Gia Lai: Tai nạn giao thông tăng ở 2 tiêu chí về số vụ và số người chết

(GLO)- Sáng 14-7, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết công tác đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) 6 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ, giải pháp quý III-2021.





Các đồng chí: Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh; Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban ATGT tỉnh; Lê Văn Hạnh-Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông-Vận tải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Hội nghị được trực tuyến đến 17 điểm cầu tại trụ sở UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh với sự tham dự của lãnh đạo địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quang Tấn



Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2021 (từ ngày 15-12-2020 đến ngày 14-6-2021), trên địa bàn tỉnh xảy ra 171 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 127 người, 135 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2020, tăng 1,18% số vụ (tăng 2 vụ), tăng 3,25% số người chết (tăng 4 người), giảm 11,76% số người bị thương (giảm 18 người). Trong đó, có 84 vụ TNGT liên quan đến người dân tộc thiểu số, chiếm 49,12% tổng số vụ, làm chết 63 người (chiếm 49,61%), bị thương 53 người (chiếm 39,26%). Một số địa phương có số người chết do TNGT tăng cao từ 40% trở lên gồm: Đak Pơ tăng 40%, TP. Pleiku tăng 45,45%, Đak Đoa tăng 71,43%, Kbang tăng 100%, Chư Pưh tăng 125%, Mang Yang tăng 400%.



Nguyên nhân chủ yếu do vi phạm tốc độ, lấn đường, không chú ý quan sát, tập trung ở lứa tuổi thanh-thiếu niên, nhất là thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số. Phương tiện gây TNGT chủ yếu là mô tô, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán tăng cao đột biến (tăng 3 vụ và 7 người chết); nhiều vụ tai nạn liên quan đến trẻ em, học sinh đi học bằng xe gắn máy.



Tình trạng vi phạm quy định pháp luật về trật tự ATGT diễn ra phổ biến; số vụ vi phạm về nồng độ cồn còn ở mức cao (chiếm 3,39% tổng số vi phạm, số xử lý tăng 45,5%); hiện tượng người điều khiển xe mô tô không có giấy phép lái xe (xử lý 2.485 trường hợp), không đội mũ bảo hiểm (xử lý 4.405 trường hợp) còn xảy ra nhiều; kết quả xử lý xe mô tô không đảm bảo an toàn kỹ thuật còn hạn chế, gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, điều kiện an toàn của đường huyện, đường xã còn kém, mặt đường hẹp chưa đáp ứng lưu lượng giao thông ngày càng tăng, nhiều vị trí khuất tầm nhìn, các hư hỏng chưa được duy tu, sửa chữa kịp thời, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn; tồn tại nhiều điểm tiềm ẩn TNGT chưa được rà soát, phát hiện và xử lý…



Bên cạnh đó, tình trạng vi phạm về tải trọng tái diễn, nhất là các phương tiện chở vật liệu xây dựng và nông sản ở khu vực các huyện Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa, Chư Sê và thị xã Ayun Pa.





Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Tấn





Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị: Để kiềm chế TNGT, nhất là trong thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số những tháng còn lại của năm 2021, các ngành, chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng cần tập trung phân tích, thẳng thắn đánh giá những tồn tại, hạn chế trong công tác đảm bảo trật tự ATGT; đồng thời đề ra các biện pháp căn cơ, sát với tình hình thực tế để triển khai thời gian tới. Đặc biệt, cần nhân rộng, lan tỏa những cách làm hay trong công tác đảm bảo trật tự ATGT tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh; phấn đấu năm 2021 sẽ kéo giảm từ 5% trở lên cả 3 tiêu chí về TNGT so với năm 2020…



QUANG TẤN