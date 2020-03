Hệ lụy từ dịch COVID-19, xuất khẩu sang EU có thể giảm 6-8%

Doanh nghiệp da giày lo "tắc" đầu ra Bà Phan Thị Thanh Xuân, tổng thư ký Hiệp hội Da giày - túi xách Việt Nam (Lefaso), cho biết diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 khiến các thị trường mua hàng lớn của ngành da giày - túi xách Việt Nam là Mỹ, EU có dấu hiệu suy giảm mạnh đơn hàng, khi các quốc gia và khu vực này đang bắt đầu đóng cửa biên giới. "Nhiều doanh nghiệp cho biết các hợp đồng đàm phán của quý 2, thậm chí quý 3-2020 chưa thể chốt được do lượng tiêu thụ tại EU, Mỹ đang trên đà suy giảm sau các lệnh phong tỏa, đóng cửa điểm bán ở những quốc gia này" - bà Xuân thông tin. Trong khi đó, theo Lefaso, việc Trung Quốc khởi động lại hoạt động sản xuất đã phần nào giảm áp lực căng thẳng nguồn cung nguyên liệu cho các doanh nghiệp. Các hợp đồng nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất tiếp các hợp đồng đã ký trước đó đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện sau một thời gian ngưng trệ. Đến hết tháng 2-2020, tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại ước đạt 2,76 tỉ USD, tăng 55 triệu USD so với năm ngoái do hợp đồng giao hàng mùa xuân hè vẫn còn thời vụ. T.V.N.