận 3 trường hợp tử vong, giảm 9 trường hợp so với năm 2021. Số ca khám, cấp cứu do đánh nhau là 77 trường hợp, có 1 ca tử vong; 13 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, không có trường hợp tử vong.

Ngoài ra, có 35 trường hợp khám cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa; không có trường hợp nào tử vong do ngộ độc thức ăn. Trong ngày 31-1, tại huyện Đức Cơ ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm với 5 người phải nhập Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ để theo dõi và điều trị. Nguyên nhân được xác định là ngộ độc do rượu ngâm củ cây thương lục và đã có báo cáo kết thúc vụ ngộ độc.