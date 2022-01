Người dân Gia Lai "linh hoạt" đón chào năm mới

(GLO)- Tân niên 2022 chạm ngõ mọi nhà trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Vì thế, không khí đón chào năm mới tại các địa phương trong tỉnh cũng có phần trầm lắng hơn so với mọi năm. Nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch, bên cạnh gác lại những chuyến du lịch xa nhà, lựa chọn vui chơi tại gia, nhiều người đã quyết định khởi đầu năm mới trên chính ruộng đồng hay cửa hàng, công xưởng...





Vui xuân an toàn



Tiết trời Phố núi Pleiku ngày đầu năm mới tương đối mát mẻ, hơi se lạnh vào sáng sớm và nắng nhẹ trở về chiều. Dù không rộn ràng như những năm trước, song hoạt động vui chơi, mua sắm và check-in vẫn diễn ra tại các điểm giải trí, quán cà phê, siêu thị, cửa hàng thời trang... Từ sáng sớm, anh Phan Xuân Tiến (tổ 7, phường Trà Bá) đã đưa vợ con cùng cháu gái ra Quảng trường Đại Đoàn Kết để vui chơi, chụp ảnh lưu niệm. “Hàng năm vào dịp này, gia đình thường xuống TP. Quy Nhơn để “đổi gió” nhưng năm nay dịch bệnh phức tạp quá, chúng tôi quyết định ở nhà. Hôm nay, cả nhà cùng nhau ra Quảng trường chơi”-anh Tiến chia sẻ.

Năm nay, gia đình anh Phan Xuân Tiến (tổ 7, phường Trà Bá) lựa chọn Quảng trường Đại Đoàn Kết để vui chơi trong ngày Tết Dương lịch. Ảnh: Mộc Trà



Gác lại việc thu hoạch cà phê, chị Đinh Thị Phượng (thôn Tân An, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) cũng tranh thủ đưa 2 con nhỏ đi tham quan các điểm du lịch ở Pleiku để tạo niềm vui cho các con trong ngày Tết Dương lịch. Chị trải lòng: “Năm qua, tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của gia đình. Thêm vào đó, diễn biến thời tiết bất lợi; nhất là giai đoạn cà phê ra hoa, trời trở lạnh lại có sương muối khiến hoa bị khô, ít đậu quả làm giảm năng suất. Nếu như vụ trước, với 2 ha nhận khoán của Công ty Cà phê Ia Sao 2, tôi thu được hơn 50 tấn cà phê tươi thì năm nay chắc chỉ thu được hơn 30 tấn. Mong rằng năm mới, dịch Covid-19 sớm được khống chế để mọi người an tâm làm ăn, phát triển kinh tế”.



Tận dụng dịp cuối năm, nhiều cửa hàng thời trang ở Phố núi đã đưa ra những chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm kích cầu tiêu dùng. Vì thế, đây cũng là nơi thu hút khá đông du khách đến mua sắm trong dịp nghỉ Tết Dương lịch. Vui vẻ bước ra từ một shop quần áo trên đường Phan Đình Phùng, em En-sinh viên Trường Cao đẳng Gia Lai-phấn khởi nói: “Em ở xã Hà Đông, huyện Đak Đoa. Hiện đang là thời gian ôn thi nên dịp Tết Dương lịch này em không về thăm nhà. Tranh thủ ngày nghỉ lễ, em và các bạn đã đi mua sắm một số đồ dùng cần thiết cho bản thân và gia đình. Hầu hết các shop đều khuyến mãi nên chúng em đã chọn được những trang phục ưng ý với giá cả phải chăng”.



Tại các địa phương phía Đông tỉnh, tiết trời mưa lạnh cộng với tình hình dịch bệnh phức tạp khiến nhiều điểm vui chơi giải trí gần như vắng khách. Đa phần người dân lựa chọn nghỉ ngơi, sum vầy bên gia đình và bè bạn. “Tôi buôn bán kinh doanh cộng với 2 con còn nhỏ nên rất bận, gần như ít có thời gian hẹn hò cùng bạn bè. Hôm nay, nhân dịp nghỉ Tết Dương lịch, chúng tôi tranh thủ ngồi cà phê hàn huyên, chia sẻ chuyện gia đình, công việc. Những ngày còn lại của kỳ nghỉ, tôi sẽ đưa các con về chơi với ông bà ngoại ở xã Tú An”-chị Nguyễn Thị Mỹ Hương (tổ 1, phường An Phú, thị xã An Khê) cho hay.

Chị Ksor H'Mrơn (bìa trái, xã Ia Tul, huyện Ia Pa) cùng bạn bè đi dã ngoại tại suối đá (thị xã Ayun Pa) trong ngày đầu năm. Ảnh: Vũ Chi



Thực hiện khuyến cáo của chính quyền địa phương, người dân các huyện, thị xã phía Đông Nam tỉnh cũng nêu cao ý thức phòng-chống dịch, không tập trung đông người trong ngày nghỉ lễ. Theo ghi nhận của P.V, tại một số khu dã ngoại như suối đá, Nông trại làng Pi, bờ kè Bến Mộng (thị xã Ayun Pa), ngay sau khi chụp được những tấm hình kỷ niệm ưng ý, mọi người đều đeo khẩu trang để giữ an toàn cho chính mình và cộng đồng. Chị Ksor H’Mrơn (xã Ia Tul, huyện Ia Pa) tâm sự: “Vất vả cả năm với công việc rồi nên ngày đầu năm, vợ chồng mình cùng một vài người bạn hẹn nhau đi suối đá chơi. Mọi người có mặt tại đây lúc 10 giờ sáng. Không gian nơi đây khá thoáng mát và rộng rãi, rất thích hợp để mọi người vui chơi. Mình hy vọng sẽ có một ngày đầu năm thật thú vị, chụp được nhiều tấm hình đẹp làm kỷ niệm”.



Duy trì sản xuất, kinh doanh



Có thể nói, dịp lễ, Tết là thời điểm “ăn nên làm ra” của các hàng quán. Vì thế, hoạt động kinh doanh tại những nơi này luôn được duy trì. Chị Siu Htriêu-quản lý quán trà sữa Ocha House (29 Phan Đình Phùng, TP. Pleiku) cho hay: Chúng tôi đã trang trí lại không gian sao cho thật bắt mắt để thu hút khách đến sử dụng dịch vụ và check-in vào dịp Noel và Tết. Tuy nhiên, theo thống kê sơ bộ, lượng khách có giảm khoảng 50% so với dịp Tết Dương lịch năm trước, tức chỉ tương đương với những ngày cuối tuần bình thường. Để đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19, chúng tôi yêu cầu khách rửa tay sát khuẩn trước khi vào quán; đồng thời bố trí bàn ghế giãn cách, hạn chế cùng lúc tập trung quá đông người.

Để đảm bảo an toàn phòng dịch, quán Trà sữa Ocha House đã bố trí bàn ghế giãn cách, hạn chế tập trung đông người. Ảnh: Mộc Trà



Không lựa chọn vui chơi dã ngoại hay nghỉ ngơi vào dịp Tết Dương dịch, nhiều người dân đã quyết định khởi đầu năm mới bằng chính công việc thường nhật của mình. Nơi góc cầu vượt tại đường Phạm Văn Đồng, chị Huỳnh Thị Lành (tổ 2, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) tỉ mẩn cắt gọt quả mít chín thành nhiều phần nhỏ để bán cho khách. Ngồi cạnh bên, cô con gái 9 tuổi cũng đang phụ mẹ bày biện những quả đu đủ chín vàng lên khay. “Thông thường cứ đến lễ, Tết, tôi hay nghỉ bán để đưa các con đi chơi, song năm nay thấy dịch bệnh phức tạp nên chẳng dám đi đâu. Phần nữa, tôi cũng tranh thủ buôn bán mấy ngày này, kiếm thêm ít thu nhập để sắm sửa trong nhà dịp Tết Nguyên đán sắp đến. Các con tôi cũng rất ngoan, không đòi hỏi gì mà còn xin theo phụ mẹ. Mong rằng ngày đầu năm buôn bán suôn sẻ sẽ mang đến may mắn, thuận lợi trong cả năm”-chị Lành kỳ vọng.

Công viên Diên Hồng (TP. Pleiku) được nhiều gia đình, bạn trẻ chọn đến để vui chơi, chụp ảnh lưu niệm trong ngày Tết Dương lịch. Ảnh: Quang Tấn



Tương tự, anh Huỳnh Ngọc Lên (xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa) cho biết: “Hiện các công trình đều đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thành. Vì vậy, tranh thủ ngay trong ngày đầu năm mới, tất cả anh em đều ra quân, tập trung hoàn thành công việc theo dự kiến. Với người lao động, Tết ấm là khi có thu nhập, mua được đồ ăn ngon cho cả gia đình. Do đó, ai cũng làm việc hăng say để được nghỉ sớm hơn ngày thường một chút. Tối đến, đưa vợ con đi dạo phố, ăn vặt đón năm mới, như vậy là hạnh phúc rồi”.

Ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, người dân xã Cư An (huyện Đak Pơ) vẫn cần mẫn ra đồng chăm sóc rau màu. Ảnh: Ngọc Minh



“Hôm nay ngày đầu năm, gia đình tôi đổi công với một số bà con trong làng làm đất chuẩn bị gieo trồng vụ Đông Xuân. Do đang có nước về ruộng nên chúng tôi vẫn ra đồng chứ không đi chơi như năm trước. Tối nay về, tôi sẽ làm mâm cơm mời anh em tham gia làm với mình đến chung vui, cũng là chúc mừng năm mới”-anh Dưk (làng Bok Yơ, xã Hà Ra, huyện Mang Yang) chia sẻ.



NHÓM PHÓNG VIÊN