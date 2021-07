Gia Lai: Đón 192 công dân từ TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương về tỉnh

(GLO)- Lúc 16 giờ 50 phút ngày 23-7, chuyến bay mang số hiệu QH9812 của Hãng Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) từ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất chở 192 công dân Gia Lai (trong đó có 189 người lớn, 3 trẻ em) đã hạ cánh xuống Cảng Hàng không Pleiku. Đây là chuyến bay đầu tiên trong số 5 chuyến bay đón 1.000 công dân Gia Lai có hoàn cảnh khó khăn, nhu cầu cấp bách trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch Covid-19.





Tổ công tác chuyên trách kiểm tra việc chuẩn bị các khu vực bố trí tiếp đón tại Cảng Hàng không Pleiku. Ảnh: Lê Hòa

Ngay khi chuyến bay hạ cánh, lực lượng chức năng được phân công nhiệm vụ đón công dân đã triển khai phương án đảm bảo an toàn phòng-chống dịch theo quy định. Đồng thời, tiến hành phân luồng, đưa công dân về các địa điểm tập kết điều tra dịch tễ, sàng lọc, chia nhóm và đưa đi cách ly tập trung theo quy định.



Trước đó, nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho người dân trở về địa phương, Bamboo Airways đã phối hợp cùng tỉnh Gia Lai tổ chức các chuyến bay đặc biệt, trọn gói đưa người từ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất về Cảng Hàng không Pleiku.

Phân luồng công dân để đưa về khu cách ly tập trung. Ảnh: Như Nguyện

Theo ông Đặng Tất Thắng-Tổng Giám đốc Bamboo Airways, để đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách và phi hành đoàn, các quy trình phòng-chống dịch Covid-19 được Bamboo Airways áp dụng nghiêm ngặt trước, trong và sau hành trình bay. “Trước chuyến bay, tất cả hành khách đều phải thực hiện sàng lọc yếu tố dịch tễ và xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong thời gian không quá 72 giờ. Suốt hành trình đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt thông điệp 5K của Bộ Y tế. Về phía đội ngũ cán bộ, nhân viên của hãng, Bamboo Airways đã tổ chức tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19 cho toàn bộ nhân viên và các đơn vị liên kết, tạo vành đai bảo vệ cho hoạt động thông suốt của hãng cũng như đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách”-ông Thắng nhấn mạnh.

Chiều 23-7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị đón người dân từ vùng dịch tại Cảng Hàng không Pleiku.

Về phía địa phương, tỉnh Gia Lai đã lên phương án chi tiết về việc bố trí công tác đưa đón và cách ly công dân, đảm bảo tối đa an toàn phòng-chống dịch Covid-19. Ông Đoàn Hữu Dũng-Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải-cho biết: Căn cứ trên số lượng công dân được đón về lần này, Sở đã làm việc với các đơn vị và bố trí 6 phương vận vận tải để đưa công dân từ Cảng Hàng không Pleiku về các khu cách ly đã được bố trí. Theo đó, có 2 nhóm: nhóm số 1 là công dân thuộc các huyện Đak Đoa, Đak Pơ, Kông Chro và Kbang được đưa về khu vực cách ly tập trung thuộc thị xã An Khê; nhóm số 2 là công dân thuộc các huyện Krông Pa, Chư Pưh, Phú Thiện, Đức Cơ, Ia Grai và thị xã Ayun Pa được đưa về khu vực cách ly tập trung tại TP. Pleiku. Trong quá trình di chuyển đảm bảo giãn cách trên phương tiện và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 theo quy định.

Người dân vui mừng khi được đặt chân xuống TP. Pleiku. Ảnh: Như Nguyện



Ông Đặng Văn Hiền-Phó Giám đốc điều hành Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Thuận Tiến Gia Lai, đơn vị tham gia vận chuyển trong đợt đón công dân Gia Lai trở về từ TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương lần này-chia sẻ: Công ty đã sẵn sàng 3 phương tiện loại 44 giường nằm và đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trong suốt quá trình di chuyển từ Cảng Hàng không Pleiku về các khu cách ly. “Chúng tôi sẵn sàng đồng hành và tài trợ toàn bộ chi phí các chuyến đưa đón lần này, coi đây là sự góp sức cùng với địa phương và Nhân dân trong công tác phòng-chống dịch Covid-19”-ông Hiền nói.



Phân luồng, sàng lọc chặt chẽ, đảm bảo khu cách ly



Qua công tác đăng ký, thống kê, hiện có hơn 6.500 người Gia Lai có hoàn cảnh khó khăn đang tạm trú tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương có nguyện vọng cấp bách trở về địa phương. Đối tượng được ưu tiên đón trong các đợt đầu là những người thật sự khó khăn, có nhu cầu cấp bách được về địa phương như: người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, lao động gặp khó khăn, học sinh, sinh viên không có nơi lưu trú, người đi khám-chữa bệnh, người dân tộc thiểu số...

Việc chủ động phương án đón công dân về nước nhằm mục đích giảm bớt khó khăn cho người dân, phòng-chống dịch từ xa nhờ ngăn ngừa tình trạng công dân tìm cách di chuyển về địa phương trái quy định, tiềm ẩn nguy cơ làm lây lan dịch bệnh trên diện rộng. Ông Nguyễn Đình Tuấn-Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai-cho hay: “Ngành Y tế phối hợp với các ngành triển khai đảm bảo an toàn ngay từ khâu tiếp đón lên chuyến bay tại TP. Hồ Chí Minh. Về đến Cảng Hàng không Pleiku tiếp tục các khâu phân luồng, sàng lọc theo quy định. Với số lượng đón dự kiến khoảng 1.000 công dân thì tỉnh sẽ tổ chức 5 chuyến bay. Sở Y tế sẵn sàng các phương án để đón công dân về địa phương đảm bảo an toàn phòng-chống dịch”.



Công dân nhận lại hành lý chuẩn bị lên xe di chuyển về khu cách ly. Ảnh: Như Nguyện



Đại tá Huỳnh Việt Dũng-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-thông tin: “Để đảm bảo đủ chỗ cách ly cho công dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kích hoạt thêm 5 khu cách ly, trong đó 4 khu cách ly tại TP. Pleiku và 1 khu cách ly tại thị xã An Khê. Việc đưa đón được phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo đưa công dân về khu cách ly an toàn, phòng-chống lây nhiễm chéo”.



“Về việc lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 đối với các công dân từ TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương về thì về phía Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai đã bố trí tổ công tác gồm 6 cán bộ lấy mẫu tại các khu cách ly ở TP. Pleiku; đồng thời, Trung tâm Y tế thị xã An Khê cũng bố trí 1 tổ công tác để thực hiện lấy mẫu cho số công dân cách ly tập trung địa phương này”-ông Hồ Ngọc Gia-Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh-cho hay.

Các chi phí liên quan đến việc đưa đón, xét nghiệm, sinh hoạt tại khu cách ly tập trung… cho số công dân đón về từ TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương được hỗ trợ 100%.



NHƯ NGUYỆN-LÊ HÒA