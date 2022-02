TP. Pleiku: Tổng mức bán lẻ trong tháng 1-2022 tăng 11,63% so với cùng kỳ

(GLO)- Chiều 7-2, UBND TP. Pleiku tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 1, báo cáo tình hình trước, trong, sau Tết Nguyên Đán năm 2022 và triển khai nhiệm vụ tháng 2-2022.

Trong tháng 1-2022, tình hình kinh tế-xã hội của thành phố tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 song các chỉ số tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, chỉ số giá tiêu dùng, giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách thành phố tăng so với cùng kỳ.

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 1 thực hiện hơn 4.800 tỷ đồng, tăng 5,33% so với tháng trước và tăng 11,63% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá năm 2010) tăng 2,27% so với cùng kỳ; thu ngân sách Nhà nước thực hiện hơn 146 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ; thu ngân sách thành phố thực hiện hơn 158 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ; lượng hàng hóa và hành khách vận chuyển trong tháng cũng tăng so với tháng trước.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính



Thành phố đã triển khai thực hiện tốt các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đảm bảo an toàn, tiết kiệm; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; công tác phòng-chống dịch Covid-19. Công tác quốc phòng-quân sự địa phương đảm bảo, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, số vụ phạm pháp ma túy giảm so với cùng kỳ.



Triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, giải ngân vốn theo kế hoạch; tiếp tục thực hiện các giải pháp thu nợ thuế; tăng cường trật tự kỷ cương trong công tác quản lý lòng đường, vỉa hè trên địa bàn; tăng cường quản lý, xử lý nghiêm các vụ lấn chiếm đất rừng, phá rừng; thực hiện phòng-chống cháy rừng trong mùa khô; tăng cường công tác phòng-chống dịch bệnh trên các loại cây trồng, vật nuôi. Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch dạy học đảm bảo các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19. Cùng với đó, các ngành liên quan tiếp tục thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách, chế độ đối với người có công, các đối tượng trợ cấp xã hội, các đối tượng người nghèo, cận nghèo theo đúng quy định. Tiếp tục tập trung triển khai công tác phòng-chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; yêu cầu UBND các xã, phường tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng-chống dịch của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các quán vỉa hè, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.



BÁ BÍNH