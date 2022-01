"Nóng": Thống nhất thông quan hàng hóa nông sản sang Trung Quốc

Ngày 13/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc.



Về vấn đề ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu biên giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hai bên cần phối hợp chặt chẽ và áp dụng các biện pháp hiệu quả, quyết liệt để tiếp tục giải quyết tình trạng này.



Đồng thời, bảo đảm giao thương thông suốt nhằm duy trì ổn định chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất giữa hai nước cũng như trong khu vực, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, để nhân dân và doanh nghiệp hai nước đón Tết ấm no, hạnh phúc.



Thủ tướng cũng đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở rộng nhập khẩu hàng hóa và đẩy nhanh mở cửa thị trường đối với một số loại nông sản, hoa quả của Việt Nam và nhấn mạnh Việt Nam đang quyết liệt thực hiện phương châm "an toàn để xuất khẩu, xuất khẩu phải an toàn".