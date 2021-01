Gia Lai: Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

(GLO)- Ngày 31-12-2020, UBND tỉnh Gia Lai có Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.



Chỉ thị nêu rõ, để mọi người dân trên địa bàn tỉnh đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 9-12-2020 của Ban Bí thư việc tổ chức Tết năm 2021; Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21-12-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và các văn bản chỉ đạo có liên quan của các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Quang Tấn



Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Tiếp tục tập trung thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng-chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội; tuyệt đối không chủ quan mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh.



Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum phối hợp với các ngành, địa phương liên quan kiểm soát chặt chẽ biên giới; thực hiện nghiêm các quy trình về quản lý nhập cảnh, kiểm dịch y tế tại cửa khẩu. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các địa phương làm tốt công tác quản lý các cơ sở cách ly, chủ động xây dựng phương án cưu hộ, cứu nạn do thiên tai, cháy nổ...



Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường, có biện pháp đảm bảo cung-cầu hàng hóa, dịch vụ, khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn chủ động nguồn hàng, mở rộng mạng lưới kinh doanh, chuẩn bị tốt các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đảm bảo chất lượng để cung ứng kịp thời, đầy đủ cho người tiêu dùng với giá cả hợp lý và ổn định, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán hoặc trong trường hợp dịch bệnh bùng phát.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến giá cả, thị trường, nhất là những mặt hàng, dịch vụ thiết yếu, hàng bình ổn giá, liên quan phòng-chống dịch Covid-19; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.



Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tiêu thụ nông sản; có phương án bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường các mặt hàng nông sản, lương thực, thực phẩm, rau củ quả, nhất là thịt heo. Theo dõi sát tình hình sản xuất, diễn biến dịch bệnh để chủ động có phương án ứng phó, không để dịch tả heo châu Phi bùng phát trở lại.



Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương chỉ đạo hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; cung ứng đủ, kịp thời các dịch vụ, bảo đảm nguồn tiền để chi trả lương, thưởng và các nhu cầu trong dịp Tết.

Sở Giao thông-Vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn có kế hoạch điều phối, tăng cường phương tiện, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết; không để xảy ra tình trạng người dân không được về quê ăn Tết do không có phương tiện.

Công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19 tại các điểm vui chơi, giải trí phải được chú trọng. Ảnh: Quang Tấn



Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là thực phẩm không rõ nguồn gốc, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức trực 24/24 giờ để cấp cứu, khám-chữa bệnh cho nhân dân, kịp thời xử lý các trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông, thương tích, ngộ độc...



Công an tỉnh, các sở, ngành, địa phương có biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các điểm vui chơi giải trí, những nơi tập trung đông người. Thường xuyên tuần tra, kiểm soát giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng...



Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn kiểm tra, xử lý nghiêm việc buôn bán, tàng trữ, đốt pháo nổ trong dịp Tết; tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng pháo; tổ chức cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, hộ gia đình ký cam kết không sản xuất, buôn bán, vận chuyển và sử dụng pháo trái phép...



QUANG TẤN