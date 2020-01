Gia Lai: Bắt khẩn cấp nhóm cho vay núp bóng tiệm cầm đồ

(GLO)- Lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu (Công an tỉnh Gia Lai), vừa triệt phá một ổ nhóm có hành vi cho vay nặng lãi.

Đoàn Việt Đức và Nguyễn Bảo Ngọc (từ trái qua) đã bị bắt giữ. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, chiều 5-1, lực lượng Công an đã bất ngờ ập vào cửa hàng cầm đồ Phát Lộc tại địa chỉ 19 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai và bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Đoàn Việt Đức (tên thường gọi “Đức Game”, SN 1978, trú tại TP. Pleiku), Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1994, trú tại TP. Hà Nội), Nguyễn Đắc Duy Hòa (SN 2001, trú tại huyện Chư Sê), Lê Vạn Ngọc (SN 1997, trú tại TP. Pleiku) có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tiến hành kiểm tra cửa hàng này, Công an tỉnh phát hiện, thu giữ nhiều giấy tờ, tài sản, hợp đồng, tờ rơi quảng cáo, card visit…liên quan đến việc cho vay của nhóm đối tượng này. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng trên đồng thời mở rộng điều tra vụ án.

Bước đầu Công an tỉnh xác định, Đoàn Việt Đức là đối tượng cầm đầu đường dây. Từ khoảng cuối năm 2018, song song với việc mở tiệm cầm đồ, Đức cùng nhiều “đàn em” của mình thường xuyên đi quảng cáo về việc hỗ trợ tài chính, cho vay tiền thủ tục đơn giản không cần thế chấp ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Nhiều người đã tin tưởng nên liên hệ các đối tượng này để vay tiền dưới hình thức cầm cố, thế chấp các loại giấy tờ và tài sản với lãi suất 5 ngàn đồng/triệu đồng/ngày.

Tiệm cầm đồ nơi các đối tượng sử dụng để cho vay nặng lãi. Ảnh: Văn Ngọc

Các đối tượng đã hưởng lợi bất chính từ việc cho vay này hàng tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu cũng thông báo rộng rãi cho những ai là bị hại của nhóm đối tượng trên đến liên hệ đơn vị này để tố giác tội phạm. Đồng thời lực lượng Công an cũng thông báo các đối tượng có liên quan trong nhóm của Đức đến trình diện tại Cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra.