Lực lượng An ninh: 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

(GLO)- Ngày 24-5-2001, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 457/2001/QĐ-BCA (X11) xác định ngày 12-7-1946 là Ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam để ghi nhớ sự kiện lịch sử khám phá vụ án nổi tiếng phố Ôn Như Hầu-chiến công oanh liệt đầu tiên đánh dấu bước đường trưởng thành của lực lượng An ninh.





“Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”



Trong khí thế hào hùng sau thành công vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khi tỉnh nhà giành được chính quyền, lực lượng An ninh Gia Lai ra đời với tên gọi Ty Trinh sát. Lửa cách mạng đã thử thách, tôi rèn nên những người con ưu tú, kiên cường nhất của Công an Gia Lai nói chung và lực lượng An ninh nói riêng. Vào những thời khắc quyết định, lực lượng An ninh luôn thể hiện rõ lòng trung thành tuyệt đối, ý chí quyết thắng, chủ động tiến công địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đến hôm nay, các thế hệ cán bộ chiến sĩ An ninh Gia Lai càng thêm tự hào khi nhìn lại chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đã luôn được tiếp thêm sức mạnh từ sự yêu thương, đùm bọc của Nhân dân. Đây cũng chính là dịp quan trọng để giáo dục sâu sắc truyền thống cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nói chung, lực lượng An ninh nhân dân Gia Lai nói riêng thấm nhuần hơn nữa sứ mệnh thiêng liêng dưới lá cờ vinh quang của Đảng: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” .



Thiếu tướng Rah Lan Lâm.

Trải qua các giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng An ninh Gia Lai đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với thắng lợi to lớn của cách mạng. Hoạt động trên những địa bàn hết sức khó khăn, phức tạp nhưng cán bộ, chiến sĩ An ninh luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, mưu trí chiến đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ cơ bản, chiến lược của Đảng trong từng thời kỳ. Trong gian khổ ác liệt, cán bộ, chiến sĩ vẫn giữ vững khí tiết, tinh thần tiến công “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, bảo vệ tuyệt đối an toàn vùng căn cứ cách mạng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, kiên cường bám dân, bám địa bàn, luồn sâu vào lòng địch, xây dựng cơ sở, thu thập tin tức, đấu trí, đấu lực trên mặt trận thầm lặng với thám báo, gián điệp, chỉ điểm. Nhiều cán bộ bị bắt, hy sinh, bị tra tấn, tù đày nhưng vẫn một lòng kiên trung, chỉ biết “còn Đảng là còn mình”. Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại trên chiến trường hoặc mang trong mình thương tật, di chứng chiến tranh và rất nhiều tấm gương hy sinh quả cảm, sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.



Sau ngày giải phóng tỉnh nhà, lực lượng An ninh tiếp tục bước vào cuộc chiến đấu mới để lập lại trật tự kỷ cương xã hội, ổn định cuộc sống người dân. Đồng thời, đấu tranh trấn áp những phần tử phản động chờ thời cơ nhen nhóm hoạt động, chống âm mưu xâm lấn biên giới của Pol Pot-Ieng Sary. Tổ chức hàng trăm đợt truy quét, góp phần đấu tranh giải quyết cơ bản vấn đề FULRO ở Tây Nguyên vào năm 1992. Tập trung chuyển mạnh lực lượng tăng cường xuống các địa bàn trọng điểm, nắm chắc tình hình, làm chỗ dựa cho quần chúng, tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở; đặc biệt, tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo quần chúng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo trong công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng.



Đảm bảo sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân



Quán triệt phương châm “An ninh chủ động”, lực lượng An ninh đã tổ chức tốt công tác nắm tình hình từ xa, từ cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, xử lý đúng đắn các tình huống phức tạp về an ninh. Đặc biệt, trong những năm gần đây, lực lượng An ninh đã chủ động đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu phục hồi tổ chức, kích động, chống phá, bạo loạn, chia rẽ đại đoàn kết dân tộc của tổ chức phản động FULRO lưu vong. Đồng thời, kiên trì tuyên truyền, vận động và đến đầu năm 2020 đã truy bắt số đối tượng cầm đầu cốt cán cuối cùng lẩn trốn ngoài rừng, giải quyết dứt điểm vấn đề tà đạo “Hà Mòn” trên địa bàn.

Cán bộ Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: Hữu Trường



Trong công tác đối ngoại, lực lượng An ninh tích cực phối hợp với chính quyền, lực lượng vũ trang các tỉnh Đông Bắc Campuchia thực hiện tốt quy chế biên giới, đấu tranh phòng-chống tội phạm, ngăn chặn, bắt giữ nhiều nhóm, đường dây đưa người vượt biên. Phối hợp với các ban, ngành tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền có biện pháp giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo; kịp thời giải quyết các vụ việc khiếu kiện, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân. Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng và an ninh thông tin được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tăng cường các biện pháp đấu tranh phản bác luận điệu tuyên truyền, phá hoại nội bộ của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các kỳ đại hội Đảng các cấp; bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh.



Cùng với việc thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, những năm qua, lực lượng An ninh luôn quan tâm chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng cán bộ, sức mạnh chiến đấu theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, gắn bó mật thiết với Nhân dân. Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng các phong trào, cuộc vận động khác đã tạo ra những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, nhất là việc nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Lực lượng An ninh tăng cường bám sát địa bàn nắm bắt tâm tư của người dân (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: Hữu Trường



Những phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Quân công hạng nhất; Huân chương Chiến công hạng nhất, hạng nhì, hạng ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba; 7 tập thể và 2 cá nhân vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân gồm: Ban An ninh xã Gào, Ban An ninh K9 (nay là Công an TP. Pleiku), Đội Trinh sát vũ trang An ninh K8 (nay là Công an thị xã An Khê), An ninh H2 (nay là Công an huyện Krông Pa), Đại đội Trinh sát vũ trang Ban An ninh tỉnh (nay là Phòng Cảnh sát Bảo vệ), đơn vị phòng-chống phản động (Công an Gia Lai, Kon Tum), đơn vị An ninh đối nội; liệt sĩ Kpă Tít, đồng chí Ksor Ôi (An ninh H2).

Phát huy truyền thống 75 năm vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh toàn tỉnh luôn nhận thức đúng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, nhất là những khó khăn, thách thức tác động; không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác, đặc biệt nắm vững và quán triệt đầy đủ quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác an ninh. Đồng thời, chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu kích động phá rối an ninh, gây bạo loạn của các thế lực thù địch, phản động. Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng cần tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đề phòng sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sẵn sàng cống hiến trí tuệ, sức lực và cả sinh mạng để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân vô điều kiện, lập nên nhiều chiến công góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân, xứng đáng là vũ khí sắc bén trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.



Thiếu tướng, Tiến sĩ RAH LAN LÂM

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai