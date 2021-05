Gia Lai: Vui lễ nhưng vẫn đảm bảo phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, nhiều địa phương ở Gia Lai đã quyết định không tổ chức các sự kiện văn nghệ, giải trí; các điểm vui chơi, giải trí cũng hạn chế đón khách còn nhiều người dân thì hủy bỏ các cuộc đi chơi xa nhằm chung tay cùng cộng đồng phòng-chống dịch.

Hủy kế hoạch chơi lễ vì dịch Covid-19

Trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5, hầu hết các địa điểm tham quan, khu vui chơi, giải trí trên địa bàn TP. Pleiku đã siết chặt công tác phòng-chống dịch. Tại Khu du lịch sinh thái Biển Hồ, theo ghi nhận của P.V, ngành chức năng đã bố trí điểm kiểm tra việc vi phạm quy định về phòng-chống dịch Covid-19 và có xe loa tuyên truyền. Tất cả du khách đến tham quan đều được lực lượng quản lý khu du lịch nhắc nhở đeo khẩu trang và tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn phòng dịch.

Điểm kiểm tra việc vi phạm quy định về phòng-chống dịch Covid-19 trước Khu du lịch sinh thái Biển Hồ (TP. Pleiku). Ảnh: Mộc Trà

Chị Đỗ Thị Thơm-du khách đến từ tỉnh Đak Nông-cho hay: "Tôi hiện đang làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Tranh thủ mấy ngày nghỉ lễ, tôi về thăm nhà và ghé sang Gia Lai chơi với người bạn. Đây là lần đầu tiên tôi đến Biển Hồ, cảnh vật khá đẹp, không khí trong lành. Mọi người đến vui chơi đều có ý thức đeo khẩu trang phòng dịch. Chúng tôi cũng chỉ tranh thủ bỏ khẩu trang chụp ảnh cho đẹp rồi đeo lại ngay. Sau khi trải nghiệm ở Biển Hồ, chúng tôi sẽ di chuyển lên Măng Đen (Kon Tum) rồi trở về nghỉ ngơi, chuẩn bị quay lại với công việc".

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Khu du lịch sinh thái Xuân Thủy (TP. Pleiku) cũng hạn chế đón khách trong dịp lễ 30-4, 1-5. Chị Nguyễn Thị Lý (540 Hùng Vương, TP. Pleiku) chia sẻ: “Dịp nghỉ lễ khá dài nhưng do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên tôi chọn các địa điểm nội tỉnh, gần gũi với thiên nhiên như thác Mơ (huyện Ia Grai), các khu du lịch sinh thái... để vui chơi, giải trí. Không cần phải đi đâu xa, những địa điểm du lịch của Gia Lai khá đẹp với không gian thoáng, cảnh sắc thiên nhiên xanh ngát cũng giúp cho gia đình tôi tận hưởng được thời gian nghỉ dưỡng, xua tan mệt mỏi sau những ngày dài làm việc, học tập căng thẳng”.

Trẻ em vui chơi trong Khu du lịch sinh thái Xuân Thủy đều đeo khẩu trang để phòng-chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Ngọc Thu

Với thời gian nghỉ lễ dài, việc đi du lịch hay về quê là lựa chọn được ưu tiên hàng đầu của người dân. Thế nhưng, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều gia đình ở huyện Chư Prông đã chọn vui chơi ngay tại địa phương để đảm bảo an toàn.

Chị Trần Thị Minh Ngọc (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) cho biết, ngay từ đầu năm, gia đình chị đã lên kế hoạch dịp nghỉ lễ năm nay sẽ về quê nội ở Hà Nội để thăm họ hàng. Thế nhưng, khi dịch Covid-19 còn phức tạp, để đảm bảo an toàn, gia đình chị đã thay đổi kế hoạch, chỉ ở nhà nghỉ ngơi.

Không chọn cách ở nhà hay hủy hết các dự định đi chơi, một số gia đình cùng nhau đi uống cà phê hay câu cá để xả stress. Anh Nguyễn Văn An (thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông) cho biết: “Dịp lễ năm nào gia đình tôi cũng đi du lịch ngoại tỉnh. Năm nay, chúng tôi chọn phương án an toàn là nghỉ lễ tại nhà. Để kỳ nghỉ không trở nên nhàm chán, gia đình tôi cùng một số bạn bè tổ chức đi câu cá thư giãn, vừa được vui chơi vừa đảm bảo an toàn”.

Nhiều gia đình tại huyện Chư Prông chọn phương án vui chơi an toàn như đi uống cà phê hay câu cá thư giãn. Ảnh: Trần Dung

Tại khu vực phía Đông tỉnh, ngày thứ hai trong kỳ nghỉ lễ, nắng đẹp tạo điều kiện cho người dân thăm quan, dã ngoại. Tuy nhiên, lo ngại trước dịch Covid-19, nhiều gia đình đã hoãn kế hoạch đi chơi.

Chị Nguyễn Thị Mận (tổ 3, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ) cho hay: “Sắp tới, con trai tôi tốt nghiệp THPT. Nhân dịp nghỉ lễ mấy ngày, cả gia đình lên kế hoạch đi du lịch, song nghe tình hình dịch Covid-19 phức tạp nên vợ chồng tôi thống nhất hủy tour. Thương con, hôm nay tôi cho cháu đến Khu di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo dạo chơi, ngắm cảnh tận hưởng những giây phút thư thái để chuẩn bị thật tốt cho chặng đường sắp tới. Đến khu di tích tham quan, tôi thấy mọi người ai cũng đeo khẩu trang, chủ động phòng-chống dịch bệnh”.

Ưu tiên phòng-chống dịch lên hàng đầu

Theo kế hoạch, dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, huyện Phú Thiện sẽ tổ chức Lễ cúng cầu mưa Yang Pơtao Apui nhằm phục dựng lại nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số bản địa. Qua đó, góp phần quảng bá những tiềm năng du lịch của huyện đến với du khách gần xa. Tuy nhiên, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND huyện Phú Thiện đã thay đổi phương án tổ chức.

Lễ cúng cầu mưa tại huyện Phú Thiện chỉ làm đơn giản, không tổ chức đón khách để phòng-chống dịch bệnh. Ảnh: Vũ Chi

Ông Phạm Văn Trần Hưng-Trưởng phòng Văn hoá-Thông tin huyện Phú Thiện-cho biết: Theo kế hoạch ban đầu, huyện sẽ tổ chức lễ cúng cầu mưa trong 2 ngày 30-4 và 1-5 tại 3 xã Ayun Hạ, Ia Piar và Ia Yeng. Cùng với việc phục dựng nghi lễ cúng cầu mưa, huyện sẽ tổ chức các trò chơi dân gian, gian hàng ẩm thực, hội thao các dân tộc thiểu số, tham quan đầm sen tại xã Ia Yeng... Dự kiến lượng khách đến lễ hội sẽ rất đông.

Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện, Ban tổ chức quyết định dừng tất cả các sự kiện văn hóa, thể thao theo dự kiến, chỉ tổ chức lễ cúng cầu mưa theo phong tục truyền thống của người bản địa trong sáng 30-4 và không tổ chức đón du khách.

“Đây là việc làm cấp bách, cần thiết nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong dịp nghỉ lễ kéo dài này. Tuy các ban, ngành, địa phương đã chuẩn bị rất chu đáo song tất cả đều đồng lòng, nhất trí với chủ trương của huyện nhằm góp phần vào cuộc chiến chung của cả nước chống dịch Covid-19”-ông Hưng cho hay.

Tại một số điểm vui chơi trên địa bàn thị xã Ayun Pa, hầu hết mọi người đều tuân thủ nghiêm các quy định về phòng-chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn, chỉ tranh thủ những lúc chụp hình, ăn uống mới bỏ khẩu trang. Chị Dương Thị Ngọc Yến-chủ nông trại làng Pi (xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa) cho biết: “Để phòng-chống dịch bệnh, nông trại bố trí nước rửa tay cho khách tham quan, khuyến cáo mọi người đeo khẩu trang để phòng dịch. Hy vọng cuối năm, dịch bệnh trên thế giới cũng như trong nước được khống chế để nông trại có thể đón nhiều du khách tới vui chơi như kỳ vọng”.

Trước những diến biến phức tạp của dịch Covid-19, chính quyền các địa phương ở khu vực phía Đông tỉnh tích cực triển khai thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch. Ông Trần Bảo Dũng-Phó Chủ tịch UBND phường An Phú (thị xã An Khê) cho biết: An Phú là phường trung tâm về kinh tế của thị xã An Khê. Ngoài chợ, toàn phường có trên 300 cơ sở kinh doanh buôn bán, cửa hàng tạp hóa, quán cà phê nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất lớn.

Chính vì thế, ngay khi có thông báo, chỉ đạo của cấp trên, chiều 30-4, phường đã tiến hành họp Ban chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19, triển khai cho lực lượng Công an, tổ phòng-chống dịch ở 11 tổ dân phố. Trong đó, tập trung tăng cường công tác tuyên tuyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng-chống dịch, tuân thủ nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Đoàn liên ngành của phường An Phú (thị xã An Khê) tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Ngọc Minh

Trao đổi với P.V, ông Huỳnh Ngọc Ẩn-Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro-thông tin: “Huyện chủ động gửi văn bản, thông tin qua Zalo cho các địa phương, phòng, ban chức năng về công tác phòng-chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức trực, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phòng-chống dịch. Đồng thời, tăng cường phát thanh bằng tiếng dân tộc qua hệ thống loa, nội dung theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; trong đó, tập trung khuyến cáo bà con thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế. Song song với tuyên truyền bằng loa lưu động, các địa phương cũng đã khởi động tổ phòng-chống Covid-19 cộng đồng để nắm chắc địa bàn, xem xét những người dân đi từ vùng có dịch về địa phương, hướng dẫn bà con khai báo y tế”.

Cán bộ văn hóa xã Sró (huyện Kông Chro) tuyên truyền phòng-chống dịch Covid-19 tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số bằng loa lưu động. Ảnh: Ngọc Minh

Còn ông Trần Văn Đương-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần du lịch Xuân Thủy (TP. Pleiku) cho biết: "Trong dịp lễ này, đơn vị đón ít khách, chỉ khoảng 500 lượt khách/ngày. Để đảm bảo an toàn cho du khách, Công ty đã triển khai các biện pháp phòng-chống dịch như yêu cầu nhân viên phải đeo khẩu trang, thực hiện 5K, bố trí nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt... Đồng thời, yêu cầu du khách hạn chế tập trung đông người, từ chối những đoàn khách lớn. Từ đó, đảm bảo an toàn sức khỏe cho du khách trong dịp lễ".

Ủy ban nhân dân phường Ia Kring (TP. Pleiku) đã huy động tối đa lực lượng để đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Quang Tấn

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku-cho biết: Để tạo điều kiện cho người dân nghỉ ngơi trong những ngày nghỉ lễ, thành phố không đóng của các khu di tích lịch sử, khu du lịch. Tuy nhiên, thành phố đã chỉ đạo cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, các khu du lịch đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, du khách thực hiện nghiêm các quy định về phòng-chống dịch Covid-19. Qua đi thực tế tại các điểm du lịch trên địa bàn như Khu du lịch sinh thái Biển Hồ, Công viên Diên Hồng… thì lượng khách trong những ngày lễ tăng đáng kể nhưng nhìn chung người dân, du khách đều chấp hành nghiêm các quy định trong phòng dịch.

Song song với đó, thành phố cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương đồng loạt ra quân xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là không đeo khẩu trang nơi công cộng. Cụ thể, chỉ trong buổi sáng ngày 1-5, các lực lượng đã xử phạt gần 50 trường hợp không đeo khẩu trang, mức phạt mỗi trường hợp là 1 triệu đồng…

