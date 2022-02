Ayun Pa quyết tâm trở thành đô thị loại III

(GLO)- Thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đang triển khai kế hoạch tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tích cực cải tạo, chỉnh trang đô thị theo hướng bền vững gắn với phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đô thị loại III trong giai đoạn 2021-2025.

Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt và vượt ngay trong năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIX là tiền đề quan trọng để địa phương vững tin bước vào năm mới.

Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu đô thị

Trên cơ sở Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XIX về tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ hướng đến đô thị loại III giai đoạn 2021-2025, UBND thị xã đã xây dựng kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ cụ thể gắn với các giải pháp đồng bộ, toàn diện, đảm bảo tính khả thi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Giai đoạn 2015-2020, thị xã đã đầu tư gần 1.000 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, từng bước tạo nên diện mạo mới cho đô thị Ayun Pa. Đáng chú ý là các dự án xây dựng công viên Bến Mộng, nâng cấp, mở rộng Quảng trường 19-3, hoa viên Nguyễn Công Trứ, Công viên Tuổi Trẻ; đường nội thị, sân vận động, kè chống sạt lở bờ Tây sông Ayun đoạn qua thị xã…

Ông Lê Đình Tiến-Trưởng phòng Quản lý đô thị-cho biết: Theo kế hoạch, giai đoạn 2021-2025, thị xã Ayun Pa cần hơn 550 tỷ đồng để tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng bền vững, gắn với phát triển kinh tế. Hiện nay, thị xã tập trung huy động nguồn lực để hoàn thiện 13 tiêu chuẩn đô thị loại III còn chưa đạt. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch các khu đô thị, khu dân cư mới trên địa bàn; ưu tiên hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị, tập trung vào những dự án, công trình quan trọng, các tuyến đường có tính kết nối, lan tỏa; đầu tư hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng đô thị trên địa bàn đảm bảo các tiêu chí. Phấn đấu đến năm 2025, 100% tuyến đường trục chính được nhựa hóa, bê tông hóa có hệ thống điện chiếu sáng; 50% tuyến đường đạt tuyến phố văn minh đô thị trên tổng số đường chính khu vực nội thị.

Thị xã Ayun Pa nhìn từ trên cao. Ảnh: Gia An

Theo Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ayun Pa Ksor Vinh: Thị xã đang hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện. Nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về xây dựng kết cấu kinh tế-xã hội đồng bộ hướng tới đô thị loại III trong giai đoạn 2021-2025. Ngoài triển khai giải pháp xây dựng tuyến đường vành đai, các tuyến đường đô thị kết nối nhằm hình thành các khu dân cư mới, phát triển mở rộng không gian đô thị, thị xã Ayun Pa còn bố trí nguồn lực và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nhà đầu tư thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng; nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn, tiêu chí chưa đạt hoặc đạt thấp nhằm đáp ứng các yêu cầu của đô thị loại III. “Một trong những nội dung quan trọng trong nhiệm kỳ là phấn đấu hoàn thành mục tiêu đưa thị xã Ayun Pa trở thành vùng kinh tế động lực phía Đông Nam tỉnh, phát triển toàn diện, bền vững, kết nối với các đô thị, địa phương trong và ngoài tỉnh”-ông Vinh nhấn mạnh.

Vững tin trong năm mới

Năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Ayun Pa triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội. Do vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục khó khăn, tích cực thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Ông Nguyễn Thanh Quang-Trưởng phòng Kinh tế thị xã Ayun Pa-cho biết: Kinh tế thị xã tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, có đến 22/26 chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Trong đó, tổng giá trị sản xuất năm 2021 đạt trên 3.576 tỷ đồng, vượt 8,46%; giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt 1.665 tỷ đồng, vượt 7,21%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ là 1.660 tỷ đồng, vượt 10,23%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 114,8 tỷ đồng, tăng 41% so với dự toán của tỉnh và Nghị quyết của Thị ủy giao, tăng 20,52% so với năm trước.

Theo ông Quang, thời gian qua, công tác phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được chỉ đạo kịp thời. Nhờ đó, thị xã đã khống chế được bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò và dịch tả heo châu Phi. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới cũng được thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn; đồng thời, tập trung các nguồn lực, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng xã Ia Rtô và xã Ia Rbol đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp xúc tiến đầu tư năm 2021. Ảnh: Gia An

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chính trị-xã hội từ thị xã đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn, tồn tại, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022.

Một số chỉ tiêu quan trọng trong năm 2022: Thị xã phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất là 8,22%; thu ngân sách trên địa bàn trên 128,7 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt mức 56,13 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo (chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025) giảm còn 3,12%; xây dựng 2 làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ayun Pa cho rằng: Thời gian tới, các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp phải bám sát Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Trọng tâm là từng bước rà soát, chuyển đổi cơ cấu các loại cây trồng kém hiệu quả, có năng suất, chất lượng thấp sang các loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao; phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp, hiện đại để dần hình thành vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến; nhân rộng các mô hình hiệu quả, năng suất cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; triển khai các dự án khoa học công nghệ mang lại hiệu quả, tăng thu nhập cho người dân.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng được Đảng bộ thị xã chú trọng. Đó là thực hiện có hiệu quả Chương trình số 22-CTr/TU của Ban Thường vụ Thị ủy về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, chủ động phát hiện, kiểm tra, xử lý kịp thời tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm; nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cấp; tăng cường công tác đi cơ sở, kịp thời giải quyết các vấn đề nhạy cảm, phát sinh ngay từ cơ sở. Cùng với đó, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội thị xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động người dân và củng cố, xây dựng tổ chức vững mạnh; phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Năm cũ với nhiều khó khăn, thách thức đã qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Ayun Pa đoàn kết một lòng, vững vàng bước vào năm mới Nhâm Dần 2022 với quyết tâm hướng đến việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025.

GIA AN