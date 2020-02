(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 286/KH-UBND về việc tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các nước có dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19) về Việt Nam qua đoạn biên giới của tỉnh Gia Lai.

Gia Lai triển khai kế hoạch tiếp nhận công dân về từ các nước có dịch Covid-19 (ảnh minh họa)

Theo kế hoạch, dự kiến hướng chính thức tiếp nhận công dân là huyện Đức Cơ; hướng dự bị tại huyện Ia Grai và Chư Prông. Khu vực tiếp nhận, đăng ký, phân loại cách ly ban đầu dự kiến 8 khu vực: huyện Ia Grai (2 điểm tại khu vực biên giới của Đồn Biên phòng Ia O và Ia Chía); huyện Đức Cơ (3 điểm tại khu vực biên giới của 3 đồn Biên phòng: Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Ia Nan và Ia Pnôn); huyện Chư Prông (3 điểm tại khu vực biên giới của 3 đồn Biên phòng: Ia Púch, Ia Mơr và Ia Lốp). Khu vực cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch của Sở Y tế và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh.

Đối với việc tổ chức, sử dụng lực lượng được chia thành: Lực lượng tiếp nhận, đăng ký, phân loại ban đầu và lực lượng bảo đảm tại chỗ do lực lượng y tế chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng đảm nhiệm. Lực lượng an ninh do Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng Công an, quân sự tỉnh. Lực lượng cơ động, vận chuyển do lực lượng y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông-Vận tải và các lực lượng chức năng đảm nhiệm. Lực lượng tiếp nhận, điều trị do lực lượng y tế chủ trì, chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố và của các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh tiếp nhận, điều trị người bệnh theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng.