Kbang: Bắt giữ đối tượng buôn ma túy trái phép

(GLO)- Chiều 18-11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết đã tiến hành bắt giữ đối tượng Hồ Văn Thành (SN 1984, trú tại tổ 7, thị trấn Kbang) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.





Đối tượng Hà Văn Thành đã bị bắt giữ. Ảnh: Văn Ngọc

Bước đầu xác định, Thành là đối tượng nghiện ma túy. Để có tiền tiêu xài và thỏa mãn thú vui nghiện ngập, Thành nảy sinh ý định mua ma túy về bán lại cho các con nghiện trên địa bàn kiếm lời. Khoảng 15 giờ ngày 17-11, khi Thành đang bán 1 gói ma túy đá cho 1 đối tượng tại thị trấn Kbang thì bị lực lượng Công an bắt quả tang cùng tang vật là 1 gói ni lông bên trong chứa ma túy đá.



Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành, lực lượng Công an còn phát hiện, thu giữ 7 gói ma túy đá cùng 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Hiện Công an huyện Kbang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

VĂN NGỌC