Họp bàn tổ chức Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 25-2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo việc triển khai công tác tổ chức các sự kiện, hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh (24/5/1932-24/5/2022).

Tại cuộc họp, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã thông qua Quyết định thành lập Ban Tổ chức Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai do Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành làm Trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch là Phó Trưởng ban Thường trực phụ trách nội dung. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng các Tiểu ban phụ trách tổ chức sự kiện chính của Tuần lễ.

Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 25-5 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, một số địa điểm trên địa bàn TP. Pleiku, thị xã An Khê và các địa phương khác trong tỉnh. Tuần lễ được tổ chức với quy mô cấp tỉnh với sự tham gia của nhiều đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương, đại biểu khách quốc tế và lãnh đạo nhiều tỉnh, thành trong cả nước…

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Quang Tấn

Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai mang ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức của người dân trong việc giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương; đồng thời kết hợp tuyên truyền, quảng bá du lịch, xúc tiến đầu tư, kết nối tiêu thụ nông sản...

Tuần lễ dự kiến diễn ra với 4 sự kiện, hoạt động chính, gồm: Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai, đón nhận và công bố di sản thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh; Diễn đàn kết nối Tây Nguyên gắn với Hội chợ quảng bá sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên và duyên hải miền Trung; Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai; Chương trình “Gặp gỡ Gia Lai-Nhật Bản 2022”.

Bên lề Tuần lễ sẽ diễn ra các hoạt động tri ân và phụ trợ khác như: Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển”; triển lãm, trưng bày các thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết; chuỗi hoạt động du lịch tại các điểm đến tiêu biểu của tỉnh; phát hành tập san, phim phóng sự về quá trình 90 năm hình thành và phát triển tỉnh Gia Lai…

Ngoài ra, tùy theo tình hình thực tế, các địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh phù hợp, tạo hiệu ứng lan tỏa sự kiện một cách mạnh mẽ, tích cực. Việc tổ chức các sự kiện, hoạt động tại Tuần lễ theo hướng tiết kiệm, an toàn, đúng quy định và đảm bảo công tác phòng-chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Quang Tấn

Qua nghe đại diện các Tiểu ban, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương báo cáo công tác chuẩn bị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã trao đổi, làm rõ và đề nghị bổ sung thêm một số nội dung liên quan để tổ chức các sự kiện, hoạt động tại Tuần lễ thành công.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của tỉnh. Do đó, đề nghị các Tiểu ban và các sở, ngành, địa phương trên cơ sở nhiệm vụ được phân công cần phối hợp chặt chẽ và nhanh chóng hoàn thành kế hoạch cụ thể và chậm nhất là sáng thứ 2 tuần tới phải gửi cho UBND tỉnh hoàn thành kế hoạch khung để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét. Cùng với đó tập trung triển khai tốt nhất các công tác chuẩn bị cho từng sự kiện, hoạt động; kế hoạch chi tiết đón tiếp, bố trí nơi ăn, nghỉ cho đại biểu… để Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn an ninh trật tự, phòng-chống dịch Covid-19, ý nghĩa và tiết kiệm.