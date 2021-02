Gia Lai: Người dân vùng biên chủ động phòng dịch khi đi sắm Tết

(GLO)- Những ngày cận Tết Nguyên đán, người dân các huyện biên giới Chư Prông, Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) lại tấp nập đi mua sắm để chuẩn bị đón năm mới. Tất cả mọi người đều chủ động thực hiện các biện pháp an toàn phòng dịch Covid-19.





Hiện tại, huyện Chư Prông và Đức Cơ chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với SARS-Cov-2. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, người dân nơi đây đã chủ động chấp hành nghiêm các quy định về phòng-chống dịch, nhất là khi đi mua sắm Tết tại những nơi đông người.

Tiểu thương tại chợ huyện Chư Prông và khách hàng đều chấp hành quy định đeo khẩu trang để phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Đinh Yến



Ghi nhận của phóng viên sáng 11-2 tại chợ huyện Chư Prông và các điểm chợ tại một số xã trên địa bàn huyện, lượng người mua bán rất đông. Tất cả đều đeo khẩu trang và giữ khoảng cách để phòng-chống dịch bệnh Covid-19.



Bà Trần Thị Ngọc Thiện (xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) cho hay, cũng như mọi năm để có mâm ngũ quả và đồ lễ cúng đêm Giao thừa như ý, vợ chồng bà đều ra chợ huyện tìm mua. Tết năm nay, dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp nên việc đi mua sắm có phần thận trọng. "Bản thân tôi luôn tự ý thức phải đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc nơi đông người để cùng chung tay đảm bảo đón Tết an toàn cho cả cộng đồng”-bà Thiện nói.



Ông Nguyễn Văn Toàn-quản lý chợ Chư Prông-cho hay: Công tác phòng-chống dịch luôn được Ban quản lý chợ đặt lên hàng đầu. Những ngày cao điểm, Ban quản lý cử nhân viên trực ở đầu chợ yêu cầu khách đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn mới được vào mua sắm.



Tại chợ Đức Cơ, người đi sắm Tết mỗi lúc một đông. Đường vào cổng chợ bị kẹt xe do lượng phương tiện và người dân ở các xã đổ về mua sắm tăng cao hơn so với ngày thường.

Người dân huyện Đức Cơ chủ động phòng-chống dịch khi mua bán. Ảnh: Đinh Yến



Bà Nguyễn Thị Tâm-chủ sạp hàng mã tại chợ-cho hay, theo phong tục truyền thống, trong mâm cỗ cúng ngày 30 Tết không thể thiếu hàng mã. Ngày 29 tháng Chạp năm nào chợ cũng rất đông người đến mua sắm. Nhưng chợ Tết năm nay đặc biệt hơn, người dân đi chợ đều đeo khẩu trang và mua hàng rất nhanh rồi về chứ ít nấn ná kỳ kèo trả giá. “Nắm bắt tâm lý ấy, sạp hàng của tôi bố trí thêm 2 nhân viên để giúp bà con chọn hàng hóa theo yêu cầu”-bà Tâm chia sẻ.



Ngay trung tâm của chợ, hệ thống loa tuyên truyền liên tục phát các thông tin về công tác phòng-chống dịch, cảnh báo tiểu thương và người mua không đeo khẩu trang sẽ bị lực lượng của Ban Quản lý chợ lập biên bản xử lý nghiêm. Vì thế, hầu hết người bán và người mua đều chấp hành tốt việc đeo khẩu trang. Ông Đoàn Ngọc Toàn-Trưởng ban Quản lý chợ Đức Cơ-thông tin thêm: “Để đảm bảo phòng-chống dịch và có được cái Tết an toàn, chúng tôi còn phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm những tài xế đưa xe hàng vào chợ, nhất là tài xế đến từ vùng có dịch”.

ĐINH YẾN