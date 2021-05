Gia Lai: Ban bầu cử thuộc đơn vị bầu cử số 2 tổng kết nhiệm vụ

(GLO)- Chiều 25-5, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 2 (Ban BCĐBQH số 2) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, Trưởng ban BCĐBQH số 2 tỉnh; Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh, Phó Trưởng ban BCĐBQH số 2 tỉnh cùng các thành viên thuộc Ban BCĐBQH số 2 tỉnh.



Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Đại

Ban BCĐBQH số 2 tỉnh có 6 đơn vị hành chính cấp huyện là thị xã An Khê và các huyện: Kbang, Kông Chro, Đak Pơ, Mang Yang, Đak Đoa, với 288.987 cử tri, 466 khu vực bầu cử.



Hội nghị đánh giá công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn các huyện, thị xã thuộc Ban BCĐBQH số 2 tỉnh được chuẩn bị chu đáo và diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực hiện nghiêm các quy định phòng-chống dịch Covid-19. Công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau cuộc bầu cử được đảm bảo.

Tất cả 466 khu vực bỏ phiếu tổ chức khai mạc đúng thời gian quy định. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,99%, trong đó có 4/6 đơn vị cấp huyện có số lượng cử tri đi bầu đạt 100% là thị xã An Khê và 3 huyện: Đak Đoa, Đak Pơ, Kông Chro.



Kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Văn Điềm khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 2 của tỉnh đã thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; thật sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ rộng rãi. Đồng thời, Trưởng ban BCĐBQH số 2 tỉnh đề nghị Tổ giúp việc trên cơ sở ý kiến tham gia của các thành viên để tổng hợp hoàn thiện báo cáo gửi về Ủy ban bầu cử tỉnh theo đúng quy định.



LÊ ĐẠI