Gia Lai: Bão số 9 gây thiệt hại nhiều tài sản, 1 người bị thương do tường sập

(GLO)- Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, từ sáng 28-10, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xuất hiện gió mạnh tại nhiều địa phương trong tỉnh kèm theo mưa to đến rất to. Đặc biệt, gió mạnh từ sáng sớm đã làm ngã đổ nhiều cây xanh, bảng hiệu và hoa màu ở nhiều địa phương. Đặc biệt, tại TP. Pleiku xảy ra một vụ sập tường nhà dân khiến 1 người bị thương nặng.



Theo đó, tại huyện Chư Sê, mưa lớn kèm gió mạnh đã làm tường rào khuôn viên UBND xã Ia Blang bị ngã đổ hơn 15 m; điểm trường làng Vơng Chép (xã Ayun) và Trường Mẫu giáo làng Chư Ruồi Sul (xã Kông Htok) bị tốc mái. Bên cạnh đó, 9 nhà dân trên địa bàn huyện cũng bị tốc mái. Trong đó, xã Hbông 2 căn, Ia Glai 1 căn, xã Al Bă 1 căn, Ia Tiêm 3 căn và Ia Ko 2 căn. Ngoài ra, có 2 công trình điện tại xã Ia Blang và Hbông bị hư hỏng; 40 ha lúa bị ngã đổ tại xã Kông Htok; 1 trụ điện chiếu sáng và 1 biển báo trên đường Phan Đình Phùng bị ngã đổ; cổng làng văn hóa thôn Kênh Siêu (xã Chư Pơng) bị đổ sập.



Tại xã Ia Hiao (huyện Phú Thiện) có 3 nhà dân bị tốc mái (1 ở thôn Chư Knông, 2 ở thôn Đoàn Kết). Trong đó, có một hộ bị thiệt hại nặng do toàn bộ dàn pin năng lượng mặt trời áp mái bị hư hỏng.

Tại TP. Pleiku, gió mạnh đã làm nhiều cây xanh trên địa bàn bị ngã đổ, nhiều tường rào bị sập. Đặc biệt, tại thành phố xảy ra vụ sập tường rào nhà dân khiến 1 người bị thương nặng. Cụ thể, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 28-10, vì mưa to gió lớn nên anh Pyan (SN 1988, trú tại làng Ia Lang, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) đã vào trú trong một căn chòi tạm bợ được giăng bạt tại khu vực ngã tư đường Lê Thị Riêng-Nguyễn Viết Xuân (thuộc phường Hội Phú, TP. Pleiku). Khi đang trú mưa tại đây, một phần bức tường của căn nhà phía sau bỗng nhiên đổ sập rơi vào vùng đầu của anh Pyan.

Anh Pyan được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Văn Ngọc

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân trong khu vực đã cùng Công an phường Hội Phú tiến hành cứu hộ và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku-cho biết đã nắm thông tin về vụ việc và chỉ đạo Công an TP. Pleiku khẩn trương điều tra, xác minh.

Còn tại các huyện, thị xã phía Đông tỉnh, mưa lớn kèm gió mạnh đã làm hàng trăm héc ta mía của người dân bị ngã rạp; nhiều cây xanh bị bật gốc gây thiệt hại tài sản của người dân và công trình công cộng.

Một cây cổ thụ ngã đổ làm sập tường rào trụ sở UBND xã Tân An, huyện Đak Pơ. Ảnh: Lê Nam Nhiều diện tích mía của người dân ở khu vực phía Đông bị ngã đổ. Ảnh: Lê Nam

Hiện toàn bộ các huyện, thị xã phía Đông tỉnh bị mất điện do sự cố đường dây 110 kV của tỉnh Bình Định cấp cho trạm biến áp 11 0kV thị xã An Khê và huyện Kbang.

Theo ông Mã Văn Tình-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang, từ tối 27-10 đến nay, trên địa bàn huyện có mưa vừa đến mưa to khiến mực nước các sông suối lên cao làm 8 ngầm tràn giao thông ở các xã Kon Pne, Đak Hlơ, Kông Pla bị ngập, gây chia cắt. Toàn huyện có 57 ha lúa, 4,2 ha rau màu, 145 ha mía bị ngã đổ.





Tại huyện Kông Chro, gió lớn đã là tốc mái 9 nhà dân ở các xã Sró, Chư Krêy, Đak Song; dãy nhà giáo viên của Trường Tiểu học và THCS xã Sró và nhà rông làng Châu (xã Chư Krêy) cũng bị tốc mái. Mực nước các sông suối lên cao cũng làm 6 ngầm tràn giao thông ở các xã An Trung, Yang Nam, Đak Kơ Ning, Đak Tpang, Đak Pling bị ngập, gây chia cắt. Hiện UBND các xã đã cử lực lượng trực chốt tại các điểm này. Ngoài ra, gió lớn cũng làm nhiều cây xanh, bảng tuyên truyền, công trình công cộng bị đổ ngã, gây nhiều thiệt hại.



Tại thị xã Ayun Pa, mực nước sông Ba đoạn qua cầu Bến Mộng đang lên cao. Nhiều cây xanh, hoa màu của người dân bị ngã đổ do mưa to, gió lớn.

Cũng trong sáng 28-10, tỉnh đã thành lập 3 đoàn kiểm tra tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 9 gây ra. Trong đó, đoàn công tác do đồng chí Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại một số khu vực ở các huyện, thị xã phía Đông tỉnh; 2 đoàn còn lại kiểm tra tại khu vực Đông Nam và phía Tây tỉnh.

Gió giật mạnh làm gãy cây xanh trên đường Hoàng Văn Thụ (TP. Pleiku) khiến 1 xe ô tô đậu bên đường bị hư hỏng. Ảnh: Đức Thụy Do ảnh hưởng của bão số 9, UBND tỉnh đã có công văn cho phép tất cả học sinh được nghỉ học để phòng tránh bão. Ảnh: Đức Thụy Gió giật mạnh làm bật gốc cây xanh trên đường Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku. Ảnh: Đức Thụy

Cây xanh ngã đổ dưới chân đèo Chư Sê gây ách tắc giao thông. Ảnh: Ngọc Sang

