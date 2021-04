Đoàn công tác Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội làm việc với BHXH Gia Lai

(GLO)- Chiều 28-4, đoàn công tác do bà Lê Thị Nguyệt-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai về thực hiện chính sách, chế độ BHXH, quản lý và sử dụng Quỹ BHXH năm 2020; tình hình thực hiện chi phí quản lý BHXH, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2021.





Bà Lê Thị Nguyệt-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Như Nguyện

Làm việc với đoàn có bà Ayun H’Bút-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đinh Duy Vượt-Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo BHXH Gia Lai và các sở, ban, ngành của tỉnh.



Báo cáo tạo buổi làm việc, ông Trần Văn Lực-Giám đốc BHXH Gia Lai-cho biết: Năm 2020, toàn tỉnh có 90.941 người tham gia BHXH, bằng 10,44% lực lượng lao động trong độ tuổi; trong đó, có 77.987 người tham gia BHXH bắt buộc (bằng 100% kế hoạch BHXH Việt Nam giao) và 12.954 người tham gia BHXH tự nguyện (bằng 102% kế hoạch). Toàn tỉnh hiện có 4.724 đơn vị tham gia BHXH.



Năm 2020, toàn tỉnh thu BHXH bắt buộc đạt 1.204 tỷ đồng, bằng 100,64% kế hoạch, tăng 4,09% so với năm 2019; thu BHXH tự nguyện đạt 44,1 tỷ đồng, bằng 105,21% kế hoạch, tăng 112,57% so với năm 2019. Năm qua, BHXH tỉnh đã chi lương hưu, trợ cấp BHXH cho 57.717 lượt người hưởng với tổng số tiền là 1.947,955 triệu đồng.



Nhìn chung năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên các chỉ tiêu kế hoạch có giảm so với năm 2019, 2018. Nhiều đơn vị vẫn không thực hiện các nội dung kiến nghị, tiếp tục để tình trạng nợ đọng kéo dài làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động mặc dù BHXH đã thanh tra, kiểm tra hoặc kiến nghị khởi tố hình sự.



Tại buổi làm việc, đại diện BHXH Gia Lai, các sở, ban, ngành đã đề xuất, kiến nghị về công tác thực hiện cơ chế tài chính; tổ chức bộ máy BHXH, chế độ, chính sách, nguồn kinh phí hoạt động của cán bộ, viên chức làm công tác BHXH; chế độ chính sách; công tác thanh tra, kiểm tra; việc đẩy mạnh phát triển đối tượng, thu nợ…

Ông Trần Văn Lực-Giám đốc BHXH Gia Lai báo cáo về công tác thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Như Nguyện



Kết luận buổi làm việc, bà Lê Thị Nguyệt-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, đề xuất của tỉnh và sẽ tổng hợp trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét. Bà Lê Thị Nguyệt cũng đánh giá cao BHXH Gia Lai trong việc thực hiện nhiệm vụ, chính sách, pháp luật BHXH. Qua buổi làm việc hôm nay, từ các ý kiến của đoàn công tác, đề nghị BHXH Gia Lai tiếp thu, tổng hợp đưa thêm vào báo cáo. Về kết quả thu BHXH tại tỉnh còn thấp, điều này một phần do ảnh hưởng một số yếu tố khách quan. Vì vậy, thời gian tới, BHXH Gia Lai cần khắc phục, triển khai các giải pháp để tăng thu, giảm nợ đọng.



Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu về cơ chế chính sách của địa phương để tăng tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện; ngành Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với BHXH trong việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH trên địa bàn, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người lao động…



NHƯ NGUYỆN