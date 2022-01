Lewandowski chiến thắng giải The Best của FIFA trước Messi và Salah

Sau khi để thua trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng, tiền đạo Robert Lewandowski đã đánh bại siêu sao Lionel Messi ở giải The Best của LĐBĐ thế giới (FIFA) công bố rạng sáng 18.1 (giờ VN), tại Zurich, Thụy Sĩ.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Lewandowski chiến thắng ở giải The Best của FIFA, và được xem là thành quả xứng đáng sau khi ngôi sao người Ba Lan này thua Messi ở cuộc bầu chọn Quả bóng vàng của tạp chí France Football.



Lewandowski có năm thứ 2 liên tiếp chiến thắng ở giải The Best của FIFA. Ảnh: AFP

Trả lời phỏng vấn sau khi đoạt giải The Best năm thứ 2 liên tiếp, Lewandowski cho biết: “Tôi cảm thấy vinh dự và tự hào khi đoạt giải The Best. Điều này cũng thuộc về HLV và đồng đội của tôi. Tôi không bao giờ mơ về việc phá kỷ lục ghi bàn của Gerd Muller, khi ghi 41 bàn trong 29 trận tại Bundesliga mùa trước”.

Nhờ thành tích ghi bàn này cùng đoạt các chức vô địch tại Bundesliga, Siêu cúp Đức, Siêu cúp châu Âu và Club World Cup cùng Bayern Munich đã giúp Lewandowski thắng giải The Best do các HLV và thủ quân các đội tuyển trên thế giới bầu chọn, cùng một ban giám khảo và người hâm mộ bỏ phiếu trực tuyến.

Việc siêu sao Messi đoạt Quả bóng vàng nhưng không thắng giải The Best được xem là trường hợp đầu tiên, trừ trường hợp năm 2020 danh hiệu của tạp chí France Football không tổ chức bầu chọn.

Trong khi đó, Lewandowski và Cristiano Ronaldo là 2 cầu thủ có cú đúp đoạt giải The Best sau khi giải thưởng của FIFA tổ chức ra mắt vào năm 2016 đến nay. Còn Messi đoạt danh hiệu này 1 lần năm 2019.

Ở giải năm nay, Cristiano Ronaldo không vào chung kết để cử, nhưng được FIFA trao tặng giải thưởng đặc biệt nhờ thành tích phá kỷ lục ghi bàn ở các trận đấu giải quốc tế.

Tại các giải thưởng khác, nữ cầu thủ đoạt giải The Best là Alexia Putellas; nam HLV xuất sắc nhất là Thomas Tuchel; nữ HLV xuất sắc nhất là Emma Hayes; nam thủ môn xuất sắc là Edouard Mendy; nữ thủ môn xuất sắc nhất là Christiane Endler.

Còn đội hình tiêu biểu The Best của bóng đá nam thế giới gồm: thủ môn Donnarumma; hậu vệ: Dias, Bonucci, Alaba; tiền vệ Jorginho, Kante, De Bruyne; tiền đạo Cristiano Ronaldo, Haaland, Lewandowski, Messi.