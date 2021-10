Gia Lai: Đón chuyến bay thí điểm đầu tiên về từ TP. Hồ Chí Minh

(GLO)- Lúc 11 giờ ngày 14-10, chuyến bay thí điểm đầu tiên từ Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đã hạ cánh xuống Cảng Hàng không Pleiku. Đây là chuyến bay thương mại đầu tiên từ TP. Hồ Chí Minh về tỉnh Gia Lai được thực hiện sau khi nới lỏng giãn cách xã hội.





Chuyến bay mang số hiệu VJ396 do hãng Hàng không Vietjet Air thực hiện, chở 80 hành khách. Trong đó, có 71 hành khách về tỉnh Gia Lai, 9 hành khách về tỉnh Kon Tum. Cảng Hàng không Pleiku đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất đảm bảo các yêu cầu phòng-chống dịch bệnh như: phòng chờ, ghế ngồi giãn cách cho hành khách; bàn làm việc, khu vực cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Gia Lai) làm nhiệm vụ, phun khử khuẩn theo quy định, theo dõi hành khách... Công an tỉnh đã bố trí lực lượng đảm bảo an ninh tại Cảng Hàng không Pleiku và các khách sạn nơi tiếp nhận hành khách.

Phân luồng công dân để đưa về khu cách ly tập trung vào ngày 23-7 trên chuyến bay đón công dân mang số hiệu QH9812 của Hãng Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways). Ảnh: Như Nguyện



Sở Giao thông-Vận tải Kon Tum cũng phối hợp bố trí 8 xe taxi (mỗi xe 1 hành khách) vận chuyển đến Trạm Kiểm soát Sao Mai (tỉnh Kon Tum) để bàn giao. Có 1 trường hợp là bà H.T.N.T. xuất trình văn bản số 5004/CV-BCĐ ngày 10-10-2021 của Ban chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Kon Tum cho phép đi làm việc tại TP. Hồ Chí Minh và ngược lại, sử dụng xe riêng và lái xe riêng; cả 2 đều có giấy xét nghiêm âm tính SAR-CoV-2 và có viết cam kết không dừng, đỗ trên địa bàn tỉnh Gia Lai).



Công tác tiếp đón hành khách cư trú tại Gia Lai được tiến hành chu đáo. Sở Giao thông-Vận tải đã bố trí 2 xe khách vận chuyển về khu cách ly tập trung tại Khách sạn Tre Xanh (37 người), Nhà khách Công đoàn (23 người), Khách sạn Pleiku (11 người). Trong quá trình vận chuyển, tất cả lái xe taxi, xe khách không cho hành khách xuống dọc đường, có ký biên bản giao nhận giữa lái xe, CDC Gia Lai và nơi nhận hành khách. Lái xe phục vụ vận chuyển đều đã được tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch.



CDC Gia Lai đã lấy mẫu của 79 trường hợp (trừ trường hợp ở Kon Tum về bằng xe công vụ không lấy mẫu được). Kết quả xét nghiệm phát hiện 1 ca dương tính với SAR-CoV-2; 6 mẫu nghi ngờ đang xét nghiệm lại.



Về quy định xét nghiệm, cách ly thực hiện theo Công văn số 1509/UBND-KGVX của UBND tỉnh ngày 11-10-2021 về việc áp dụng một số biện pháp trong phòng-chống dịch Covid-19 đối với hành khách trên các chuyến bay nội địa đến Cảng Hàng không Pleiku.



