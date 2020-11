Black Friday kích cầu tiêu dùng

(GLO)- Giảm giá sâu, giảm giá kinh hoàng, bùng nổ giảm giá, giảm giá đến 80%... là khẩu hiệu được các doanh nghiệp, cửa hàng quảng bá rầm rộ nhằm hưởng ứng ngày hội giảm giá lớn nhất trong năm (Black Friday-thứ sáu ngày 27-11).





Tung chiêu ưu đãi giảm giá lớn



Khởi động chương trình Black Friday năm 2020, các thương hiệu hàng hóa lớn đã triển khai từ sớm với chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu nhiều mặt hàng như: quần áo, giày dép, điện máy, điện tử, đồng hồ, máy tính… Mức giảm phổ biến được cửa hàng đưa ra là 10-50%, có loại giảm đến 80%, nhiều sản phẩm được bán đồng giá siêu rẻ. Tại cửa hàng thời trang John Henry (157-159 Hùng Vương, TP. Pleiku), lượng khách hàng ra vào tấp nập hơn thường lệ, ai cũng nhanh tay chọn lựa cho mình sản phẩm ưng ý, hợp túi tiền.

Chị Nguyễn Thị Kim Thủy-quản lý chuỗi cửa hàng John Henry khu vực Tây Nguyên-cho biết: “Tại Gia Lai có 2 cửa hàng của John Henry ở địa chỉ 157-159 Hùng Vương và Siêu thị Co.op Mart Pleiku. Áp dụng chương trình chung của hệ thống, từ ngày 21 đến 29-11, cửa hàng giảm giá tất cả các sản phẩm với mức giảm 10-50%. Đây là đợt giảm giá lớn nhất trong năm của John Henry nhằm tri ân khách hàng cũng như kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm”.

Nhiều khách hàng mua sắm trong dịp Black Friday. Ảnh: Vũ Thảo



Theo anh Nguyễn Vũ Trường Giang-Cửa hàng trưởng cửa hàng Adidas Pleiku, chương trình hưởng ứng ngày Black Friday diễn ra từ ngày 20 đến 30-11 với mức giảm giá lên đến 50%. “Những ngày qua, lượng khách hàng đến mua sắm rất đông, doanh số bán hàng tăng mạnh. Trước khi diễn ra chương trình, cửa hàng có quảng cáo trên Facebook, dựng các banner phía trước. Những dịp giảm giá lớn như thế này lại rơi vào thời điểm cuối năm giúp khách hàng mua sắm tiết kiệm nhất”-anh Giang nói.



Đang lựa chọn cho mình một đôi giày thể thao chính hãng của Adidas, anh Nguyễn Thế Nhân (tổ 7, phường Yên Thế, TP. Pleiku) vui vẻ nói: “Đây là đợt giảm giá lớn nhất trong năm của Adidas với mức giảm lên đến 50%. Vì vậy, mình phải nhanh tay chớp lấy cơ hội để mua được hàng hiệu chính hãng”.

Anh Nhân cho hay, có đôi giày giá niêm yết trên sản phẩm là 2,7 triệu đồng/đôi, nhưng khi mua khách hàng chỉ thanh toán có 810 ngàn đồng/đôi. Hoặc mẫu giày mới ra có giá trên 3,2 triệu đồng/đôi, cửa hàng giảm giá 30% tương ứng mức giảm gần 1 triệu đồng/đôi. Nếu khách hàng thanh toán quét mã QR code qua VnPay lại được giảm thêm 50 ngàn đồng/hóa đơn.



Không chỉ giảm mạnh đối với mặt hàng thời trang, nhiều cửa hàng điện máy, điện thoại còn áp dụng với mức giảm rất lớn. Anh Trần Thanh Sơn-quản lý cửa hàng Điện máy Xanh (279 Nguyễn Tất Thành, TP. Pleiku) cho biết: “Chương trình Black Friday sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 30-11 với mức giảm giá 15-45%. Đối với một số dòng sản phẩm laptop, điện thoại sẽ giảm đến 15%; ti vi, tủ lạnh, máy giặt giảm đến 25%; hàng gia dụng, loa giảm đến 35%, đồng hồ thời trang giảm 45%... So với mọi năm, chương trình Black Friday năm nay có mức giảm lớn hơn rất nhiều”.



Kỳ vọng sức tiêu thụ tăng mạnh



Dịp Black Friday năm nay được nhận định sẽ không rầm rộ mua sắm như mọi năm vì khách hàng có xu hướng thắt chặt hầu bao chi tiêu đối với hàng tiêu dùng, nhất là quần áo, giày dép. Do đó, thay vì chỉ chạy chương trình khoảng vài ngày, các cửa hàng đã kéo dài thời gian ưu đãi. Để kích cầu tiêu dùng, các doanh nghiệp, cửa hàng trải đều các đợt khuyến mãi, giảm giá trong năm nên hiệu ứng dịp Black Friday cũng bị giảm đi phần nào.



Theo đánh giá sơ bộ của chị Nguyễn Thị Kim Thủy, trong những ngày chạy chương trình vừa qua, doanh số bán hàng chỉ tăng khoảng 30%. Mức tăng này được cho là thấp so với những mùa Black Friday trước. Nguyên nhân là do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thu nhập trong dân giảm nên việc mua sắm cũng dè chừng hơn.

Còn anh Trần Thanh Sơn thì nhận định sức tiêu thụ sẽ tăng gấp rưỡi, thậm chí là gấp đôi so với ngày thường. “Thị trường điện máy thường sôi động vào cuối năm. Với mức giảm giá lớn, lại rơi vào cuối năm nên sẽ kích thích nhu cầu mua sắm trong dân”-anh Sơn kỳ vọng.



Tại các sàn thương mại điện tử, hoạt động trong dịp Black Friday có phần nhộn nhịp hơn. Tuy nhiên, cũng có nhiều người tỏ ra lo ngại việc giảm giá lớn dễ dẫn đến việc một số người bán lợi dụng trà trộn hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng để trục lợi.

Ông Nguyễn Nam Hải-Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh-khuyến cáo: “Khi mua hàng hóa, nhất là mua qua kênh trực tuyến, người tiêu dùng phải biết rõ nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, mua hàng phải có hóa đơn, chứng từ. Bởi trong trường hợp người tiêu dùng có khiếu nại về chất lượng sản phẩm thì phải căn cứ trên hóa đơn mua hàng mới có thể xử lý vụ việc. Khi nhận được đơn khiếu nại của người dân, Hội sẽ thẩm tra, sau đó có văn bản mời các ngành liên quan vào cuộc xác minh và xử lý, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.

VŨ THẢO