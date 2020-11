Ia Pa di dời 680 người dân trong đêm do bão số 12

(GLO)- Trong đêm 10-11, Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) và các xã đã tổ chức di dời 326 hộ dân với 680 nhân khẩu ở khu vực ngập nước đến nơi an toàn.





Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Ia Pa, do ảnh hưởng của cơn bão số 12, đêm ngày 9 và ngày 10-11, trên địa bàn huyện liên tục có mưa vừa, có nơi mưa to kết hợp với các thủy điện, thủy lợi đầu nguồn xả lũ đã gây ngập một số vùng trũng và một số ngầm tràn ở địa phương.

Nước ngập cao tại Trường THCS Phan Đình Phùng (xã Chư Răng, huyện Ia Pa). Ảnh: Mai Linh

Cụ thể, ngập sâu toàn buôn Jứ (xã Ia Broăi) trung bình 0,3 m; ngập cục bộ một phần thôn Quý Đức, Trường Mẫu Giáo Tuổi thơ (xã Ia Trôk), Trường THCS Phan Đình Phùng (xã Chư Răng)... Ngay trong đêm 10-11, Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện và các xã đã tổ chức di dời 326 hộ dân với 680 nhân khẩu đến nơi an toàn. Trong đó, xã Ia Broái di dời 311 hộ dân thuộc buôn Jứ, xã Chư Răng di dời 15 hộ dân thôn Bình Hòa.



Ngoài ra, toàn huyện có 3 ngầm tràn tại thôn Plei Du (xã Chư Răng), thôn Mơ Năng 2 (xã Kim Tân), thôn Bi Giông, Bi Gia (xã Pờ Tó) bị chia cắt, cô lập với 789 hộ/2.837 khẩu do mực nước dâng cao. Hiện nước ở các ngầm tràn đang rút nhưng chậm.



Sáng 11-11, một số trường trên địa bàn huyện Ia Pa đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

MAI LINH