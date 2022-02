Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành: Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai có ý nghĩa quan trọng

(GLO)- Vừa qua, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có Thông báo số 25/TB-VP về kết luận của đồng chí Võ Ngọc Thành-Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chỉ đạo triển khai công tác tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh (24/5/1932-24/5/2022).

Ngày 17-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo kết luận số 547-TB/TU thống nhất chủ trương tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai, quy mô cấp tỉnh với tên gọi: “Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022)” (viết tắt: Tuần lễ sự kiện). Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền các cấp, quân và dân toàn tỉnh.

Tại cuộc họp, sau khi nghe trình bày tổng thể các hoạt động, sự kiện của tỉnh dự kiến tổ chức nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022), ý kiến của các sở, ngành dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan, phát huy tinh thần trách nhiệm, khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức, hưởng ứng các sự kiện, hoạt động nhân ngày kỷ niệm thành lập tỉnh trên phạm vi toàn tỉnh. Việc tổ chức các hoạt động, sự kiện tại tuần lễ nhằm nhìn nhận, đánh giá những thành tựu đạt được qua chặng đường 90 năm hình thành và phát triển của tỉnh, thiết thực lập thành tích chào mừng ngày kỷ niệm có ý nghĩa quan trọng này, tuyên truyền, giáo dục, quảng bá, động viên khích lệ toàn dân tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng vững mạnh.

Thời gian tổ chức Tuần lễ sự kiện trong khoảng từ ngày 19-5 đến 23-5 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, một số địa điểm tại TP. Pleiku, thị xã An Khê, các địa phương trong tỉnh với c ác sự kiện, hoạt động chính gồm: Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai, đón nhận và công bố di sản thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh; Hội nghị kết nối, xúc tiến tiêu thụ nông sản vùng Tây Nguyên gắn với Hội chợ quảng bá sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên và duyên hải miền Trung; Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai; Chương trình “Gặp gỡ Gia Lai-Nhật Bản 2022”.

Các hoạt động tri ân, gồm: lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và lễ viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh.

Các hoạt động phụ trợ gồm: Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai-90 năm hình thành và phát triển” bằng hình thức trực tuyến do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức; triển lãm, trưng bày các thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết; chuỗi hoạt động du lịch tại các điểm đến tiêu biểu của tỉnh; phát hành tập san, phim phóng sự về quá trình 90 năm hình thành và phát triển tỉnh Gia Lai.

Tùy theo tình hình thực tế, các địa phương tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ sự kiện phù hợp, tạo hiệu ứng lan tỏa một cách mạnh mẽ, tích cực.

Quang cảnh cuộc họp chỉ đạo triển khai công tác tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh. Ảnh: Hoàng Ngọc

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho ý kiến về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Tuần lễ sự kiện. Gồm: Ban Tổ chức Tuần lễ sự kiện do Chủ tịch UBND Võ Ngọc Thành làm Trưởng ban; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông làm Phó Trưởng ban Thường thực. Ban Tổ chức Tuần lễ sự kiện có nhiệm vụ giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, triển khai các công việc theo kế hoạch tổ chức Tuần lễ; thành lập các Tiểu ban để phân công triển khai công việc kịp thời, hiệu quả, chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan theo thẩm quyền.

Ban Tổ chức Tuần lễ sự kiện thành lập các Tiểu ban: Tiểu ban Nội dung do đồng chí Đỗ Tiến Đông-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban tổ chức Hội nghị kết nối, tiêu thụ hàng nông sản khu vực Tây Nguyên gắn với Hội chợ quảng bá sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên và duyên hải miền Trung do đồng chí Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh do đồng chí Hồ Phước Thành-Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban An ninh y tế do đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Tài chính lễ tân do đồng chí Hồ Phước Thành-Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Tiểu ban.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể triển khai các hoạt động tại Tuần lễ sự kiện, gồm: họp báo công bố Tuần lễ sự kiện; triển lãm, trưng bày hiện vật, hình ảnh về những thành tựu của tỉnh và các di sản; Chương trình “Gặp gỡ Gia Lai-Nhật Bản 2022”. Hoạt động ẩm thực giao UBND TP. Pleiku chủ trì khảo sát, chọn các vị trí, phân bố các khu vực, địa điểm ẩm thực phù hợp trên địa bàn TP. Pleiku để phục vụ người dân và du khách như: Khu vực Biển Hồ, Tân Sơn, các vùng phụ cận kết nối được với các tour tham quan du lịch (Quảng trường Đại Đoàn Kết chỉ cho phép bố trí một số quầy hàng phục vụ nước uống, giải khát cho khách tham quan).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch xây dựng chương trình, kịch bản lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ viếng liệt sĩ trước thời gian diễn ra lễ kỷ niệm; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất mức quà tặng, xây dựng kế hoạch tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm tặng quà nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh, thời gian vào giữa cuối tháng 4 đầu tháng 5-2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các ngành của tỉnh thực hiện phát hành Tập san về Gia Lai 90 năm một chặng đường; giao Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh xây dựng phim/phóng sự về quá trình 90 năm hình thành và phát triển tỉnh Gia Lai; đặt hàng Báo Gia Lai thực hiện và phát hành số báo đặc biệt cấp phát tại sự kiện.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng cho ý kiến các nội dung liên quan khác như thành phần khách mời, các công trình chào mừng sự kiện, phương án lưu trú cho khách mời, đảm bảo các điều kiện về môi trường, cảnh quan đô thị xanh-sạch-đẹp, thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa tại các khu dân cư, xây dựng hình ảnh Phố núi Pleiku thân thiện, mến khách trong lòng du khách và trên phương tiện truyền thông; phương án bảo vệ an ninh trật tự tại các điểm diễn ra các sự kiện, có phương án phòng ngừa, xử lý các yếu tố nguy cơ phát sinh và lây lan dịch Covid-19.

Các địa phương tùy theo tình hình thực tế của địa phương mình tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ sự kiện cho phù hợp. Việc tổ chức các sự kiện, hoạt động tại Tuần lễ theo hướng tiết kiệm, an toàn, đúng quy định và đảm bảo công tác phòng-chống dịch.