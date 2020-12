Pleiku: Va chạm với xe tải, nam thanh niên tử vong

(GLO)- Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại tổ 2, phường Chi Lăng khiến 1 nam thanh niên tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến anh Nhi tử vong. Ảnh: Văn Ngọc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 15 phút ngày 21-12, anh Phan Đình Nhi (SN 1994, trú tại thôn 1, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông) điều khiển xe máy BKS 81H6-5929 trên đường Trường Chinh theo hướng từ ngã tư Lâm nghiệp đi Hàm Rồng.

Khi đến ngã ba hẻm 580 Trường Chinh, xe máy của anh Nhi đã va chạm với xe ô tô tải BKS 77C-004.76 do anh Trần Trọng Thảo (SN 1972, trú tại thôn 2, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) điều khiển hướng ngược lại đang rẽ trái vào. Vụ tai nạn khiến anh Nhi bị thương nặng và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu; chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an phường Chi Lăng và Công an TP. Pleiku đã có mặt tại hiện trường để đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

VĂN NGỌC