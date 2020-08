Đak Pơ: Đoàn kết, đổi mới và phát triển

(GLO)- Lời Tòa soạn: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đak Pơ lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025), P.V Báo Gia Lai Điện tử đã có cuộc phỏng vấn ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện về những kết quả đạt được cũng như phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới.

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc giữa Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Pơ về duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hồng Thi





* P.V: Ông có thể đánh giá một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh mà huyện Đak Pơ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua?



Ông Ngô Khắc Ngọc. Ảnh: Phạm Hải

- Ông NGÔ KHẮC NGỌC: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020), bên cạnh những thuận lợi, huyện cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, cấp ủy, chính quyền đã đoàn kết, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Nhờ vậy, trong nhiệm kỳ qua, địa phương đã gặt hái được những kết quả tích cực: kinh tế-xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng-an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thường xuyên được củng cố và kiện toàn.



Cụ thể, 5 năm qua, kinh tế của huyện tăng trưởng ổn định. Năm 2020, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 2.192 tỷ đồng (tăng 0,33% so với Nghị quyết); tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 7,59%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng với tỷ trọng ngành nông-lâm-thủy sản chiếm 47,2%; ngành công nghiệp-xây dựng chiếm 35%; ngành thương mại-dịch vụ chiếm 17,8%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/năm, bằng 136,67% so với Nghị quyết.



Công cuộc phát triển nông nghiệp, nông thôn và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng nguồn vốn đầu tư trên địa bàn nông thôn giai đoạn 2016-2020 đạt gần 827 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới hơn 66,6 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn do nhân dân đóng góp là 8,2 tỷ đồng); hệ thống giao thông từ trung tâm huyện đến các xã đều được bê tông hóa và mở rộng thông suốt.



Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Huyện cũng khuyến khích người dân trồng mía theo mô hình cánh đồng lớn, từng bước xây dựng và mở rộng mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản. Các công trình thủy lợi, kênh mương được chú trọng đầu tư.

Đến nay, trên địa bàn huyện có 20 công trình thủy lợi cung cấp nước tưới cho hơn 600 ha lúa và rau màu các loại. Công trình hồ chứa nước Tầu Dầu 2 với năng lực tưới 550 ha cũng đã được đầu tư và dự kiến hoàn thành cuối năm nay. Năm 2020, tổng diện tích gieo trồng ước thực hiện 23.130 ha (đạt 104,19% Nghị quyết), sản lượng lương thực khoảng 28.707 tấn (tăng 5.041 tấn so với năm 2015, đạt 100,09% Nghị quyết).

Giai đoạn 2015-2020, toàn huyện thành lập mới 35 doanh nghiệp, 9 hợp tác xã; nâng tổng số doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện lên 65 đơn vị. Ngành chăn nuôi tiếp tục phát triển, các mô hình chăn nuôi gia trại, trang trại tăng về số lượng và hiệu quả. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cũng luôn được quan tâm chỉ đạo triển khai đồng bộ. Năm 2020, huyện tổ chức giao khoán quản lý, bảo vệ rừng cho các hộ dân đạt 3.341,4 ha; tỷ lệ che phủ rừng đạt 44,75% (bằng 100% so với Nghị quyết).



Trong giai đoạn 2015-2020, tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng đạt 9,56%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn huyện tăng 8,36%. Công tác quản lý thu ngân sách chặt chẽ, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương tài chính-ngân sách. Năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 26,57 tỷ đồng (tăng 1,4 lần so với năm 2015). Tốc độ tăng thu ngân sách bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 7,07%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện năm 2020 đạt 750 tỷ đồng (gấp 1,47 lần so với năm 2015, tăng bình quân 8,01%/năm).

Bí thư Huyện ủy Đak Pơ Ngô Khắc Ngọc (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra mô hình trồng rau chân vịt của nông dân xã Tân An. Ảnh: Ngọc Minh



Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ đã đầu tư hơn 70,2 tỷ đồng để nâng cấp, xây mới cơ sở vật chất trường học. Năm 2020, toàn huyện có 15/23 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 65,22%, vượt 3,7% so với Nghị quyết). Huyện cũng đã triển khai thực hiện hiệu quả 7 dự án khoa học công nghệ với kinh phí 4,455 tỷ đồng, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp địa phương.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, hệ thống y tế hoạt động có hiệu quả. Mạng lưới thông tin-truyền thông được nâng cấp, toàn huyện có 7/7 xã được lắp đặt đài truyền thanh không dây. Hoạt động thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên, rộng khắp góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho nhân dân. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng đã ban hành Nghị quyết 08-NQ/HU, ngày 21-4-2017 về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn.



Công tác an sinh xã hội được quan tâm; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người nghèo cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 được triển khai với tổng các nguồn vốn là 26 tỷ đồng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ sản xuất cho vùng đặc biệt khó khăn. Dự kiến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,77%. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được tăng cường và giữ vững; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.



* P.V: Công tác xây dựng hệ thống chính trị được xem là nhiệm vụ quan trọng, then chốt. Những năm qua, Đảng bộ huyện đã triển khai thực hiện nhiệm vụ này như thế nào, thưa ông?



- Ông NGÔ KHẮC NGỌC: Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được các cấp ủy triển khai tích cực và đạt nhiều kết quả. Theo đó, đã tổ chức học tập, quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; hình thức, nội dung và phương thức tuyên truyền được đổi mới. Việc quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc trong toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận, thống nhất giữa ý Đảng-lòng dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở thường xuyên tự kiểm điểm, đánh giá và đề ra những biện pháp giải quyết vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng; chấn chỉnh và chỉ đạo xử lý nghiêm đối với các trường hợp đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị...



Công tác phát triển đảng viên được chú trọng; trong nhiệm kỳ đã kết nạp 485 đảng viên; tỷ lệ kết nạp đảng viên bình quân hàng năm đạt 7%. Toàn Đảng bộ hiện có 37 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 1.780 đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo tập trung xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở Đảng gắn với việc nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tiến hành dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định. Công tác dân vận có nhiều đổi mới; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân ngày càng được tăng cường và phát huy hiệu quả. Công tác xây dựng chính quyền được phát huy dân chủ và có nhiều tiến bộ. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội đổi mới về nội dung và hình thức, hướng về cơ sở; kịp thời nắm bắt dư luận, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phát huy được vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc.

Một góc trung tâm huyện Đak Pơ. (Ảnh: Internet)



* P.V: Để xây dựng huyện Đak Pơ ngày càng phát triển, Đảng bộ huyện sẽ có những giải pháp đột phá nào trong nhiệm kỳ 2020-2025, thưa ông?



- Ông NGÔ KHẮC NGỌC: Trên cơ sở dự báo những thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức phải đối mặt, huyện đã đề ra mục tiêu tổng quát của giai đoạn 2020-2025 là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy dân chủ và tăng cường khối đoàn kết toàn dân; duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiệu quả; chăm lo cải thiện đời sống nhân dân, tập trung giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trong nhân dân; củng cố quốc phòng-an ninh; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng-chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.



Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng đề ra 6 nhóm giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 5 năm tới, nhất là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện 3 chương trình trọng tâm, đột phá gồm: phát triển dịch vụ, du lịch gắn với nông nghiệp; đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nội đồng, thủy lợi nhỏ phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp; phát triển vùng rau, cây ăn quả theo hướng chuyên canh, gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng mối liên kết theo chuỗi giá trị; tập trung phát triển đàn bò lai theo hướng giá trị kinh tế cao.



Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, năng động và sáng tạo, chúng tôi tin tưởng rằng, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đak Pơ lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) sẽ thành công tốt đẹp; là tiền đề để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn mới, góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.



* P.V: Xin cảm ơn ông!

HỒNG THI-NGỌC MINH (thực hiện)