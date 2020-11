Công an TP. Pleiku quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy

(GLO)- Tệ nạn và tội phạm ma túy trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang có những dấu hiệu phức tạp. Do đó, lực lượng công an thành phố quyết liệt đấu tranh trấn áp, triệt xóa các tụ điểm, đối tượng liên quan đến ma túy.

“Nóng” tệ nạn và tội phạm ma túy

Theo Công an TP. Pleiku, thời gian qua, công tác đấu tranh phòng-chống ma túy trên địa bàn được triển khai quyết liệt. Tuy nhiên, tình hình tệ nạn và tội phạm ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp và gia tăng. Cụ thể, người nghiện ma túy gia tăng sẽ phát sinh nhiều đối tượng mua bán ma túy nhỏ lẻ.

Đặc biệt, xu hướng người nghiện chuyển sang sử dụng ma túy tổng hợp dẫn đến hoạt động của tội phạm ma túy phức tạp, manh động, liều lĩnh hơn và sẵn sàng chống trả lực lượng Công an khi bị bắt giữ. Tội phạm ma túy gia tăng cũng kéo theo các loại tội phạm hình sự như: trộm cắp, cướp giật tài sản thêm phức tạp… Đến nay, toàn TP. Pleiku có 429 đối tượng liên quan đến ma túy, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Thiếu tá Lại Minh Việt-Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy (Công an TP. Pleiku) cho hay: “Tội phạm ma túy ngày càng hoạt động tinh vi, có tính chất phức tạp và rất manh động. Một số đối tượng sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ để sẵn sàng chống trả khi bị vây bắt. Đáng nói, tội phạm ma túy đều sử dụng camera giám sát xung quanh nhà để cảnh giới, thay đổi chỗ ở thường xuyên, quá trình giao dịch mua bán ma túy đều có sự phân công, cảnh giới nhằm tránh sự phát hiện, bắt giữ của lực lượng Công an”.

Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang sử dụng trái phép chất ma túy tại karaoke King. Ảnh: Văn Ngọc

Hiện nay nổi lên tình trạng thanh-thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp tại các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện. Lực lượng Công an thành phố đã liên tiếp triệt phá các tụ điểm sử dụng ma túy theo dạng này. Đơm cử như, tại quán karaoke King tại địa chỉ 65 Nguyễn Tất Thành, trong chưa đầy 2 tháng, lực lượng Công an đã phát hiện 2 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy với 39 đối tượng. Hầu hết đối tượng đều nằm ở độ tuổi thanh-thiếu niên. Trong số này có 3 đối tượng đã bị khởi tố bị can (đối tượng là nữ chỉ mới 18 tuổi) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Chủ quán karaoke này đã bị xử phạt với số tiền 27,5 triệu đồng.

Tương tự, tại quán Karaoke Gold tại địa chỉ 353 Phạm Văn Đồng (phường Thống Nhất, TP. Pleiku), ngày 26-10, lực lượng Công an cũng đã phát hiện 6 đối tượng tụ tập “bay lắc”. Đáng nói, tại địa chỉ này trước đây là quán karaoke Ánh Dương cũng nhiều lần bị phát hiện, xử lý khi để các đối tượng lợi dụng sử dụng ma túy trái phép.

Mạnh tay trấn áp

Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, Công an TP. Pleiku đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ quyết liệt đấu tranh, triệt phá các tụ điểm, đường dây liên quan đến ma túy. Hàng loạt đối tượng mua bán trái phép chất ma túy đã sa lưới. Gần nhất, khoảng 16 giờ 40 phút ngày 6-11 tại đường Phan Đăng Lưu (thuộc tổ 2, phường Thống Nhất), Công an TP. Pleiku đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thái Hòa (SN 1994, trú tại xã Cư An, huyện Đak Pơ) tàng trữ 10 gói ma túy đá với khối lượng 1,03 gram. Hòa khai nhận đang mang số ma túy trên đi bán thì bị bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Thái Hòa và Nguyễn Thị Yến Nhi. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 20-10, tại 1 phòng trọ ở hẻm 487 Nguyễn Viết Xuân, các trinh sát cũng ập vào bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 1993, trú tại tổ 11, phường Diên Hồng) đang có hành vi bán 1 gói ma túy đá cho Nguyễn Duy Thức (SN 1994, trú tại xã Ia Băng, huyện Đak Đoa). Khám xét phòng trọ của Nhi, lực lượng Công an thu giữ thêm 3 gói ma túy đá. Nhi khai nhận đã mua ma túy đá về sử dụng và bán lại cho các con nghiện để kiếm lời. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đã khởi tố bị can với Nhi về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, với Thức về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trao đổi với P.V, Trung tá Trần Khánh Dực-Phó Trưởng Công an TP. Pleiku-cho biết: “Để kiềm chế hiệu quả tệ nạn và tội phạm ma túy, Công an thành phố sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy tập trung vào các trường học, làng đồng bào dân tộc thiểu số, khu dân cư nơi có nhiều người nghiện ma túy, tụ điểm phức tạp về ma túy, tập trung vào các thanh-thiếu niên ở độ tuổi 16-30 tuổi. Bên cạnh đó, lực lượng Công an tiếp tục áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bám sát địa bàn, quản lý chặt đối tượng, quản lý hoạt động các cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán bar, khách sạn, nhà nghỉ, karaoke để kịp thời có biện pháp đấu tranh hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy”.

Từ đầu năm đến nay, Công an TP. Pleiku đã phát hiện, triệt phá 155 vụ, bắt 599 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; tăng 18 vụ so với cùng kỳ năm 2019. Qua đó thu giữ hơn 24 gram heroin; hơn 282 gram ma túy đá; hơn 347 gram ketamine; 792 viên thuốc lắc có trọng lượng hơn 302 gram; 3 cây cần sa tươi và 10,21 gram cần sa khô; 1 ô tô; 1 xe máy, 4 súng; 11 viên đạn; 1 bình xịt hơi cay; 1 kiếm tự chế.

LÊ VĂN NGỌC