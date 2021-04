Công an tỉnh Gia Lai đẩy nhanh tiến độ làm căn cước công dân

(GLO)- Tính đến ngày 15-4, Công an toàn tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận hơn 442.900 hồ sơ làm thẻ căn cước công dân (CCCD), đạt tỷ lệ 33,62%. Để đạt được kết quả này, ngoài nỗ lực của lực lượng Công an còn có sự hợp tác, đồng thuận của người dân.

Người dân đồng lòng, chia sẻ

Đang bước vào vụ thu hoạch nông sản nên đồng bào dân tộc thiểu số huyện Krông Pa phải túc trực trên rẫy. Tuy bận rộn việc đồng áng nhưng bà con tranh thủ thời gian trở về nhà để làm thẻ CCCD gắn chíp điện tử. Ngay từ sáng sớm, người dân buôn Choanh (xã Uar, huyện Krông Pa) đã có mặt tại trụ sở UBND xã để làm thẻ CCCD gắn chíp điện tử. Để tạo thuận lợi cho người dân, hạn chế thời gian phải chờ đợi lâu, Công an xã thông báo thời gian thẻ CCCD cụ thể dành cho mỗi thôn, buôn.

Chị Mlô H’Pháo (buôn Choanh) chia sẻ: “Nhà tôi đang thu hoạch mì. Vì vậy, khi nghĩ đến việc làm thẻ CCCD phải ngồi chờ đợi hàng giờ nên cũng chưa có ý định đi làm. Tuy nhiên, khi cán bộ Công an xã đến tận nhà tuyên truyền, tôi sắp xếp công việc để làm thẻ CCCD. Tôi bất ngờ khi mọi thủ tục rất thuận lợi. Cán bộ hướng dẫn rất tận tình. Người dân bớt thời gian, công sức đi lại”.

Thiếu tá Rah Lan Tơ Non-Trưởng Công an xã Uar-cho hay: “Bà con ở đây rất nhiệt tình, trách nhiệm. Khi nhận được thông báo, bà con tạm gác việc nhà để đi làm CCCD. Mặc dù vất vả nhưng chúng tôi cảm thấy rất vui, sẵn sàng phục vụ bà con cả ngày và đêm cho kịp tiến độ”.

Huyện Krông Pa có diện tích rộng, đồng bào dân tộc thiểu số nhiều. Để đảm bảo tiến độ cấp thẻ CCCD, lực lượng Công an trực tiếp xuống tận thôn, buôn và phân công cán bộ làm việc 24/24 giờ.

Thượng tá Phùng Quang Tuấn-Trưởng Công an huyện-cho hay: Để đảm bảo tiến độ cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử, ban đêm, lực lượng Công an địa phương phân công cán bộ xuống tận thôn, buôn để tuyên truyền, vận động người dân; sắp xếp, bố trí thời gian làm việc 3 ca/ngày và tận tình hướng dẫn bà con hoàn thành từng bộ hồ sơ. Công việc dẫu có vất vả, song mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực hết mình. Hàng ngày, tại mỗi điểm, lực lượng Công an tiếp nhận, hoàn thành 350-400 hồ sơ cấp thẻ CCCD.

Người dân xã Uar (huyện Krông Pa) làm CCCD. Ảnh: Nguyễn Hữu

Đạt và vượt chỉ tiêu

Nói về sự cố gắng của lực lượng Công an trong việc làm CCCD, Thượng tá Chu Kiến Trúc-Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh) cho biết: “Quá trình làm thủ tục cấp CCCD trên địa bàn tỉnh thời gian qua còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc như: Gia Lai là một trong những tỉnh diện tích rộng, dân cư thưa; phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa đường sá đi lại khó khăn; vân tay của nhiều người khó nhận dạng; vẫn còn những trường hợp thiếu, sai sót các giấy tờ cần thiết… Tuy nhiên, với quyết tâm của toàn lực lượng, Công an các đơn vị, địa phương có những cách làm hay, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong việc cấp thẻ CCCD”.

Một trong những cách làm mang lại hiệu quả, hạn chế tối đa thời gian chờ đợi của người dân đó là lập các nhóm Zalo, Facebook thông tin đến các cá nhân, hộ gia đình những giấy tờ, thủ tục, các công đoạn nên khi người dân đến làm CCCD thuận lợi, nhanh chóng, hạn chế sai sót.

Bên cạnh đó, hệ thống chính trị cơ sở nhiệt tình, trách nhiệm trong việc đến từng nhà để thông báo, hướng dẫn bà con về thời gian, thủ tục làm thẻ CCCD. Cách làm này giúp người dân không phải chờ đợi lâu và tránh tập trung một lúc đông người. Đến thời điểm này, Công an các huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu làm CCCD.

Thượng tá Y Mai Anh-Trưởng Công an huyện Mang Yang-chia sẻ: Để kế hoạch cấp CCCD gắn chíp điện tử trên địa bàn huyện được tổ chức thực hiện hiệu quả, UBND huyện ban hành chỉ thị yêu cầu các địa phương, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cấp CCCD gắn chíp điện tử. Đồng thời, Công an huyện phối hợp với các cấp, ngành trong việc cung cấp, trao đổi thông tin công dân bảo đảm đồng bộ, thống nhất; tạo mọi điều kiện giúp công dân làm CCCD được thuận lợi.

NGUYỄN HỮU-THANH BÌNH