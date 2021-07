Nghĩa tình "chuyến xe 0 đồng"

(GLO)- Trong bối cảnh hoạt động vận tải bị ngưng trệ, nhiều tài xế, nhóm thiện nguyện đã vận động quyên góp và tổ chức các “chuyến xe 0 đồng” vận chuyển hàng hỗ trợ người dân TP. Hồ Chí Minh vượt qua khó khăn do dịch Covid-19.

1. “Trong lúc hàn huyên, tâm sự cùng nhau, 5 anh em chúng tôi nhắc tới dịch Covid-19 đang hoành hành ở TP. Hồ Chí Minh. Bà con trong ấy đang khó khăn ra làm sao, thực phẩm tươi sống thiếu thốn như nào… Thế rồi, tôi nảy ra ý định tổ chức chuyến xe 0 đồng, rồi vận động quyên góp lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm khác chuyển vào hỗ trợ bà con thành phố. Ngay lập tức, mọi người nhất loạt đồng ý. Tôi quyết định đóng góp 30 triệu đồng để có nguồn kinh phí hoạt động trước mắt, các thành viên còn lại tùy tâm, ai có gì góp nấy”-anh Đặng Hữu Trí-Trưởng nhóm “Chuyến xe 0 đồng Gia Lai” kể lại.

Trong nhóm có một thành viên làm mảng truyền thông đã nhanh chóng thiết kế hình ảnh, lập fanpage để kêu gọi, huy động và quảng bá đến mọi người về hoạt động của nhóm. Rất nhanh chóng, hàng ngàn lượt chia sẻ thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo nên nhiều người biết tới chương trình này. Hàng hóa mọi người đóng góp được tập kết về 3 địa điểm: số 83-85 Trường Sa, quán cà phê Cũ-13 Hoàng Văn Thụ và Spa Louis-44 Trần Khánh Dư (TP. Pleiku). Nhóm chính thức kêu gọi từ ngày 6-7. Đến 19 giờ ngày 11-7, “Chuyến xe 0 đồng Gia Lai” đầu tiên rời địa điểm tập kết hàng hóa để di chuyển vào TP. Hồ Chí Minh. Trên xe chở 25 tấn hàng bao gồm: rau củ quả, lương thực, thực phẩm. Công ty TNHH một thành viên Quang Phúc Gia Lai hỗ trợ toàn bộ chi phí chuyến đi.

Thành viên nhóm “Chuyến xe 0 đồng Gia Lai” đang chuyển rau củ lên xe. Ảnh: Lê Hòa

Đến nay, chương trình “Chuyến xe 0 đồng Gia Lai” do nhóm anh Trí tổ chức được 2 chuyến đi với hàng chục tấn lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu do nhóm huy động, quyên góp chuyển đến người dân TP. Hồ Chí Minh. “Thực ra, thành viên trong nhóm đều đang là lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp. Chúng tôi tạm gác công việc thường ngày, cùng nhau hoàn thành mục tiêu là tổ chức thành công chuyến xe 0 đồng đưa được nhiều nhất, an toàn và kịp thời đưa hàng hóa cứu trợ đến bà con thành phố”-anh Trí cho hay.

Vừa rồi, nhóm là đã liên lạc, kết nối với Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh trong khâu hỗ trợ địa điểm tiếp nhận hàng cứu trợ. “Các anh ở Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ nhóm các thủ tục liên quan như: phòng cách ly cho tài xế khi đến khu vực hạ tải, thủ tục xác nhận lái xe tuân thủ quy định phòng dịch trong quá trình vận chuyển hàng hóa vào thành phố... Nhờ vậy, anh em trong nhóm khá an tâm”-anh Trí bày tỏ.

2. Nói về ý tưởng của mình, anh Lê Khang-tài xế lái xe đầu kéo trú tại thị trấn Đak Đoa-cho hay: “Trong một chuyến đưa hàng vào TP. Hồ Chí Minh và nghỉ lại tại đây, em đi mua 2 bó rau muống giá 80 ngàn đồng mà phải tranh giành nhau. Ra chợ thấy cảnh nhiều người nghèo không dám mua rau, thật xót xa! Đêm ấy nằm nghĩ, nhất định những chuyến đi tới em sẽ mua và đem theo rau củ tặng cho bà con mình trong các khu cách ly”.

Nhóm “Chuyến xe 0 đồng Gia Lai” do anh Lê Khang tổ chức trước giờ khởi hành đưa rau củ vào hỗ trợ người dân TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Ảnh: Lê Hòa

Nghĩ là làm, dù đã 11 giờ đêm, anh Khang liền gọi cho người bạn thân là Nguyễn Minh Trí (xã Tân Bình, huyện Đak Đoa) đặt vấn đề nhờ bạn mua giúp rau củ để khi trở về sẽ vận chuyển vào TP. Hồ Chí Minh. “Em bỏ ra khoảng 70 triệu đồng nhờ Trí mua giúp. Hôm ấy, trời mưa rất to nhưng Trí cùng các anh em đã huy động và mua được khoảng 30 tấn rau củ quả. Chiều 12-7, “Chuyến xe 0 đồng” của chúng em chính thức lăn bánh rời Đak Đoa, thẳng tiến vào TP. Hồ Chí Minh. Sau chuyến đầu tiên, chúng em không ngờ được mạng xã hội và truyền thông quan tâm, chia sẻ nên chương trình “Chuyến xe 0 đồng” nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ. Chỉ 6 ngày sau, “Chuyến xe 0 đồng” thứ hai do nhóm thực hiện lại tiếp tục lăn bánh, trên xe là 30 tấn rau củ cứu trợ. “Được nhiều người hỗ trợ, đoàn chúng em kết nối được với một số phường tại TP. Hồ Chí Minh. Họ bố trí xe tải nhỏ nhận rau để phân phát đến các khu cách ly, khu vực đang phong tỏa. “Chuyến xe 0 đồng” là những chuyến đi mà lòng em thấy nhẹ nhõm, ấm áp và hạnh phúc nhất”-anh Lê Khang tâm sự.

3. Những ngày qua, đường phố Sài Gòn vắng lặng, lương thực, thực phẩm khan hiếm. Trong tâm dịch, người dân thành phố vẫn thấy ấm áp biết bao khi khắp nơi đều có sự sẻ chia, khi là hộp cơm, túi gạo, chai nước... Những món quà ấy đến kịp lúc như sưởi ấm thêm tình người lúc khốn khó.

Thành viên nhóm “Chuyến xe 0 đồng Gia Lai” nhận hàng quyên góp, ủng hộ tại số 83-85 Trường Sa (TP. Pleiku). Ảnh: Lê Hòa

Và ở Gia Lai, từ những buôn làng vùng sâu heo hút cho đến trung tâm Pleiku, đâu đâu cũng có người quyên góp, ủng hộ tài sản, hiện vật gửi vào hỗ trợ bà con TP. Hồ Chí Minh. “Có mấy cô làm nghề thu mua đồng nát thấy nhóm chúng tôi quyên góp vậy là về đem cân hết số hàng hôm đó mua gom được rồi góp nhau lại, cùng đưa xuống nhờ nhóm gửi đến bà con thành phố. 4 cô gom góp được 200 ngàn đồng, mình nhận mà lòng rưng rưng! Trao xong, các cô vội vã đi về, lát sau quay lại là một bao đầy bắp, bơ trồng trong vườn nhà. Cảm động khôn tả! Chúng tôi mong muốn từ những câu chuyện nhỏ này sẽ ngày càng có nhiều hơn những tấm lòng hướng về thành phố mang tên Bác, giúp bà con vơi bớt khó khăn, để cùng nhau vượt qua đại dịch”-anh Đặng Hữu Trí chia sẻ.

LÊ HÒA