Tổng kết giai đoạn I Dự án "Giảm tốc độ-Trường học an toàn"

(GLO)- Sáng 27-6, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Gia Lai phối hợp với Quỹ Phòng chống Thương vong châu Á (Quỹ AIP) tổ chức tổng kết giai đoạn I và ký kết thỏa thuận ghi nhớ hợp tác giai đoạn II dự án “Giảm tốc độ-Trường học an toàn”.

Tham dự chương trình có ông Khuất Việt Hùng-Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, ông Bùi Văn Linh-Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), bà Kiều Thị Diễm-Phó Vụ trưởng Vụ ATGT (Bộ Giao thông-Vận tải). Về phía lãnh đạo địa phương có ông Đỗ Tiến Đông-Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Ban ATGT tỉnh, Sở Giao thông-Vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, lãnh đạo TP. Pleiku.

Ký kết thỏa thuận ghi nhớ hợp tác giai đoạn II dự án “Giảm tốc độ-Trường học an toàn” giữa đại diện Quỹ AIP và lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh. Ảnh: Lê Hòa

Dự án “Giảm tốc độ-Trường học an toàn” (Slow zones, Safe zones) thuộc Chương trình “Những thách thức an toàn đường bộ cho trẻ em” do Quỹ Botnar (Thụy Sỹ) tài trợ thực hiện ở 6 nước gồm: Ấn Độ, Mexico, Rumani, Nam Phi, Tunisia và Việt Nam. Nội dung dự án bao gồm: cải thiện kết cấu hạ tầng giao thông khu vực trường học bằng cách bố trí lối đi bộ riêng cho học sinh, khu vực đậu đỗ xe cho phụ huynh và quan trọng nhất chính là các biện pháp giảm tốc độ chạy xe; tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho phụ huynh, học sinh và cộng đồng nhằm thay đổi hành vi tham gia giao thông, giảm tốc độ lái xe qua trường học và giáo dục kiến thức, xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh.

Tại TP. Pleiku, Giai đoạn I Dự án được thực hiện trong 2 năm (2018-2020), được triển khai thí điểm tại 2 trường là: Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu (tỉnh lộ 670, xã Biển Hồ) và Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng (quốc lộ 19, phường Thắng Lợi). Dự án đã thiết kế và xây dựng mô hình trường học an toàn thông qua cải tạo hạ tầng ATGT và định hướng hành vi giao thông xung quanh khu vực trường học như: lắp đặt vạch sang đường, gờ giảm tốc, sơn chữ “Đi chậm” trên mặt đường, áp dụng tốc độ quy định tối đa qua khu vực trường học 30-40 km/giờ vào các khung giờ cao điểm (đến lớp, tan trường), lắp đặt biển báo quy định tốc độ mới…

Qua một thời gian thực hiện dự án, 2 trường học trên đều đã thành công trong việc nâng mức độ an toàn lên 5 sao. Kết quả giảm tốc độ tối đa của các phương tiện khi lưu thông qua khu vực trường học với mức 18-21km/h. Đặc biệt, tỷ lệ va chạm giao thông xảy ra gần khu vực các trường dự án giảm từ 34,1% xuống 30,4%. Theo kết quả khảo sát ở phụ huynh, tỷ lệ phụ huynh học sinh có thể xác định chính xác giới hạn tốc độ tại khu vực các trường học đã tăng từ 15,9% (đầu kỳ) lên 65,8% (cuối kỳ).

Ảnh: Lê Hòa

Giai đoạn 2 của Dự án “Giảm tốc độ-Trường học an toàn” sẽ tiếp tục được triển khai từ tháng 7-2020 đến tháng 6-2022. Phát biểu tại buổi lễ, ông Khuất Việt Hùng đề cập: “Tỷ lệ thương vong trẻ em do tai nạn giao thông tại Việt Nam đang đứng tốp đầu khu vực châu Á cũng như trên thế giới. Chính vì vậy, giảm thương vong do tai nạn giao thông cho trẻ em gắn với xây dựng môi trường giao thông học đường an toàn là nhiệm vụ quan trọng của mỗi địa phương hiện nay. Chúng tôi kỳ vọng Dự án “Giảm tốc độ-Trường học an toàn” sẽ mang đến tác động dài hơi, tích cực trong cộng đồng tại Việt Nam trong việc đảm bảo ATGT học đường”.

Nằm trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức còn giới thiệu triển lãm “Gìn giữ khoảnh khắc hạnh phúc trẻ thơ”. Triển lãm trưng bày các bức ảnh đẹp được chọn lựa từ gần 2.000 ảnh dự thi tại cuộc thi “Gìn giữ khoảnh khắc hạnh phúc trẻ thơ” phát động trên địa chỉ trang Facebook: “Trường học An toàn Việt Nam”.