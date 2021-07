Từ 17 giờ ngày 19-7, Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai hoạt động trở lại

(GLO)- Ngày 19-7, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai có Công văn số 198/CV-BCĐ về việc cho phép hoạt động trở lại đối với Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai sau thời gian khoanh vùng tạm thời để phòng-chống dịch Covid-19.

Khám sàng lọc tại Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện



Ngày 16-7, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Công điện số 16/CĐ-UBND về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng-chống dịch Covid-19 do liên quan đến trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại huyện Krông Pa, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh ban hành Công văn số 188/CV-BCĐ ngày 17-7-2021 về việc khoanh vùng tạm thời Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai để triển khai các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19.



Sau thời gian khoanh vùng tạm thời tại Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai (từ 17 giờ ngày 16-7-2021), trên cơ sở kết quả xét nghiệm, điều ra, xác minh, truy vết và các biện pháp phòng-chống dịch của các sở, ngành, đơn vị đã triển khai; Biên bản làm việc giữa Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai và Sở Y tế; Báo cáo số 29/BC-BVĐHYD-HAGL ngày 19-7-2021 của Công ty cổ phần Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai về công tác phòng-chống dịch Covid-19 đối với trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai, trong đó đã tiến hành lấy 115 mẫu gộp xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng RT-PCR cho 570 người (gồm nhân viên bệnh viện, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân) tất cả đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Theo ý kiến tham mưu, đề xuất của Sở Y tế, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh chỉ đạo:



Cho phép hoạt động trở lại đối với Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai sau 72 giờ khoanh vùng tạm thời để phòng-chống dịch Covid-19, thời gian áp dụng hoạt động trở lại kể từ 17 giờ ngày 19-7-2021.



Yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai tổ chức tự đánh giá Bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16-7-2020 của Bộ Y tế, báo cáo lên phần mềm của Bộ Y tế; nếu kết quả đánh giá bệnh viện là “không an toàn” thì phải tiếp tục tạm dừng hoạt động cho đến khi đã khắc phục và triển khai thực hiện tốt các giải pháp can thiệp.



Trong quá trình hoạt động, yêu cầu Bệnh viện phải tổ chức thật tốt việc triển khai sàng lọc thành 4 lớp, lắp đặt bổ sung các thiết bị giám sát để hỗ trợ truy vết khi cần thiết và thường xuyên tự đánh giá Bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16-7-2020 của Bộ Y tế theo quy định.



PHAN KIỀU