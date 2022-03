Ayun Pa phát triển nhanh chóng và toàn diện

(GLO)- Sau 15 năm thành lập theo Nghị định số 50/2007/NĐ-CP ngày 30-3-2007 của Chính phủ, thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã có bước phát triển nhanh chóng và toàn diện. Thị xã hiện có 8 đơn vị hành chính với dân số 41.160 người, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 49,8%, chủ yếu là người Jrai.





Phát triển đồng bộ, toàn diện



Kết thúc năm 2021, tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp-xây dựng của thị xã đạt 2.305 tỷ đồng, tăng gấp 9,6 lần so với năm 2007. Thương mại-dịch vụ phát triển khá, số doanh nghiệp, hộ kinh doanh năm 2021 tăng gấp 6 lần so với năm 2007; tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tăng từ 168,7 tỷ đồng năm 2007 lên 1.660 tỷ đồng năm 2021. Tổng thu ngân sách năm 2021 đạt 131,262 tỷ đồng, gấp 4,43 lần so với năm 2007. Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện năm 2007 là 84,417 tỷ đồng tăng lên 250,186 tỷ đồng năm 2021. Ngân sách thu trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm và chi ngân sách địa phương tăng bình quân 12%/năm. Thu nhập bình quân đầu người từ hơn 8 triệu đồng vào năm 2007 lên 52 triệu đồng vào năm 2021. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai rộng khắp, đồng bộ và phát huy hiệu quả. Thị xã có 4/4 xã đạt chuẩn và đang đề nghị Chính phủ công nhận địa phương hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đẩy mạnh, tạo ra sự chuyển biến tích cực gắn với cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Người dân thị xã Ayun Pa thu hoạch lúa. Ảnh: Đức Thụy



Một trong những điểm nổi bật của thị xã là tập trung cho nhiệm vụ xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị. Giai đoạn 2015-2020, thị xã đầu tư gần 1 ngàn tỷ đồng xây dựng Công viên Bến Mộng, Quảng trường 19-3, hoa viên Nguyễn Công Trứ, Công viên Tuổi Trẻ, đường nội thị, sân vận động, kè chống sạt lở bờ Tây sông Ayun... phục vụ đắc lực cho các hoạt động kinh tế-xã hội, diện mạo, cảnh quan, môi trường đô thị. Bên cạnh đó, thị xã chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền. Nhiều năm qua, thị xã luôn nằm trong tốp đầu của tỉnh về công tác cải cách hành chính; cấp ủy, chính quyền địa phương xác định tiếp tục phát huy thành quả này trong xây dựng đô thị, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội cũng như các lĩnh vực công tác khác. Đặc biệt, UBND thị xã thường xuyên rà soát, kiến nghị và thu hồi, bãi bỏ những quy định, thủ tục không cần thiết, không còn phù hợp, đẩy mạnh thực hiện “một cửa”, nâng cao tinh thần chuyên nghiệp, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, rút ngắn thời gian, công sức, chi phí trong quá trình giải quyết hồ sơ, thủ tục cho tổ chức, cá nhân… “Làm tốt công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, góp phần huy động nguồn lực đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn, tiêu chí chưa đạt hoặc đạt thấp, phấn đấu đưa thị xã thành vùng kinh tế động lực phía Đông Nam tỉnh phát triển toàn diện, bền vững, kết nối với các đô thị, địa phương và trong khu vực”-ông Mai Thế Phụng-Phó Chủ tịch HĐND thị xã nhìn nhận.



Đi đôi với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng có sự chuyển biến mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu, hài hòa với tăng trưởng kinh tế. Các thiết chế văn hóa, thể thao được tăng cường; hoạt động thể dục thể thao ngày càng phát triển với nhiều loại hình đa dạng, phong phú và đạt được nhiều thành tích. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe người dân ngày càng thực hiện tốt hơn; công tác phòng-chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được coi trọng. Việc triển khai các giải pháp phòng-chống dịch Covid-19 được tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, đến cuối năm 2021 giảm còn 0,32%. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được chú trọng đúng mức, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.



Quán triệt sâu sắc quan điểm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, 15 năm qua, công tác xây dựng Đảng luôn được coi trọng; hệ thống chính trị được củng cố; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên không ngừng được nâng lên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với thực tiễn, yêu cầu của từng cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tăng cường, góp phần giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Triển khai có hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân; triển khai có hiệu quả “Năm dân vận chính quyền”. Quy chế dân chủ cơ sở được đổi mới, phát huy theo hướng ngày càng dân chủ, góp phần vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội có nhiều đổi mới, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.



Phấn đấu trở thành đô thị loại III



Theo Bí thư Thị ủy Trần Quốc Khánh, chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển tuy không dài so với lịch sử một vùng đất nhưng những thành quả đạt được rất lớn, rất toàn diện và để lại dấu ấn sâu sắc, trở thành niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân địa phương. Song, khách quan nhìn nhận, kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của thị xã. Kinh tế mặc dù tăng trưởng cao nhưng thiếu bền vững; quy mô công nghiệp còn nhỏ bé, sức cạnh tranh chưa cao, công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý đất đai và xây dựng còn hạn chế. Vai trò trung tâm, động lực, sức lan tỏa đối với khu vực phía Đông Nam của tỉnh chưa được phát huy; đời sống của một bộ phận người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách còn khó khăn; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể ở một số nơi còn hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ.

Thị xã Ayun Pa ngày càng văn minh, hiện đại. Ảnh: Thất Sơn



Thực tế đó đòi hỏi thị xã phải nhanh chóng tạo ra sức bật mạnh mẽ, đồng bộ và toàn diện hơn. Trên tinh thần quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIX, lĩnh vực kinh tế phải phát triển nhanh và bền vững hơn, tăng trưởng cao hơn trên cơ sở đổi mới quy mô. Đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh; áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất; bảo vệ môi trường; chủ động phòng-chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.



Cùng với đó, thị xã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XIX về tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ để được công nhận đô thị loại III trong giai đoạn 2021-2025. Giải pháp của địa phương là huy động toàn lực để hoàn thiện 13 tiêu chuẩn đô thị loại III còn chưa đạt: quy hoạch các khu đô thị, khu dân cư mới, dự án/công trình trọng điểm có tính liên kết lan tỏa, hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng... Đến năm 2025, thị xã phấn đấu 100% tuyến đường trục chính được nhựa hóa, bê tông hóa, có hệ thống điện chiếu sáng; 50% tuyến đường đạt tuyến phố văn minh đô thị trên tổng số các tuyến chính nội thị.



Bên cạnh đó, thị xã tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế mở rộng sản xuất kinh doanh, khai thác tiềm năng thế mạnh địa phương. Tạo điều kiện cho hoạt động khởi nghiệp, duy trì và mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển dịch vụ, các ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành vùng nguyên liệu gắn với cơ sở chế biến và nâng cao thu nhập cho người dân. Chú trọng cây trồng hàng hóa, phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, hiện đại; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thật, công nghệ vào sản xuất. Huy động các nguồn lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư thực hiện các dự án, công trình góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn, tiêu chí chưa đạt hoặc đạt thấp, phấn đấu đưa thị xã trở thành vùng kinh tế động lực phía Đông Nam tỉnh phát triển toàn diện, bền vững, kết nối với các đô thị, địa phương trong khu vực.



Bên cạnh phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa-thông tin, thể dục thể thao; nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động sản xuất; đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững là nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ; tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội.



Bí thư Thị ủy Ayun Pa cho rằng: Sự kiện kỷ niệm 15 năm thành lập thị xã có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là dịp để thị xã nhìn lại một chặng đường đã qua, những thành tựu đạt được, là cơ hội rất tốt để giới thiệu, quảng bá hình ảnh địa phương, đồng thời nhận diện những yêu cầu và nhiệm vụ mới. Phát huy thành tích đạt được, cán bộ, quân và dân thị xã nêu cao truyền thống, hào khí quê hương anh hùng, nỗ lực phấn đấu đẩy nhanh tốc độ phát triển để xây dựng quê hương Ayun Pa giàu mạnh.



THẤT SƠN