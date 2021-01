Hệ thống Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai giải quyết các loại án đạt trên 90%

(GLO)- Sáng 7-1, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Tham dự hội nghị có ông Rah Lan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng hệ thống Tòa án nhân dân tỉnh đã có nhiều nỗ lực và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với tỷ lệ giải quyết các loại án đạt trên 90%.

Các đơn vị trong hệ thống Tòa án nhân dân tỉnh ký giao ước thi đua. Ảnh: R'Ô Hok

Tính chung cả nhiệm kỳ 2016-2020, Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý 32.231 vụ, việc các loại; giải quyết 31.475 vụ, việc, đạt 97,65%. Trong đó, riêng năm 2020 đã thụ lý 8.062 vụ, việc các loại (tăng 850 vụ, việc so với năm 2019); giải quyết 7.301 vụ, việc, (tăng 762 vụ, việc), đạt 90,6%, giảm 0,1%. Tỷ lệ vụ án bị hủy do lỗi chủ quan chiếm 0,2%; tỷ lệ vụ án bị sửa đổi do lỗi chủ quan chiếm 0,1%.

Cũng trong năm 2020, Tòa án nhân dân tỉnh đã ban hành 1.277 quyết định thi hành án đối với người bị kết án, ủy thác thi hành án đối với 98 trường hợp, quyết định hoãn thi hành án phạt tù cho 55 trường hợp, quyết định tạm đình chỉ thi hành án phạt tù cho 8 trường hợp và quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, tha tù trước thời hạn cho 1.747 phạm nhân, rút ngắn thời gian thử thách đối với 80 trường hợp.

Ông Rah Lan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trao cờ thi đua của Tòa án nhân dân tối cao cho 3 tập thể. Ảnh: R'Ô Hok

Năm 2021, hệ thống Tòa án nhân dân tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Trong đó, hoạt động xét xử đảm bảo không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm; chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự; nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký tòa án. Ngoài ra, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ và quản lý, điều hành.

Dịp này, Tòa án nhân dân tối cao đã tặng cờ thi đua cho tập thể Tòa án nhân dân huyện Chư Sê nhiệm kỳ 2016-2020; tặng cờ thi đua năm 2020 cho 2 tập thể Tòa án nhân dân TP. Pleiku và Tòa án nhân dân huyện Kbang. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Tòa án nhân dân” cho 3 cá nhân; tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 16 đơn vị trong hệ thống Tòa án nhân dân tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

R’Ô HOK