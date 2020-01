Đầu xuân trẩy hội An Khê

(GLO)- Sáng mùng 4 Tết Canh Tý 2020, tại khuôn viên An Khê Trường, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 249 năm khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn và 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đông Đa.

Tham dự lễ có ông Đặng Phan Chung-Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND) tỉnh; ông Đỗ Tiến Đông-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và lãnh đạo huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Lễ hội có nhiều hoạt động sôi nổi như: hội hát cầu huê, phiên chợ xưa, biểu diễn võ cổ truyền, lân sư rồng, hoà điệu cùng cồng chiêng; đấu võ đài, hát bội....

Từ sáng sớm, rất đông người dân ở khắp nơi về tại An Khê Trường để dự lễ kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa

Ông Đặng Phan Chung-Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và ông Đỗ Tiến Đông-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hoa, dâng hương tại An Khê trường

Các bô lão trang nghiêm làm lễ trước Tổ đình

Điện thờ 3 vị anh hùng nhà Tây Sơn

Ông Đỗ Tiến Đông-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai hội cầu huê của người Việt vùng An Khê

Tái hiện bài trống trận Tây Sơn tại đình An Lũy, phường Tây Sơn, thị xã An Khê

Tái hiện cuộc khởi nghĩa của 3 anh em nhà Tây Sơn

Du khách tham quan tại lễ hội

Một gian hàng của đồng bào Bahnar tại khu chợ Kinh-Thượng

Gian hàng trưng bày các sản phẩm do người dân thị xã An Khê làm phục vụ du khách tham quan

Em Đào Minh Thư, học sinh lớp 10, Trường THPT Quang Trung cho biết: Em cùng nhóm bạn đến đây tư rất sớm để thắp nhang cho vua Quang Trung tại An Khê Đình rồi tham quan ở khu chợ Kinh-Thượng

Các trò chơi dân gian tại lễ hội cầu huê

Xin chữ đầu năm với mong muốn gia đình mạnh khỏe, sung túc

Đoàn nghệ nhân cồng chiêng xã Kon Lơng Khơng, huyện Kbang biểu diễn cồng chiêng tại lễ hội cầu huê

Chị Hồ Thị Viên ở xã Tú An cho biết: "Từ khi thị xã An Khê tổ chức hội cầu huê, năm nào gia đình tôi cũng đến tham quan"

Đức Thụy