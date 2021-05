Pleiku: Tạm giữ đối tượng tàng trữ ma túy và súng tự chế

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Tấn Tiền (SN 1990, trú tại TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về các hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí trái phép.





Đối tượng Tiền cùng tang vật. Ảnh cơ quan Công an cung cấp

Khoảng 14 giờ ngày 18-5, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy (Công an tỉnh) phối hợp cùng Công an TP. Pleiku kiểm tra 1 phòng trọ ở tổ 2, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó Tiền có thêm hành vi tàng trữ 1 gói ma túy đá. Lục soát tại chỗ, các trinh sát thu giữ thêm 1 khẩu súng tự chế, 2 viên đạn cùng một số tang vật liên quan.



Công an TP. Pleiku đã lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng còn lại về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Được biết, Tiền là đối tượng từng bị Công an TP. Pleiku lập hồ sơ để đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh.



VĂN NGỌC