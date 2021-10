Xuất khẩu cao su Việt Nam sang Hoa Kỳ dự báo tiếp tục tăng

Theo các chuyên gia, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm do kinh tế Hoa Kỳ đang dần hồi phục, nhu cầu cao su của nước này dự báo tăng mạnh.



Giá cao su hôm nay 25/5: Trung Quốc "săn" lượng mủ cao su khổng lồ, doanh nghiệp điều chỉnh giá tăng liên tục

Công nhân cạo mủ cao su. (Ảnh: Đức Tưởng/TTXVN)



Mặc dù dịch COVID-19 tác động tới nhiều nền kinh tế nhưng theo Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương), 8 tháng năm 2021, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hoa Kỳ tăng 92,3% về lượng và tăng 144,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020; giá xuất khẩu bình quân đạt 1.740 USD/tấn, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2020.



Dựa trên kết quả này, các chuyên gia thương mại dự báo xuất khẩu cao su sang Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm 2021.



Theo Cục Xuất Nhập khẩu, trong số này chủng loại Latex được xuất khẩu nhiều nhất sang Hoa Kỳ, chiếm 32,7% tổng lượng cao su xuất khẩu sang Hoa Kỳ trong 8 tháng đầu năm 2021, với 8,53 nghìn tấn, trị giá 10,93 triệu USD, tăng 167,1% về lượng và tăng 248,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.



Cùng với đó, giá xuất khẩu bình quân đạt 1.280 USD/tấn, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm 2020.



Tính chung, trong 8 tháng đầu năm 2021, phần lớn các chủng loại cao su xuất khẩu sang Hoa Kỳ đều đạt được sự tăng trưởng mạnh cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2020; trong đó, đáng chú ý như loại SVR 10 tăng 322,7% về lượng và tăng 474,4% về trị giá; RSS1 tăng 149,7% về lượng và tăng 165,3% về trị giá…



Đáng lưu ý, giá xuất khẩu bình quân các chủng loại cao su sang Hoa Kỳ trong 8 tháng năm 2021 hầu hết đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020; trong đó, tăng mạnh nhất là RSS3 tăng 52,1%, RSS1 tăng 47,1%, SVR 10 tăng 35,9%; SVR CV50 tăng 30,1%...



Nhận định từ các chuyên gia, kinh tế Hoa Kỳ đang dần hồi phục, nhu cầu cao su của Hoa Kỳ được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng cho tới năm 2023, nhờ gia tăng nhu cầu của các sản phẩm từ cao su.



Hơn nữa, nhu cầu tăng cùng với biến đổi khí hậu và đứt gãy chuỗi cung ứng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 là những vấn đề được ngành cao su và lốp xe cao su Hoa Kỳ quan tâm trong thời điểm hiện nay. Vì vậy, dự báo xuất khẩu cao su sang Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm.

Theo Uyên Hương (TTXVN/Vietnam+)