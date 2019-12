Kbang: Tổ chức kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa VII

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-12, Hội đồng nhân dân huyện Kbang khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ Mười. Đây là kỳ họp nhằm đánh giá toàn diện tình hình kinh tế-xã hội của huyện đã đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế trong năm 2019, đồng thời thông qua nhiều nội dung quan trọng về nhiệm vụ năm 2020.



Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Hồng Hạnh

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2019, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai đạt và vượt so với kế hoạch. Trong đó, một số chỉ tiêu vượt so với kế hoạch như tổng giá trị sản xuất tăng 8,28% so với năm 2018; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 619 tỷ đồng, tăng trên 21% so với năm trước; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 8,28%; giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thu công nghiệp tăng 13,05%. Công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc được triển khai có hiệu quả; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, bảo vệ rừng gắn với trách nhiệm của từng đơn vị, xã, thị trấn. Công tác quảng bá xúc tiến du lịch được đẩy mạnh, lượng khách du lịch tăng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, năm 2019 có thêm 1 xã về đích xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện lên 4 xã; bình quân toàn huyện đạt 15,2 tiêu chí/xã.

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân, tìm giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là các chỉ tiêu trọng tâm như thu ngân sách, thu hút đầu tư gắn với phát triển du lịch, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số; giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, tự tử, tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND huyện; nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện trình tại kỳ họp. Biểu quyết thông qua các Tờ trình của UBND huyện về dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2020; kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, danh mục đầu tư và phương án phân bổ đầu tư năm 2020 thuộc ngân sách huyện; bổ sung danh mục đầu tư công giai đoạn 2016-2020; phương án hỗ trợ hộ nghèo, hộ dân tộc Bahnar trồng cây mắc ca, giổi xanh năm 2020… .