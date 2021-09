Gia Lai: Hân hoan khai trường thời Covid

(GLO)- Sáng nay (5-9), cùng với cả nước, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng hân hoan khai giảng năm học mới 2021-2022. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, lễ khai giảng được tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng, góp phần tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi cho cả thầy và trò.





Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh hồi trống khai trường. Ảnh: Đức Thụy

1. Đúng 7 giờ sáng, tại Trường THPT chuyên Hùng Vương, chương trình truyền hình trực tiếp lễ khai giảng năm học 2021-2022 chính thức bắt đầu. Chương trình diễn ra trong vòng 35 phút, do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tổ chức nhằm tạo không khí phấn khởi, đồng thời khích lệ, động viên học sinh và các thầy-cô giáo trong năm học mới.





Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự Chương trình truyền hình trực tiếp lễ khai giảng năm học 2021-2022 tại Trường THPT chuyên Hùng Vương. Ảnh: Đức Thụy



Về dự lễ khai giảng chung của tỉnh có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Duy Định-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD-ĐT; các Phó Giám đốc và Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở GD-ĐT; đại diện Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Ban Giám hiệu và một số giáo viên Trường THPT chuyên Hùng Vương…

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tuyên bố bắt đầu năm học mới 2021-2022. Ảnh: Đức Thụy





Sau phần chào cờ và hát Quốc ca, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Long và Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định đã lần lượt đọc thư của Chủ tịch nước và Chủ tịch UBND tỉnh gửi cho ngành GD-ĐT và toàn thể học sinh, sinh viên nhân ngày khai trường.

Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định đọc thư của Chủ tịch UBND tỉnh gửi cho ngành GD-ĐT và toàn thể học sinh, sinh viên nhân ngày khai trường. Ảnh: Đức Thụy



Trong thư, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã có những lời đầy sẻ chia: “Một năm học mới lại đến nhưng có lẽ đây là năm học khác biệt nhất so với mọi năm. Vì tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Gia Lai đón một mùa khai trường không tập trung học sinh. Các em không được cảm nhận không khí vui tươi, phấn khởi sau những ngày hè được gặp lại thầy cô, bè bạn với tiếng trống trường rộn ràng. Các em học sinh lớp 1 lần đầu đi học với bao bỡ ngỡ nhưng lại không được đón một mùa khai trường đúng nghĩa. Các em đến từ vùng dịch theo quy định phòng-chống dịch cũng chưa thể quay trở lại trường cũ trong năm học mới”.



Chủ tịch UBND tỉnh cũng không quên ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 để đạt được những kết quả hết sức khả quan trong năm học 2020-2021 của toàn ngành GD-ĐT và học sinh, sinh viên của tỉnh. Đồng thời, dự báo dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường trong năm học mới 2021-2022, đồng chí đề nghị mỗi giáo viên, học sinh, cán bộ, nhân viên của ngành phải phát huy nội lực và những kết quả đạt được, triển khai thực hiện nhiệm vụ kép “vừa dạy học, vừa chống dịch”; tăng cường đổi mới GD-ĐT; chú trọng xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy-học theo phương châm “tạm dừng đến trường nhưng không dừng học”; quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trường, lớp xanh-sạch-đẹp; thực hiện nghiêm quy định 5K; rèn luyện kỹ năng, nhận thức “an toàn mới đến trường, đến trường phải an toàn” cho giáo viên, học sinh, phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, đạo đức lối sống…

Cô Lê Thị Thu-Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương đọc diễn văn tại lễ khai giảng trực tuyến của nhà trường. Ảnh: Đức Thụy



Từ lâu, tiếng trống trường luôn rộn rã và vang vọng nhất để khởi đầu cho năm học mới. Trong không khí đầy hân hoan và cũng thật đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã đánh hồi trống khai trường và tuyên bố bắt đầu năm học mới 2021-2022 trên địa bàn tỉnh. Theo dõi giây phút thiêng liêng ấy qua màn ảnh nhỏ, nhiều giáo viên lẫn học sinh không giấu được sự xúc động.

Cán bộ, giáo viên Trường THCS Đề Thám (thị xã An Khê) theo dõi lễ khai giảng trực tuyến do tỉnh tổ chức. Ảnh: Ngọc Minh



Thầy Trần Thanh Phong-giáo viên Trường THCS Đề Thám (phường Tây Sơn, thị xã An Khê) bày tỏ: “Hơn 20 năm tham gia công tác giảng dạy, đây là lần đầu tiên tôi dự lễ khai giảng qua ti vi và mạng internet. Tôi thấy đây thật sự là một trải nghiệm thú vị và đáng nhớ. Dù dịch bệnh nhưng không khí buổi khai trường vẫn giữ được sự thiêng liêng và truyền cảm hứng học tập cho học sinh”.



Còn em Hoàng Thị Thanh Nhàn-lớp 12A2, Trường THPT Lương Thế Vinh (huyện Kbang) hồ hởi nói: “Được nhà trường thông báo thời gian, địa điểm tỉnh tổ chức lễ khai giảng trực tiếp qua sóng truyền hình, từ sáng sớm, em đã mặc đồng phục chỉnh tề ngồi trước màn hình ti vi để không bỏ lỡ cơ hội hòa mình vào không khí vui tươi ngày khai giảng. Buổi lễ diễn ra nhanh gọn nhưng không kém phần trang nghiêm và đầy đủ nội dung cần thiết. Em thật sự rất vui khi chúng em nhận được sự quan tâm rất lớn từ các cấp, đặc biệt là ngành Giáo dục. Đây cũng là động lực để em nỗ lực và phấn đấu trong học tập. Em cũng cảm thấy mình may mắn vì không nằm trong vùng dịch, ngày mai có thể được cắp sách tới trường”.

Giáo viên trường THCS Đề Thám (thị xã An Khê) truyền tải lễ khai khảng năm học 2021-2022 trực tuyến đến học sinh. Ảnh: Ngọc Minh

2. Sau lễ khai giảng chung, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã tiếp tục triển khai chương trình của đơn vị mình bằng hình thức trực tuyến hoặc thông qua các ứng dụng mạng internet theo đúng hướng dẫn của ngành.



* Với sự chuẩn bị chu đáo từ trước đó, thầy và trò Trường THPT chuyên Hùng Vương đã cùng nhau khai trường thông qua 2 fanpage trên facebook là Chuyên Hùng Vương Gia Lai và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT chuyên Hùng Vương. Phát biểu tại lễ khai giảng trực tuyến, Hiệu trưởng Lê Thị Thu phấn khởi điểm lại những thành tích mà tập thể sư phạm cùng học sinh nhà trường đã gặt hái được trong năm học vừa qua; đồng thời phát động thi đua, hướng dẫn học sinh thực hiện các nhiệm vụ trong năm học mới.



“Bước vào năm học 2021-2022, trường có 39 lớp với 1.361 học sinh. Nhà trường xác định mục tiêu năm học 2021-2022 là: tiếp tục thi đua dạy tốt-học tốt để duy trì bền vững và đạt thành tích cao hơn ở lĩnh vực giáo dục mũi nhọn; duy môi trường học tập an toàn và hiện đại để học sinh có điều kiện phát huy tài năng và thể hiện đam mê, sáng tạo của mình; đồng thời, tập trung chuẩn bị mọi điều kiện để thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo khoa cho năm học tới”-cô Thu cho hay.



Em Đỗ Hoàng Thảo Nguyên-lớp 10C1, Trường THPT chuyên Hùng Vương-bày tỏ: “Có lẽ đây là lễ khai giảng đặc biệt nhất, đáng nhớ nhất trong cuộc đời học sinh của em. Lần đầu tiên, em dự lễ khai giảng mà không được gặp thầy cô và các bạn. Dịch Covid-19 với những diễn biến phức tạp và nguy hiểm đã ngăn không cho chúng em được đến trường, đến lớp để học tập trong điều kiện bình thường. Dù chỉ được gặp thầy cô và các bạn qua đường truyền internet nhưng niềm vui và sự hứng khởi bước vào năm học mới vẫn trào dâng trong lòng em”.

Em Trần Bảo Ngọc-lớp 12C5, Trường THPT Phan Bội Châu (TP. Pleiku) dự lễ khai giảng trực tuyến và chào đón học sinh lớp 10 qua fanpage của trường. Ảnh: Mộc Trà



Đồng tâm trạng, em Trần Bảo Ngọc-lớp 12C5, Trường THPT Phan Bội Châu (TP. Pleiku) chia sẻ: “Là học sinh cuối cấp, em cảm thấy có chút tiếc nuối vì không thể có được 1 buổi lễ khai giảng cuối cùng của thời học sinh sôi động nơi sân trường. Thế nhưng, em cũng rất vui khi tỉnh quyết định tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp lễ khai giảng và nhà trường cũng đã tạo điều kiện để chúng em có thể tham dự buổi lễ khai giảng online đáng nhớ trong bối cảnh dịch bệnh. Em đã chuẩn bị một chiếc máy tính đầy pin, mặc trang phục chỉnh tề, cùng với đó là tâm thế tràn đầy hào hứng đón chờ. Sau khi xem xong buổi lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, em được gặp gỡ thầy cô, bạn bè và chào đón các em học sinh lớp 10 trực tuyến qua fanpage của trường. Cảm xúc thật khó tả!”.



* Sáng cùng ngày, tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Hoa Lư, TP. Pleiku), lễ khai giảng trực tuyến chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của ngành GD-ĐT cũng được long trọng diễn ra trên nền tảng ứng dụng Zoom Meeting. Năm học 2021-2022, toàn trường có 46 lớp với 1.996 học sinh.

Bộ phận kỹ thuật của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) chuyển tải lễ khai giảng trực tuyến trên nền tảng ứng dụng Zoom Meeting. Ảnh: Mộc Trà

Tại buổi lễ, nhà trường đã vui mừng chào đón 395 học sinh lớp 1 qua màn hình trực tuyến; gửi gắm thông điệp trong năm học mới đến giáo viên, học sinh và phụ huynh, đồng thời hướng dẫn học sinh các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 khi được trở lại trường. Thầy Trương Tiến Sỹ-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: “Cảm xúc của tôi hôm nay thật đặc biệt vì lần đầu tiên khai trường mà không có học sinh, số lượng cán bộ, giáo viên tham gia trực tiếp chỉ có 5 người. Tuy nhiên với tinh thần phấn khởi của năm học mới, nhà trường đã cố gắng truyền đạt những thông tin liên quan để học sinh và phụ huynh nắm bắt được, giúp các em tự tin trở lại trường học tập khi dịch bệnh được khống chế”.

* Mặc dù vừa được địa phương bàn giao lại cơ sở vật chất sau trưng dụng làm khu cách ly tập trung để phòng-chống dịch Covid-19, song Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh cũng đã gấp rút chuẩn bị các điều kiện cần thiết về hạ tầng kỹ thuật để lễ khai giảng trực tuyến có thể đến được với đông đảo giáo viên và học sinh. Thầy Võ Thành Nguyên-Hiệu trưởng nhà trường-thông tin: Sau khi nhận bàn giao, chúng tôi đã nhanh chóng dọn vệ sinh một số phòng, kiểm tra cơ sở vật chất, máy móc, đường truyền để chuẩn bị tổ chức lễ khai giảng trực tuyến. Tuy vậy, hầu hết học sinh của trường đều có hoàn cảnh khó khăn, chỉ 6/400 học sinh có máy tính còn chủ yếu là điện thoại thông minh nhưng chất lượng không đảm bảo. Do đó, bên cạnh tổ chức khai giảng trực tuyến, nhà trường còn chuyển tải thông tin của buổi lễ qua website của trường và nhóm zalo các lớp để đảm bảo tất cả các em đều nắm bắt được.

Lễ khai giảng trực tuyến năm học mới 2021-2022 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai. Ảnh Nguyễn Tú



3. Thực hiện hướng dẫn của Sở GD-ĐT, sáng 5-9, những cơ sở giáo dục không có điều kiện tổ chức khai giảng trực tuyến cũng đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để truyền tải không khí khai trường đến với học sinh.



* Năm học 2021-2022, huyện Chư Păh có 42 trường học với gần 16.680 học sinh/579 lớp. Cũng như các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, để đảm bảo an toàn phòng-chống dịch Covid-19, huyện Chư Păh đã tổ chức khai giảng năm học mới với hình thức không tập trung học sinh và triển khai các hoạt động học tập phù hợp với tình hình địa phương.

Trường Tiểu học thị trấn Ia Ly (huyện Chư Păh) không tổ chức khai giảng trực tuyến mà chỉ quay video buổi lễ rồi gửi cho học sinh thông qua nhóm zalo. Ảnh: Ngọc Thu



Dù chỉ được xem lễ khai giảng qua ti vi, màn hình máy tính hay điện thoại nhưng các em học sinh của Trường Tiểu học thị trấn Ia Ly (huyện Chư Păh) vẫn rất háo hức, chuẩn bị quần áo chỉnh tề để tham dự. “Em rất vui và xúc động khi nhìn thấy thầy cô và các bạn qua video cô gửi trên điện thoại. Em mong muốn dịch Covid-19 không còn nữa để chúng em được đi học”-em Phan Lương Lin Đa (lớp 4A2) tâm sự.



Cô Nguyễn Thị Hải Hà-giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Ia Ly-cho hay: “Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và không đảm bảo điều kiện để tổ chức trực tuyến nên giáo viên chỉ quay lại clip rồi gửi cho học sinh kèm theo một số nội dung cần thiết liên quan đến năm học mới để các em cảm nhận được phần nào không khí của ngày khai trường”.

Các em học sinh ở thị trấn Ia Ly (huyện Chư Păh) háo hức theo dõi chương trình lễ khai giảng năm học 2021-2022 của tỉnh trực tiếp trên sóng truyền hình. Ảnh: Ngọc Thu



Đồng hành cùng con xem lễ khai giảng tại nhà, anh Phan Văn Nam (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh) chia sẻ: “Năm nay do dịch Covid-19 nên các con không được đến trường dự khai giảng vui vẻ như mọi năm. Thấy con mong chờ được tới lớp, phụ huynh chúng tôi cũng chỉ biết động viên. Trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp, tôi đánh giá cao việc tổ chức khai giảng trực tuyến như thế này. Các con vẫn cảm nhận được không khí năm học mới nhưng vẫn đảm bảo an toàn sức khỏe”.

Dù không thể trực tiếp đến trường dự khai giảng năm học mới, song các em học sinh trên địa bàn tỉnh đều háo hức theo dõi không khí buổi lễ qua truyền hình. Ảnh: Đào An Duyên



* Tương tự, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Krong (xã Krong, huyện huyện Kbang) có đến 95% học sinh dân tộc thiểu số. Phần lớn gia đình các em chưa có máy tính, điện thoại thông minh và việc tiếp cận khoa học công nghệ còn hạn chế nên nhà trường không thể tổ chức lễ khai giảng trực tuyến. “Để phụ huynh, học sinh nắm được lịch học và các yêu cầu của nhà trường, chúng tôi phải làm việc với tất cả các thôn, làng nhờ già làng, trưởng thôn gửi thông báo đến tất cả gia đình có con em đi học thời gian tựu trường, các thông tin liên quan đến năm học mới. Ngoài ra, giáo viên chủ nhiệm còn đến tận nhà vận động các em đến trường và hướng dẫn biện pháp phòng-chống dịch”-thầy Nguyễn Việt Quốc-Hiệu trưởng nhà trường-chia sẻ.



* Thay vì nô nức chào đón học sinh như mọi năm, ngày khai giảng năm học 2021-2022 tại Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Krông Pa diễn ra trong không khí vô cùng đặc biệt khi toàn thị trấn đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thầy Nguyễn Trọng Tự-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: “Do tình hình dịch bệnh, trường được trưng dụng làm khu cách ly tập trung nên hôm nay, 21 thầy-cô giáo của trường theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp khai giảng năm học mới của tỉnh tại nhà. Năm học này, toàn trường có 150 học sinh, chia thành 4 lớp. Các giáo viên chủ nhiệm mỗi lớp cũng đã thành lập nhóm Zalo của học sinh lớp mình, thông báo đến toàn thể học sinh của trường cùng theo dõi chương trình trên sóng truyền hình, tạo tâm lý phấn khởi nhất để bước vào năm học mới”.

Em Ngô Lê Nhật Huy (lớp 11A5, Trường THPT Lê Thánh Tông, thị xã Ayun Pa) dự lễ khai giảng trực tuyến. Ảnh: Vũ Chi



Chị Lê Thị Long (tổ 5, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa; phụ huynh em Ngô Lê Nhật Huy (lớp 11A5, Trường THPT Lê Thánh Tông, thị xã Ayun Pa) bộc bạch: “Tuy không được trực tiếp đến trường dự khai giảng nhưng các con vẫn rất háo hức theo dõi lễ trên truyền hình. Suốt kỳ nghỉ hè vừa qua, con không được đi chơi xa vì tình hình dịch bệnh, chỉ quanh quẩn ở nhà nên chúng rất mong được đến trường gặp thầy, gặp bạn. Hy vọng, năm học mới sẽ diễn ra suôn sẻ, không bị ngắt quãng giữa chừng vì dịch bệnh”.



* Đối với bậc học mầm non, hầu hết các trường cũng không tổ chức khai giảng trực tuyến. Thay vào đó, từng trường lựa chọn hình thức phù hợp để thông tin đến phụ huynh và trẻ các nội dung sẽ diễn ra trong năm học mới. Cô Trần Thị Thủy-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: “Sáng nay, các cô giáo và học sinh đều không tập trung tại trường nhưng chúng tôi đã livestream lễ khai giảng trực tiếp của tỉnh trên trang facebook của nhà trường để phụ huynh và học sinh tiện theo dõi nếu không thể xem qua ti vi. Trước đó, nhà trường cũng đã thực hiện 1 video tổng hợp giới thiệu cho trẻ về trường, lớp, cô giáo chủ nhiệm và một số góc chủ đạo tại lớp và thông báo thời gian đi học chính thức. Thông qua video này, trẻ được tiếp cận và làm quen với ngôi trường của mình”.

Các cơ sở giáo dục mầm non không tổ chức khai giảng trực tuyến mà lựa chọn hình thức phù hợp để chuyển tải không khí khai trường đến với phụ huynh và học sinh. Ảnh: Trần Dung



Dù tổ chức lễ khai giảng trực tiếp hay trực tuyến, các cơ sở giáo dục cũng đều tuân thủ nghiêm quy định về phòng-chống dịch. Ngoài đo thân nhiệt, bố trí nước rửa tay sát khuẩn, tất cả các đơn vị đều giới hạn số lượng người dự lễ tại trường, đảm bảo ngồi giãn cách, đeo khẩu trang trong suốt quá trình tiếp xúc và diễn ra buổi lễ. Việc tuyên truyền đảm bảo an toàn phòng dịch cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh được các nhà trường đẩy mạnh để ngày khai trường diễn ra an toàn, thực sự tạo được sự phấn khởi trong toàn ngành để bắt đầu năm học mới.



Dịp này, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã quyết định tặng 640 suất học bổng từ Quỹ học bổng Nay Der cho 640 học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2020-2021 (mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng). Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh trích 100 triệu đồng để trao tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo, hiếu học của 5 trường thuộc TP. Pleiku, thị xã An Khê và các huyện Chư Sê, Mang Yang, Chư Prông (mỗi trường 20 suất). Viettel Gia Lai cũng tặng 720 suất học bổng “Vì em hiếu học” cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị 1,44 tỷ đồng. Đại diện Viettel Gia Lai trao tặng 720 suất học bổng “Vì em hiếu học” cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

NHÓM PHÓNG VIÊN