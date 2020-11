Gia Lai: Bàn giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc

(GLO)- Ngày 5-11, tại TP. Pleiku, Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Vệ sinh dịch tễ và Kiểm dịch động-thực vật Việt Nam (gọi tắt là Văn phòng SPS Việt Nam-trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT) phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo phổ biến các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động vật (SPS); giải pháp thúc đẩy thương mại nông sản bền vững vào thị trường Trung Quốc.





Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Nguyễn

Tại hội nghị, đại diện Văn phòng SPS Việt Nam, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, chuyên gia Viện Cây ăn quả miền Nam, Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia giới thiệu nội dung các chủ đề như: tổng quan về tiềm năng thị trường Trung Quốc; quy định SPS của thị trường Trung Quốc (an toàn thực phẩm, kiểm dịch động, thực vật, mức giới hạn tối đa dự lượng thuốc bảo vệ thực vật…); sản xuất bền vững đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh-nguồn cung ổn định cho xuất khẩu; giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ trong sơ chế, bảo quản sau thu hoạch; hệ thống tiêu chuẩn kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng và truy xuất nguồn gốc cho nông sản xuất khẩu.



Hội nghị cũng đã cung cấp những thông tin tổng quan về thương mại nông sản thị trường Trung Quốc, các yêu cầu và quy định của một số thị trường xuất nhập khẩu; thông tin về các thay đổi, cập nhật trong chính sách, quy định về kiểm dịch động-thực vật và an toàn thực phẩm của các thị trường nhập khẩu chính; phân tích, đánh giá của các chuyên gia trong lĩnh vực SPS cùng với các khuyến nghị cần lưu ý đối với doanh nghiệp… giúp cơ quan quản lý và doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ vướng mắc để có những định hướng phát triển nông nghiệp phù hợp, đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm nông sản xuất khẩu.

MINH NGUYỄN