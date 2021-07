Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Lực lượng An ninh phải quán triệt quan điểm "Lấy dân làm gốc"

(GLO)- Ngày 12-7, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2021). Tham dự buổi lễ, về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.







Dự lễ còn có các đồng chí:Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Ksor Phước-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ.





Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Lê Anh

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã biểu dương những thành tích đạt được của lực lượng An ninh Công an tỉnh qua các thời kỳ, đồng thời nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bên cạnh những thuận lợi, cơ hội, đất nước ta tiếp tục đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Tình tình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, đặc biệt do tác động mạnh của dịch Covid-19; chiến tranh thương mại gia tăng; sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; xung đột vũ trang xảy ra ở một số nơi trên thế giới; hoạt động khủng bố, an ninh mạng, vấn đề trên Biển Đông và an ninh phi truyền thống đã và đang đặt ra những thách thức đối với cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam.



Trong nước, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều tỉnh, thành ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội; các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên địa bàn tỉnh, tình hình kinh tế cơ bản ổn định, chính trị-xã hội được giữ vững, quốc phòng-an ninh được tăng cường, tuy nhiên các thế lực thù địch vẫn tiếp tục lợi dụng vấn đề “dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền” đẩy mạnh móc nối, tuyên truyền, xuyên tạc chống phá, gây chia rẽ; vấn đề FULRO, “Tin lành Đê ga” vẫn luôn hiện hữu.



Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh tà đạo "Hà Mòn" từ năm 2009 đến năm 2020. Ảnh: Lê Anh



Trước tình hình đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lực lượng An ninh Công an tỉnh cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia theo phương châm “An ninh chủ động”, “giữ vững bên trong là chính”, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ, nhân tố có thể gây mất ổn định. Chú trọng đổi mới, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tăng cường giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh, năng lực nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục quán triệt quan điểm “lấy dân làm gốc”, “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; gần gũi, thân thiết, lắng nghe ý kiến và là niềm tin, chỗ dựa vững chắc của dân.



Đẩy mạnh công tác vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; xây dựng, củng cố vững chắc thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng công tác dự báo chiến lược, nắm chắc chủ trương, âm mưu, ý đồ, phương thức, thủ đoạn hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay. Chủ động phát hiện, đấu tranh vô hiệu hóa, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động người Việt lưu vong, FULRO lưu vong móc nối, câu kết, hậu thuẫn cho các đối tượng chống đối trên địa bàn. Đấu tranh phòng-chống hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia. Tích cực tham mưu, phối hợp các cấp ủy đảng, chính quyền làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh phòng-chống các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Lê Anh



Dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho 1 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn” trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ năm 2009 đến năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 16 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.



LÊ ANH