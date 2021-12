Thành ủy Pleiku triển khai nhiệm vụ năm 2022

(GLO)- Ngày 17-12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku khóa XII đã tiến hành Hội nghị lần thứ 7 (mở rộng) theo hình thức trực tuyến nhằm đánh giá công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku và Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.





Hội nghị đánh giá, năm 2021, tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 7,75%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp. Thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp ước đạt 1.744,7 tỷ đồng, tăng 63,16% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 46.706 tỷ đồng, tăng 5,43% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,05% so với bình quân cùng kỳ năm 2020. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện hơn 9.228,7 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước.

Quang cảnh hội nghị lần thứ 7 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku tại điểm cầu trung tâm. Ảnh: Thanh Nhật



Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt hơn 8.155 tỷ đồng. Các công trình, dự án vốn ngân sách Nhà nước được phân bổ đúng quy định. Công tác quản lý đất đai, phát triển quỹ đất được quan tâm chỉ đạo hoàn thiện dự thảo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu, hoàn thiện công tác thống kê đất đai năm 2020 của thành phố.



Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành có liên quan của tỉnh tập trung tuyên truyền, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn. Trong năm, đã thành lập mới 469 doanh nghiệp và 2 hợp tác xã. Hiện nay, thành phố có 44 hợp tác xã. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, thành phố đang xem xét công nhận thêm 3 làng đạt chuẩn nông thôn mới.



Trên cơ sở kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Theo đó, tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII và Nghị quyết của Đảng bộ thành phố năm 2022. Thực hiện tốt công tác thu ngân sách Nhà nước. Thúc đẩy phát triển kinh tế ổn định, bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các công trình xây dựng cơ bản, dự án phát triển quỹ đất, kêu gọi đầu tư; quản lý, giám sát nguồn vốn đầu tư công, kịp thời giải ngân các nguồn vốn đầu tư theo quy định.



Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng-chống dịch Covid-19 tạo điều kiện để khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội. Triển khai công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho toàn dân đảm bảo tiến độ, an toàn và hiệu quả. Quan tâm đồng bộ, toàn diện các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, nhất là ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục triển khai Đề án “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn TP. Pleiku giai đoạn 2021-2030” và Đề án “Xây dựng TP. Pleiku theo hướng đô thị thông minh”. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm điều hành đô thị thông minh, xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền các cấp thân thiện với người dân và doanh nghiệp; tích cực kêu gọi xúc tiến đầu tư, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp và thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác, mô hình nông hội. Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh đưa khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Phối hợp triển khai công tác phòng, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo cung cầu hàng hóa phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tăng cường biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là trong dịp lễ, Tết…



THANH NHẬT