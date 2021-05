Giá cao su hôm nay 25/5: Trung Quốc "săn" lượng mủ cao su khổng lồ, doanh nghiệp điều chỉnh giá tăng liên tục

Giá cao su hôm nay 25/5 tiếp tục được các doanh nghiệp mua vào với mức giá khá cao. Trước sức mua vẫn cao của Trung Quốc nhiều doanh nghiệp trong ngành công nghiệp cao su đã đặt mục tiêu khá cao trong mùa thu hoạch mủ mới.





Giá cao su hôm nay 25/5: Ổn định ở mức cao



Theo khảo sát của Dân Việt, giá cao su hôm nay 25/5 vẫn được các doanh nghiệp niêm yết thu mua ở mức khá cao.



Cụ thể, giá cao su hôm nay dạng mủ nước dành cho các hộ trồng cao su tiểu điền được Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng (Bình Phước) niêm yết ở mức 390 đồng/độ mủ.



Giá mủ tạp được Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng mua ở mức 300 đồng/DRC.



Tại Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, giá cao su dạng mủ nước chế biến cao su khối dành cho hộ tiểu điền là 370 đồng/độ mủ (loại 1), loại 2 là 363 đồng/độ mủ.



Giá cao su hôm nay 25/5 được Tổng Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh (Bình Phước) niêm yết ở mức 382 đồng/độ mủ.



Một trong những nguyên nhân khiến giá cao su tiếp tục tăng cao là do nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn rất lớn, giá cao su xuất khẩu vẫn đang trên đà tăng trưởng.



Trong tháng 4/2021, giá cao su xuất khẩu trung bình đạt hơn 1.777 USD/tấn, tăng nhẹ 1,4% so với tháng trước đó nhưng tăng đến 40% so với tháng 4/2020, là mức cao nhất trong suốt 16 tháng qua.



Trung Quốc nhập khẩu lượng lớn, giá cao su hôm nay 25/5 được doanh nghiệp niêm yết ở mức khá cao. Trong ảnh: Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng (Bình Phước) ra quân mùa cạo mủ mới. Ảnh: CSPR.



Trong tháng 4/2021, Trung Quốc vẫn là thị trường đứng đầu về tiêu thụ cao su của Việt Nam, chiếm 53,92% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, với 33.440 tấn, trị giá 55,75 triệu USD, giảm 54,2% về lượng và giảm hơn 54% về trị giá so với tháng 3/2021.



Giá bình quân xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Trung Quốc ở mức 1.667 USD/tấn, tăng 0,1% so với tháng 3/2021 và tăng 38,5% so với tháng 4/2020.



Giá cao su tăng cao, nhiều doanh nghiệp rộn ràng vào vụ cạo mủ mới



Giá cao su tăng cao từ cuối năm 2020 đến nay nên nhiều doanh nghiệp liên tục điều chỉnh giá thu mua cao su cho các hộ trồng cao su tiểu điền, giúp người trồng cao su vô cùng phấn khởi khi vào vụ cạo mới từ đầu tháng 5.



Nhiều doanh nghiệp cũng đặt những mục tiêu kinh doanh mới cao hơn so với năm 2020.



Đơn cử, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng đặt mục tiêu trong năm 2021 sẽ khai thác đạt 23.500 tấn mủ cao su.



Tiếp tục duy trì năng suất bình quân toàn Công ty trên 2,2 tấn/ha, đạt năm thứ 15 liên tục là thành viên câu lạc bộ 2 tấn của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam.



Đến hết ngày 16/5/2021 toàn Công ty khai thác được 5.153,5 tấn, đạt 24,2% kế hoạch Tập đoàn giao.



Sản lượng thu mua được 1.502,4 tấn, đạt 15% kế hoạch; nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2020 là 950,4 tấn.



Công ty cũng phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính với tổng doanh thu trên 1457 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 478 tỷ đồng; phấn đấu thu nhập bình quân trên 9 triệu đồng/người/tháng.



Theo P.V (Dân Việt)