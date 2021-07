Gia Lai: Tiếp tục phong tỏa tạm thời thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa), khoanh vùng chặt thị xã Ayun Pa

(GLO)- Ngày 17-7, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có Thông báo số 137/TB-VP về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố.





Tại cuộc họp, sau khi nghe Sở Y tế-cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo về tình hình, công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh khi ghi nhận 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Krông Pa (2 ca) và thị xã Ayun Pa (4 ca) trong ngày 16-7 và sáng ngày 17-7; nghe ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Phó Trưởng ban Thường trực; ý kiến của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về tình hình triển khai các hoạt động phòng-chống dịch; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh-Trưởng ban Chỉ đạo của tỉnh kết luận:

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đã bùng phát và diễn biến rất phức tạp tại TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và các tỉnh Nam Trung Bộ. Tại Gia Lai, trong 12 giờ đã ghi nhận mới 5 ca tại huyện Krông Pa và thị xã Ayun Pa liên quan ca bệnh mã số 44302 (toàn tỉnh hiện điều trị 13 ca bệnh) riêng ca bệnh này chưa xác định được nguồn lây.



Trước tình hình trên, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai kịp thời các nội dung sau:



Dịch Covid-19 đã xảy ra tại một số địa phương của tỉnh (Chư Sê, Krông Pa, Ayun Pa), nguồn lây nhiễm đã thường trực trong cộng đồng, vì vậy yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và mọi người dân trên địa bàn tỉnh phải nâng cao cảnh giác, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan vì dịch có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ ở địa phương nào.



Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ngành Y tế, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã có ca bệnh phải khẩn trương triển khai các biện pháp chuyên môn, sớm xác định nguồn lây để có biện pháp xử lý hiệu quả, triệt để.



Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các huyện, thị xã khẩn trương khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức cách ly ngay các đối tượng theo quy định, trong vòng 24 giờ phải lấy hết mẫu, xét nghiệm và trả kết quả ngay.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các ngành của tỉnh kích hoạt toàn bộ công tác phòng-chống dịch trên địa bàn ở mức cao nhất; rà soát các điều kiện phục vụ cho phòng-chống dịch để có phương án xử lý kịp thời, phù hợp. Việc phòng-chống dịch phải thực hiện đúng tinh thần: Khoanh vùng rộng, phong tỏa hẹp, truy vết nhanh, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly ngay. Xác định đúng tâm dịch và vùng liền kề để ưu tiên thực hiện các biện pháp lấy mẫu xét nghiệm, cách ly theo trình tự từ tâm dịch xong mới triển khai ra vùng ngoài, tuyệt đối không bỏ sót đối tượng. Thực hiện đúng phương châm “4 tại chỗ”. Việc truy vết, lấy mẫu trên địa bàn, cấp huyện phải chủ động thực hiện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chỉ cử lực lượng hỗ trợ khi cần thiết; chuẩn bị các điều kiện để phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kích hoạt các khu cách ly đảm bảo đón người cách ly một cách tốt nhất.



Bên cạnh đó, chủ động tổ chức các chốt kiểm soát phòng-chống dịch tại các vùng phong tỏa của huyện; có trách nhiệm cử lực lượng và hỗ trợ các điều kiện cho các chốt tại 4 cửa ngõ vào tỉnh. Chủ động trong việc quyết định các biện pháp phòng-chống dịch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương theo tiêu chí của Ban Chỉ đạo quốc gia (Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31-5-2021).



Các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tăng cường hoạt động của Tổ Covid cộng đồng ở mức cao nhất, mỗi tổ phụ trách từ 30-50 hộ dân và thường xuyên, liên tục theo dõi di biến động dân cư, hướng dẫn khai báo y tế, giám sát thực hiện cách ly y tế nghiêm tại nhà. Kêu gọi, vận động mọi người dân, nhất là các trường hợp F0, F1, F2 khai báo, cung cấp thông tin truy vết một cách trung thực, rõ ràng để cơ quan chuyên môn thực hiện đúng, kịp thời công tác phòng-chống dịch. Trên cơ sở đánh giá mức độ nguy cơ để đề nghị dừng các nghi lễ tôn giáo; các hoạt động không thiết yếu và hạn chế tập trung đông người khi không cần thiết.



Sở Nội vụ-Ban Tôn giáo tỉnh trao đổi các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh hướng dẫn, tuyên truyền, vận động giáo dân, Phật tử, tín đồ các tôn giáo đoàn kết, đồng thuận, chấp hành các quy định về công tác chống dịch.



Với tinh thần chăm lo, bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân là trên hết, trước hết, các địa phương đang có dịch phải ưu tiên số 1 cho việc kiềm chế, ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh; những nơi an toàn, điều kiện cho phép thì phải tổ chức sản xuất thật tốt để thực hiện mục tiêu kép, đồng thời phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân. Vì vậy, các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, các nhà máy có đông lao động phải được tổ chức tuyệt đối an toàn, quản lý chặt chẽ, đảm bảo các điều kiện phòng-chống dịch; đảm bảo sản xuất, lưu thông, cung ứng hàng hóa, nhất là hàng hóa thiết yếu phải thông suốt nhưng phải được kiểm soát phòng dịch chặt chẽ và không để tình trạng ngăn sông cấm chợ.



Tiếp tục phong tỏa tạm thời thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa; khoanh vùng chặt thị xã Ayun Pa; vùng trung tâm huyện Ia Pa; thực hiện các biện pháp cấp bách phòng-chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 14 giờ ngày 17-7-2021 cho đến khi có thông báo mới.



Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch huyện Krông Pa, thị xã Ayun Pa, huyện Ia Pa và các sở, ngành, đơn vị triển khai các biện pháp phòng-chống dịch theo quy định với tinh thần quyết liệt, khẩn trương nghiêm túc gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ F1, F2 và lấy mẫu diện rộng khu phố 8 (thị trấn Phú Túc), chợ Phú Túc; tổ 2 (phường Đoàn Kết), chợ thị xã Ayun Pa; tiếp tục truy vết thần tốc các ca mới phát hiện (thực hiện trong ngày 17-7). Sau ngày 17-7, tiếp tục mở rộng xét nghiệm các vùng lân cận cho đến khi đảm bảo không sót nguồn lây dịch ở thị xã Ayun Pa.



Sở Y tế: kiểm tra, rà soát đánh giá theo tiêu chí bệnh viện an toàn và các nguyên tắc phòng chống dịch, truy vết khẩn các trường hợp tiếp xúc gần ca bệnh, xác định rõ các ca nhập viện (nếu có) để tham mưu về việc cho phép hoạt động của Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai. Rà soát, kịp thời thực hiện mua sắm theo quy định trong trường hợp khẩn cấp được quy định tại Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan để chuẩn bị sẵn sàng thiết bị, vật tư, hóa chất, sinh phẩm, thuốc men… đảm bảo cho công tác xét nghiệm và điều trị trong tình huống cao, tuyệt đối không để thiếu, không để bị động về vật tư, hóa chất, sinh phẩm… khi dịch xảy ra diện rộng, số bệnh nhân tăng cao.



Cùng với đó, chuẩn bị sẵn sàng phương án, kế hoạch, chủ động về nhân lực, vật tư, thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, thuốc để phòng chống dịch trong mọi tình huống. Triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19, trước mắt là tiêm vắc xin được cấp trong đợt 4 đảm bảo an toàn đúng tiến độ, đúng quy định, công khai, minh bạch. Động viên, quan tâm viên chức toàn ngành Y tế với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm, nỗ lực mức cao nhất để dập dịch sớm. Đồng thời rà soát, chấn chỉnh các sai sót chuyên môn, kịp thời thay người phụ trách ở nơi năng lực yếu kém, để xảy ra vi phạm hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, lên phương án mở rộng cao nhất khả năng thu nhận của các cơ sở cách ly tập trung để sẵn sàng tiếp nhận công dân vào cách ly, nhất là tại các địa phương có nguy cơ cao; tiếp tục tổ chức tốt việc thực hiện cách ly tập trung phòng-chống dịch Covid-19 theo quy định. Tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách lý. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định trong khi thực hiện cách ly y tế tập trung tại trung tâm cách ly.



Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế đề xuất đảm bảo kinh phí phục vụ phòng chống dịch, không để thiếu; khẩn trương tham.mưu kinh phí để Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua sắm hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR nhằm đảm bảo năng lực xét nghiệm phát hiện vi rút SARS-CoV-2.



Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai ngay các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ- TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đúng đối tượng; địa phương nào, đơn vị nào tổng hợp xong, đủ hồ sơ thì giải quyết ngay không chờ tổng hợp chung cả tỉnh.



Sở Giao thông-Vận tải, Sở Công thương theo nhiệm vụ được phân công triển khai các biện pháp cấp thiết, đảm bảo cho hoạt động thông thương, sản xuất bình thường nhưng phải thực hiện nghiêm nguyên tắc phòng-chống dịch.



Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, quán triệt lại công tác phòng-chống dịch trong toàn ngành; chuẩn bị kỹ các điều kiện cho năm học mới 2021-2022, trong đó lưu ý phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để lên phương án đảm bảo công tác dạy và học, bắt buộc phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ giáo viên và khai báo y tế cho học sinh, giáo viên trước khi nhập học.





Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường truyền thông về tình hình và công tác phòng-chống dịch Covid-19 và công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 để các cấp chính quyền, các cơ quan, doanh nghiệp và người dân biết nghiêm túc thực hiện.



Về việc tiếp nhận đối với người từ TP. Hồ Chí Minh về địa phương: Căn cứ vào tình hình dịch bệnh, khả năng, điều kiện của tỉnh để tính toán kỹ việc tiếp nhận, xem xét tổ chức tiếp nhận những trường hợp thực sự cấp bách. Các địa phương tuyên truyền, vận động các gia đình có người thân ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam hãy bình tĩnh, yên tâm ở lại và chấp hành nghiêm các quy định về phòng-chống dịch, chỉ về lại tỉnh khi thực sự cấp thiết.



Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp thu, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị này; đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền, sở, ngành, đơn vị, bám sát địa bàn trong việc thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19; cá thể hóa trách nhiệm người lãnh đạo và người thực thi nhiệm vụ, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác nhưng cũng không được hoang mang, mất bình tĩnh trong chỉ đạo, điều hành. Các Bí thư, Chủ tịch UBND huyện tăng cường ở huyện trong thời gian này cần ở tại địa phương để chỉ đạo, điều hành công tác phòng-chống dịch cho đến khi dịch ổn định. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo chính quyền địa phương, huy động cả hệ thống chính trị tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

