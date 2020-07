Phương án một giá điện: Chỉ có "nhà giàu" đồng ý, người thu nhập thấp bị bỏ quên?

Ông Nguyễn Anh Tuấn-Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương), cho biết bản chất của việc điều chỉnh là cơ cấu lại cách tính cho phù hợp nhất với thực tế sử dụng điện chứ không làm thay đổi mức giá bán lẻ điện. Theo số liệu thống kê từ phía Bộ Công thương, có hơn 1,2 triệu khách hàng dùng dưới 50 kWh/tháng. Khách hàng dùng từ 50-300 kWh/tháng là trên 18 triệu hộ (chiếm 72%). Số khách hàng sử dụng trên 700 kWh/tháng so với lần khảo sát năm 2015 đã tăng lên đáng kể, chiếm khoảng 1,7% với sản lượng tiêu thụ khoảng 13%. Với mỗi phương án đưa ra, Bộ Công thương đều có tính toán, so sánh về số tiền khách hàng ở mỗi bậc thang phải chi trả so với phương án 6 bậc đang được áp dụng. "Ví dụ, đối với phương án được Bộ Công thương đề xuất lựa chọn 5 bậc có thể khắc phục được các nhược điểm và hàng chục triệu khách hàng sử dụng dưới 250 kWh/tháng được hưởng lợi, trả tiền điện thấp hơn. Tuy nhiên, với phương án này, các hộ khách hàng sử dụng điện nhiều trên 700 kWh/tháng (0,46 triệu khách hàng, chiếm 1,8%) sẽ bị thiệt", ông Tuấn thông tin thêm.