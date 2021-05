Gia Lai: Bắt 2 đối tượng nghiện ma túy trộm cắp tài sản

(GLO)- Trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Công an xã An Phú (TP. Pleiku) bắt 2 đối tượng nghiện ma túy là Hà Trọng Dương (SN 1987) và Nguyễn Văn Đức (SN 1986, cùng trú tại TP. Pleiku) có hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hà Trọng Dương (trái) và đối tượng Nguyễn Văn Đức. Ảnh: Lê Anh

Theo đó, trong các ngày 13 và 15-5, Công an huyện Đak Đoa nhận được tin báo của người dân về việc kẻ gian lén lút đột nhập vào quán nước, quán tạp hóa lấy trộm hàng chục ghế nhựa. Qua xác minh và trích xuất camera an ninh của các hộ dân, lực lượng Công an xác định 2 đối tượng nam giới điều khiển xe máy BKS 81T1-8850 đã gây ra các vụ trộm cắp nói trên.

Đêm 15-5, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát địa bàn, Công an huyện Đak Đoa phát hiện 2 đối tượng giống với đặc điểm nhận dạng trên nên tiến hành áp sát. Tuy nhiên, 2 đối tượng điều khiển xe bỏ chạy về hướng TP. Pleiku.

Ngay sau đó, Công an huyện Đak Đoa đã phối hợp với Công an xã An Phú tiến hành bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật là 15 ghế nhựa vừa trộm được. Các đối tượng cũng khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm cắp ghế của 2 hộ dân ở huyện Đak Đoa và 1 hộ dân tại xã An Phú để bán lấy tiền mua heroin sử dụng.

LÊ ANH