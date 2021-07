Cảnh sát Giao thông Gia Lai bám đường thực hiện "nhiệm vụ kép"

(GLO)- Những ngày này, lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai phải căng mình thực hiện “nhiệm vụ kép”, đặc biệt là các chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 tại cửa ngõ vào tỉnh. Cũng từ đây, nhiều hình ảnh đẹp, việc làm tốt của lực lượng CSGT được lan tỏa.

Không quản nắng mưa

Để chủ động phòng-chống dịch Covid-19, Gia Lai đã thành lập 4 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ vào địa bàn tỉnh, mỗi chốt có 2-4 cán bộ, chiến sĩ CSGT tham gia điều tiết, phân luồng, phân làn phương tiện để lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch.

Thiếu tá Nguyễn Bảo Hưng-Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh), Chốt trưởng chốt kiểm dịch số 1 (khu vực đèo An Khê) cho biết: “Những ngày qua, lượng người qua chốt rất đông nên lực lượng tại đây phải căng mình làm việc liên tục 24/24 giờ để điều tiết, phân luồng, phân làn phương tiện, đảm bảo các quy định phòng-chống dịch. Mặc dù gặp không ít áp lực, trở ngại về điều kiện cơ sở vật chất và thời tiết nắng, mưa thất thường, nhưng các cán bộ, chiến sĩ vẫn không quản ngại khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Lực lượng CSGT tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 khu vực đèo An Khê đang phân luồng giao thông. Ảnh: Hạ Vy

Từ ngày 24-7 đến nay, tại các chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 trên tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh đã đón gần 1.400 người từ các tỉnh, thành phía Nam trở về quê. Cũng trong thời gian này, từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh và các nhà hảo tâm, các chốt đã hỗ trợ người dân trong hành trình trở về nhà hơn 350 lít xăng, 600 hộp xôi, 400 cái bánh chưng và hơn 600 chai nước suối… Đồng thời, cử các tổ công tác dẫn đoàn đưa người dân qua địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trong khi đó, tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 trên quốc lộ 14 (đoạn giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và Đak Lak), mỗi ngày, lượng người và phương tiện lưu thông qua đây rất lớn. Đặc biệt, từ khi tình hình dịch Covid-19 tại các tỉnh, thành phía Nam diễn biến phức tạp, lượng người về quê càng nhiều khiến lực lượng làm việc tại chốt vô cùng vất vả. Trung tá Nguyễn Minh Tuấn-Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh), Chốt trưởng chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110-thông tin: “Những ngày qua, lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành phía Nam đi về quê qua chốt rất đông. Các công dân đến chốt thường vào thời điểm rạng sáng nên đòi hỏi lực lượng CSGT phải tập trung, vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vừa bố trí nơi nghỉ tạm; hỗ trợ lương thực, nước uống cho họ trong khi chờ khai báo y tế. Có những ngày, cán bộ, chiến sĩ phải làm thông ca và thức trắng đêm để hỗ trợ nhau, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ công tác. Tuy vất vả nhưng chúng tôi cảm thấy tự hào khi được đóng góp công sức bảo vệ người dân, đặc biệt là trong những lúc khó khăn như thế này”.

Trung tá Nguyễn Minh Tuấn-Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh), Chốt trưởng chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 cấp xăng cho người dân. Ảnh: Hạ Vy

Mặc dù điều động lực lượng không nhỏ để phục vụ tại các chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 nhưng không vì thế mà công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông bị buông lỏng. Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh-cho biết: Để đảm bảo cùng lúc thực hiện nhiệm vụ phòng-chống dịch, vừa tuần tra, kiểm soát giao thông, Phòng đã quán triệt các đội nghiệp vụ chủ động bố trí lực lượng, thời gian hợp lý, không bỏ trống tuyến, địa bàn. Để khắc phục những khó khăn, Phòng đã huy động cán bộ, chiến sĩ từ các đội nghiệp vụ trong đơn vị hỗ trợ duy trì nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát; xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông cũng như các hành vi ảnh hưởng đến công tác phòng-chống dịch. “Dự báo thời gian tới, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, lượng người từ các tỉnh phía Nam đổ về các địa phương còn nhiều. Với chức năng và nhiệm vụ được phân công, lực lượng CSGT Công an tỉnh sẽ nỗ lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”-Thượng tá Quỳnh khẳng định.

Thắm nghĩa đồng bào

Trong dòng người hướng từ tỉnh Đak Lak về huyện Chư Sê có anh Đinh Lâm (42 tuổi, trú tại huyện Chư Sê trở về từ tỉnh Bình Dương) chở vợ và con nhỏ 5 tuổi. Nói về hoàn cảnh gia đình, anh cho biết: “Hai năm trước, 4 ha hồ tiêu của gia đình bị dịch bệnh chết sạch. Nợ nần chồng chất nên vợ chồng tôi vào Bình Dương làm công nhân để kiếm tiền trả nợ. Mấy tháng nay, do dịch bệnh nên việc làm không ổn định. Vì thế, gia đình phải đưa nhau về. Nhà có 4 người nhưng chỉ có 1 chiếc xe máy, vợ chồng bàn bạc bán 2 chiếc nhẫn cưới để mua thêm 1 chiếc xe máy cũ rồi lên đường về quê. Con trai lớn chở đồ đạc, còn tôi chở vợ và con nhỏ”.

Cùng cảnh ngộ, ông Vũ Như Hoài (trú tại huyện Chư Pưh) trải lòng khi đến chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19: “Tôi năm nay đã 52 tuổi, cũng từng trải qua nhiều vất vả trong cuộc sống. Vậy nhưng chưa bao giờ bản thân lại đối diện với những khó khăn và cung bậc cảm xúc như thế này. Vợ chồng đi làm ăn xa, 3 đứa con nhỏ gửi ở nhà cho ông bà nội. Thương con, giờ chỉ mong sớm được về nhà. Ngày đêm chạy xe máy đói, rét, mệt lắm chú ơi! Về đến đây xem như gần tới nhà, được an toàn rồi. Được tổ công tác hỗ trợ xăng, phát cơm, bánh mì miễn phí, tôi cảm động vô cùng!”.

Lực lượng CSGT tỉnh hỗ trợ lương thực cho người dân về từ các tỉnh phía Nam tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh). Ảnh: Hạ Vy

Trong lúc chờ đợi để được cán bộ, chiến sĩ CSGT dẫn đoàn đưa người dân đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai, sau khi đổ đầy bình xăng từ “cây xăng miễn phí” tại chốt khu vực cầu 110, anh Lê Văn Hiếu (quê huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) xúc động: “Trên hành trình từ tỉnh Bình Dương trở về, tôi cũng đã nhận được sự hỗ trợ lương thực, nước uống từ các chốt kiểm soát. Tuy nhiên, ngoài việc được giúp đỡ về lương thực, việc được hỗ trợ thêm xăng xe như tại đây là lần đầu tiên tôi được nhận. Tôi cũng không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành gửi đến các cán bộ, chiến sĩ CSGT và các lực lượng chức năng tại đây”.

Trung tá Nguyễn Minh Tuấn thông tin thêm: “Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hỗ trợ lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 thì tổ công tác cũng đã hỗ trợ bà con các nhu yếu phẩm cần thiết như: xăng, thức ăn nhanh, nước uống và chở những xe máy bị hư hỏng đi sửa chữa miễn phí. Ngày cũng như đêm, cán bộ, chiến sĩ tại chốt làm việc rất vất vả. Thế nhưng thấy người dân khi về đến địa phận tỉnh Gia Lai an toàn, chúng tôi cảm thấy phấn chấn tinh thần để tiếp tục hỗ trợ bà con đến địa điểm cách ly, sớm trở về đoàn tụ với gia đình”.

LÊ ANH - HỮU TRƯỜNG