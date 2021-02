6 mặt hàng "2 tỉ đô" tạo đà cho xuất khẩu bứt tốc trong năm 2021

Dự báo 6 mặt hàng nông sản “chủ lực quốc gia” như: Gỗ, thủy sản, gạo, cà phê, trái cây, caosu… tiếp tục là nhóm xuất khẩu chính trong năm 2021.

Xuất khẩu gỗ và lâm sản đã mang về 13,17 tỉ USD trong năm 2020. Ảnh: Hawa.

6 mặt hàng giá trị xuất khẩu "2 tỉ đô"

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 gây khủng hoảng kinh tế toàn cầu, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam vẫn đạt 41,25 tỉ USD, trong đó có 6 mặt hàng đạt trên 2 tỉ USD trong năm qua gồm: Gỗ và lâm sản, thủy sản, trái cây, cà phê, cao su, gạo. Các mặt hàng này là động lực chính tạo đà cho xuất khẩu bứt tốc trong năm 2021.

Số liệu thống kê cho thấy, xuất khẩu gỗ và lâm sản của Việt Nam năm 2020 đã đạt khoảng 13,17 tỉ USD, vượt 5,4% kế hoạch năm 2020, tăng 16,4% so với năm 2019.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp đã nhanh chóng vượt qua “cú sốc”, sớm định hình lại và tìm hướng đi cho xuất khẩu gỗ và lâm sản, chủ động mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo duy trì thị trường truyền thống.

“Trong khó khăn, thách thức, các doanh nghiệp, doanh nhân, chủ rừng và nhà quản lý trong toàn ngành đã sáng tạo và đổi mới phương thức, hình thức tiếp thị, bán hàng để duy trì bạn hàng và mở rộng thị trường; trong đó thị trường Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, EU, Hàn Quốc tiếp tục là những thị trường quan trọng của gỗ, lâm sản Việt Nam” – ông Đỗ Xuân Lập – Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam nhận xét.

Sau gỗ và lâm sản, thủy sản được coi là mặt hàng mang lại giá trị lớn với 8,5 triệu USD trong năm 2020, bất chấp đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới như Mỹ, Châu Âu…

Cùng với 2 “át chủ bài” là đồ gỗ và thủy sản nêu trên, hàng loạt mặt hàng khác như trái cây, càphê, caosu, gạo… cũng đã góp mặt vào nhóm hàng “2 tỉ đô”, đưa xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam cán mốc 41,25 tỉ USD trong năm 2020.

Trong đó, xuất khẩu cà phê đạt 1,57 triệu tấn với kim ngạch 2,74 tỉ USD; xuất khẩu gạo đạt 3,03 tỉ USD, caosu: 2,38 tỉ USD; rau quả: 3,26 tỉ USD…

Kỳ vọng xuất khẩu bật tăng trong năm 2021

Từ những kết quả nêu trên, các nhóm hàng nêu trên tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong năm 2021.

Cà phê dự báo tiếp tục mang lại giá trị xuất khẩu cao trong năm 2021. Ảnh: Vũ Long

Ngành lâm nghiệp đặt mục tiêu đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản là 14 tỉ USD; VASEP dự báo xuất khẩu thủy sản có thể tăng trưởng 10% so với cùng kỳ và đạt 9,4 tỉ USD trong năm 2021 (cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân (CAGR) giai đoạn 2016-2019 là 6,8%), trong đó xuất khẩu tôm vẫn là động lực tăng trưởng (+15% so với cùng kỳ đạt 4,4 tỉ USD), tiếp theo là cá tra (+5% so với cùng kỳ đạt 1,6 tỉ USD) và các sản phẩm thủy sản khác (+6% so với cùng kỳ đạt 3,4 tỉ USD).

Bên cạnh đó, Ngành thủy sản đặt mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất thủy sản sẽ đạt 3 - 4%/năm.

Các nhóm hàng xuất khẩu tiềm năng như: Caosu, gạo, trái cây... đang tận dụng các lợi thế mà các hiệp định thương mại tự do lớn như: CPTPP, EVFTA, RCEP, UKVFTA mang lại.

VŨ LONG (LĐO)