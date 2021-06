Pleiku: Tai nạn giao thông diễn biến phức tạp

(GLO)- Trong 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn TP. Pleiku đã xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 16 người chết, 22 người bị thương (giảm 1 vụ, giảm 10 người bị thương, tăng 5 người chết so với cùng kỳ năm ngoái). Đây cũng là địa phương có số người chết do TNGT cao nhất tỉnh Gia Lai.

Vẫn do lỗi chủ quan

Kết quả điều tra nguyên nhân các vụ TNGT trên địa bàn TP. Pleiku cho thấy, hầu hết do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện. Trong đó, lỗi không chú ý quan sát 10 vụ (chiếm 34,5%); đi không đúng làn đường, phần đường 6 vụ (chiếm 20,7%); không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn 6 vụ (chiếm 20,7%)… Có 7 vụ TNGT xảy ra trên tuyến quốc lộ 19 và đường Hồ Chí Minh; 17 vụ TNGT trên các tuyến đường nội thành; 5 vụ xảy ra trên đường liên thôn. Tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra từ 18 đến 24 giờ (chiếm 48,3% số vụ). Trong số các vụ TNGT xảy ra có 6 vụ liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, 3 vụ liên quan đến người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia, 8 vụ liên quan đến trẻ em.

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku) đã kết hợp tuần tra công khai với hóa trang để xử lý các nhóm thanh-thiếu niên tụ tập chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng. Qua đó, Công an thành phố đã xử lý 2.805 trường hợp với số tiền gần 3,32 tỷ đồng (tăng 1,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước), tước 419 giấy phép lái xe. Trong đó, dừng kiểm tra liên quan đến nồng độ cồn 4.882 lượt phương tiện, xử lý 231 trường hợp vi phạm (30 ô tô, 201 mô tô) với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng, tước 220 giấy phép lái xe. Lực lượng Công an đã tổ chức 1.970 buổi tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm, qua đó giải tán 10 nhóm thanh niên, 89 đối tượng có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, đua kéo.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường Tôn Đức Thắng, TP. Pleiku. Ảnh: Lê Hòa

Riêng tại xã Biển Hồ, trong 6 tháng đầu năm đã xảy ra 3 vụ TNGT, làm 2 người chết, 1 người bị thương (tăng 1 vụ, 1 người chết so với cùng kỳ năm 2020). Ông Đặng Khánh Toàn-Chủ tịch UBND xã-thông tin: “Cả 3 vụ TNGT trên địa bàn xã đều xảy ra trên trục đường Tôn Đức Thắng, Phạm Hùng. Trong đó, tuyến đường Tôn Đức Thắng đang được nâng cấp, mở rộng, việc lưu thông qua lại ít nhiều bị ảnh hưởng. Ngoài ra, tuyến đường Phạm Hùng đoạn trước Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) đường khá dốc, hệ thống đèn chiếu sáng chưa được đầu tư lắp đặt nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT cao”.

Nỗ lực kiểm soát TNGT

Ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku-nhìn nhận: 6 tháng đầu năm 2021, thành phố đã kéo giảm được số vụ và số người bị thương do TNGT so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, cơ bản đã ngăn chặn, giải quyết được tình trạng thanh niên tụ tập đua xe, lạng lách vào ban đêm gây mất an ninh trật tự; không để xảy ra ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, TNGT vẫn chưa được kiềm chế hiệu quả. Vấn đề trật tự đô thị vẫn còn nhiều bất cập, tình trạng đậu đỗ xe không đúng quy định, mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tại các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố... Việc nhắc nhở, kiểm tra, xử lý vi phạm của các xã, phường có thời điểm chưa được thường xuyên, kiên quyết. “Trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) có lúc, có nơi còn thực hiện chưa nghiêm, chưa quyết liệt. Công tác tuần tra, xử lý của lực lượng Công an có thời điểm chưa khép kín. Ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông tuy có chuyển biến nhưng chưa cao, tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng rượu bia còn khá phổ biến. Một số “điểm đen” TNGT vẫn chưa được khắc phục nên tiềm ẩn nguy cơ TNGT cao “-ông Nguyễn Hữu Quế chỉ rõ.

Vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy làm 2 người tử vong xảy ra trên đường Nguyễn Bá Lại (xã Chư Á, TP. Pleiku) ngày 4-6. Ảnh: Lê Hòa

Nhằm kéo giảm TNGT, Ban ATGT thành phố đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm 2021. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục huy động sự chung tay vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm giữa các đơn vị, cơ quan thành viên Ban ATGT trong việc thực hiện mục tiêu kéo giảm TNGT cũng như tuyên truyền, nhắc nhở để người dân nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Rà soát, khắc phục những bất cập, “điểm đen” TNGT; tăng cường tuần tra, phát hiện xử lý vi phạm trật tự ATGT từng bước góp phần nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông… “Mặc dù khó khăn không ít nhưng địa phương cũng sẽ nỗ lực kéo giảm đến mức thấp nhất TNGT xảy ra”-ông Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh.

LÊ HÒA