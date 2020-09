Pleiku: Cháy hệ thống điện mặt trời áp mái

(GLO)- Chiều 23-9, hệ thống điện mặt trời áp mái nhà xưởng của Công ty cổ phần Điện Gia Lai tại Cụm Công nghiệp Diên Phú (xã Diên Phú, TP. Pleiku) đã bất ngờ bốc cháy.





Vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 120 m2 tấm pin mặt trời. Ảnh: Văn Ngọc

Theo đó, khoảng 15 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng Công an nhận được tin báo về vụ hỏa hoạn xuất phát từ những tấm pin mặt trời được lắp đặt trên nóc nhà xưởng của Công ty cổ phần Điện Gia Lai. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) đã điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để tham gia chữa cháy.



Đến khoảng 15 giờ 50 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 120 m2 tấm pin mặt trời. Rất may là vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân cũng như thiệt hại của vụ cháy đang được lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.

VĂN NGỌC