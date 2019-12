Ia Grai: Tổng diện tích cây trồng 48.772 ha

(GLO)- Đánh giá kết quả đạt được trong năm 2019, kỳ họp HĐND huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ghi nhận thu ngân sách theo phân cấp trên địa bàn huyện hơn 71,3 tỷ đồng, đạt 128% dự toán tỉnh giao và đạt 111% dự toán HĐND huyện đề ra.

Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 9.103 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm trước. Tổng diện tích cây trồng 48.772 ha, đạt hơn 100,3% kế hoạch. Sản lượng lương thực đạt 21.894 tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, đến nay xã Ia Bă đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, đang trình UBND tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện có thêm 4 làng đạt chuẩn làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn huyện ước đạt 994,5 tỷ đồng, tăng 1,8% so với năm 2018. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.345 tỷ đồng, tăng 17,6% so với năm trước. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng, tăng 2 triệu đồng so với năm trước. Huyện còn 4,84% hộ nghèo và 8,98% hộ cận nghèo…

Đại biểu HĐND huyện phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Thanh Nhật

Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp và chỉ tiêu kinh tế-xã hội cơ bản năm 2020. Theo đó, phấn đấu đảm bảo tốc độ phát triển kinh tế hợp lý và bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng trên cơ sở phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, gắn với xây dựng nông thôn mới và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng giá trị sản xuất tăng 11,2% trở lên. Duy trì phát triển sản xuất nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả cây trồng, vật nuôi, tạo vùng sản phẩm có thương hiệu, nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả trong nông nghiệp. Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gắn với phát triển kinh tế bền vững, lồng ghép và huy động các nguồn vốn để đầu tư, năm 2020 có thêm từ 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 5 làng đạt chuẩn làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Một góc trung tâm huyện Ia Grai. Ảnh: Thanh Nhật

Tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; quản lý, triển khai thực hiện tốt các công trình xây dựng cơ bản, giải ngân kịp thời các nguồn vốn đầu tư. Hoàn thành điều chỉnh vị trí và kêu gọi đầu tư vào cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện. Triển khai thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn, tổ chức đối thoại công khai, định kỳ với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Nâng cao chất lượng hoạt động thương mại, dịch vụ, khuyến khích mở rộng mạng lưới dịch vụ ở nông thôn, tạo điều kiện cho sản xuất, giao lưu, mua bán hàng hoá. Bổ sung, hoàn thiện kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn huyện, thực hiện xã hội hóa một số tài sản và dịch vụ công. Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 82 tỷ đồng. Tăng cường công tác quản lý đất đai và khoáng sản. Nâng cao hiệu lực quản lý điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2020.